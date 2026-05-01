飛日本必朝聖！甜點界畢卡索PIERRE HERME夏日限定海苔巧克力馬卡龍，限定店免費請你吃。

赴日旅遊朝聖頂級甜點已成必備行程。資深編輯李維唐表示，PIERRE HERME今年六月在日本推出二十款限定馬卡龍，大膽揉合海苔與巧克力等創新風味，更祭出夏至免費試吃，絕對是甜點控不可錯過的初夏盛宴。

到日本旅遊如果沒把朝聖頂級甜點排進去行程，那這趟旅行絕對稱不上完美。被譽為糕點界畢卡索的法國傳奇甜點品牌PIERRE HERME PARIS，在即將到來的6月份，將在日本當地展開一整個月的馬卡龍夏日慶典。這次品牌直接放大招，一口氣端出高達20種不同風味的馬卡龍，除了有經典必吃的招牌，還有讓人意想不到的全新創意口味，把酥脆口感跟濃郁內餡玩出新高度，絕對是台灣甜點控6月衝日本時，必吃不可的夢幻清單。

▲PIERRE HERME PARIS初夏限定馬卡龍禮盒璀璨登場，攜手法國插畫家Soledad Bravi打造多款繽紛包裝，為甜點控帶來兼具味覺與視覺的法式生活美學。圖／PIERRE HERME PARIS提供；窩客島編輯李維唐整理



法國頂級插畫家加持，高顏值初夏限定禮盒日本伴手禮新選擇

這一次品牌為了迎戰夏天，特別找來法國超人氣插畫家Soledad Bravi合作，設計了一款滿滿都是馬卡龍手繪風的限定禮盒，光看包裝就讓人少女心大噴發，拍照打卡超吸睛。盒子裡裝的更是專為夏天打造的清爽系口味，像是揉合柑橘、萊姆跟羅勒香氣的「Jardin des Delices」，還有吃起來居然有酥脆優格口感的「Veloute Framboise」，以及酸甜爽口、百香果配芒果的「Mangue Passion」。這次貼心推出3種規格，3個裝1890日圓、6個裝3348日圓、10個裝4752日圓，買來在飯店當宵夜犒賞自己，還是帶回台灣當伴手禮送給好姊妹都超有面子。

▲專為初夏打造的黃色明亮風3個裝限定禮盒，內含清爽的柑橘羅勒與脆優格等獨特風味，小巧精緻的吸睛外觀非常適合台灣旅客作為日本旅遊的伴手禮新選擇。圖／PIERRE HERME PARIS提供；窩客島編輯李維唐整理

夢幻全口味珍藏版登場，日限非賣品鑰匙圈先搶先贏

如果你是那種全都要的重度馬卡龍狂熱者，這款叫作「Initiation」的20種風味全系列珍藏禮盒，絕對會讓你尖叫。售價11070日圓的奢華禮盒裡，直接幫你打包了10款經典風味跟10款限定風味。其中討論度最高的新生代口味，就是把海苔的微鹹跟高雅香氣融入巧克力的「Algae」，鹹甜交織的奇妙滋味非常衝擊味蕾。另外還有香草控絕對會瘋掉的「Infiniment Vanille de Madagascar」，濃郁的香草香氣真的會讓人融化。最狂的是，只要在青山、伊勢丹新宿、澀谷Hikarie ShinQs、日本橋高島屋或官方線上精品店入手這款禮盒，就能免費拿到日本國內限定非賣品的品牌特製鑰匙圈附隨身巾口袋，數量非常有限，沒搶到真的會哭。



甜點教父的溫暖初心，吃甜甜順便牽起罕病兒童的手

這場吃貨的盛宴背後，其實藏著一個非常暖心的故事。21年前，皮耶艾樂梅本人在自己的精品店裡，低調發起了「馬卡龍日」公益活動，希望藉由甜點的力量幫生病的小朋友募款。到了2026年的今天，這份愛心依然在延續。日本今年同樣把夏至6月21日定為「馬卡龍日」，整個6月份，品牌會在東京青山、丸之內、東京車站、神戶、新大谷飯店、京都麗思卡爾頓以及二世古花園柏悅酒店等台灣人最愛去的指定店點設置募金箱。這次活動的部分收益跟募集到的善款，都會透過「難病兒童支援全國網絡」這個組織，全部變成幫助罕病兒童醫療與福利的基金。

只有一天，限定店點免費馬卡龍請你吃

這場好看、好拍又好吃的夏日甜點盛典，從2026年6月1日到6月30日快閃整整一個月。大家到日本玩時，可以去PIERRE HERME PARIS青山旗艦店或各大直營精品店逛逛。為了慶祝馬卡龍日，品牌更祭出超級好康，在6月21日夏至當天，只要去青山、丸之內跟神戶Sanchika這三家指定精品店，現場就會依照先來後到的順序，免費招待你吃一顆精緻的馬卡龍。這種不用飛法國就能享受的頂級福利，大家趕快把行事曆記下來，當天早點去排隊。

▲名為Initiation的20種風味全系列珍藏禮盒，採用極具質感的圓環時尚造型設計，完美收錄經典與海苔巧克力等創新口味，堪稱今年赴日必搶的夢幻頂級逸品。圖／PIERRE HERME PARIS提供；窩客島編輯李維唐整理







2026 PIERRE HERME PARIS初夏馬卡龍節

活動時間： 2026年6月1日（星期一）至2026年6月30日（星期二）

活動內容與優惠整理：

期間限定新品與禮盒： 推出Soledad Bravi限定插畫禮盒，3個裝1890日圓、6個裝3348日圓、10個裝4752日圓。

極致全風味珍藏優惠： 購買20種風味全系列珍藏禮盒「Initiation」（11070日圓），依先後順序免費加贈日本國內非賣品「Porte Cle」品牌特製鑰匙圈附隨身收納袋（數量有限，送完為止）。

夏至限定免費請客： 2026年6月21日（星期日）夏至當天，至指定精品店（青山、丸之內、神戶Sanchika），現場依先來後到順序，免費招待精緻馬卡龍一顆（數量有限，送完為止）。

公益募金箱設置： 2026年6月1日至6月30日，於全日指定精品店設置募金箱，活動部分收益與善款將捐贈予「難病兒童支援全國網絡」。

官方網站： PIERRE HERME PARIS 日本官方網站精品店

夏至免費贈送馬卡龍與募金箱設置指定精品店：青山旗艦店、丸之內店、神戶Sanchika店

品嚐完這場充滿法式浪漫的甜點盛宴後，日本還有更多隱藏版的極致美味等待著你前去一探究竟。

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