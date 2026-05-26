錯過再等13年！日本 beard papa 夢幻級薄荷巧克力泡芙限時1個月回歸。

隨天氣轉熱，日本 beard papa 宣布於2026年6月1日推出「薄荷巧克力泡芙」。資深編輯李維唐表示，這款在2013年快閃測試的幻之口味，今年因應趨勢完美升級。

天氣漸漸熱起來，這時候最想來點冰涼的甜點犒賞自己。如果你也是對薄荷巧克力毫無抵抗力的「巧克力控」，那接下來這個消息絕對會讓你興奮到尖叫。日本超人氣泡芙專賣店 beard papa 宣布要在2026年6月1日推出神級新品「薄荷巧克力泡芙」。其實這款口味早在2013年的時候，就曾經在少數門市悄悄快閃測試過，當時吃過的人都念念不忘，甚至被網友封為傳說中的「幻之泡芙」。這幾年隨著薄荷巧克力風潮越來越夯，研發團隊決定因應現在的流行口味，把當年的夢幻配方全面升級，正式推向舞台。

▲經典日式泡芙與初夏微風的完美邂逅， beard papa 幻之口味全日本7店限定登場。圖／beard papa提供；窩客島編輯李維唐整理



巧克力脆皮加上爆漿薄荷鮮奶油，每一口都是停不下來的療癒層次

這顆泡芙之所以能被稱為傳說級別，厲害的地方就在於它驚人的口感層次。外皮跟平常吃到的泡芙很不一樣，主廚特別改用口感酥脆的ショコラ巧克力泡芙，接著在外面淋上一層濃郁的巧克力的醬，最後灑滿薄荷巧克力碎片點綴，光是拿在手上就覺得好療癒。用力咬下去，飽滿的內餡立刻在嘴裡爆開，特製的薄荷鮮奶油裡還藏著滿滿的巧克力碎片，吃起來既有可可的香甜，又有薄荷帶來的沁涼感。聽說研發團隊為了讓第一次嘗試的人也能接受，微調了無數次比例，才抓到最完美的平衡，難怪會被誇獎是品牌創立以來最爽快的一款泡芙。

全日本只有7家店吃得到，6月限時快閃30天旅遊必排行程

想要一飽口福的人手腳可要快了。這款讓人心動的薄荷巧克力泡芙單顆售價320日圓，販售時間非常短暫，只有從2026年6月1日到6月30日短短一個月而已。因為製作過程比較繁複，這次全日本只挑選了7家限定門市販售。如果你剛好要去日本旅遊，記得把這些店點存進地圖裡。位於東京的店點包含交通極為便利的ウィング新橋店、動漫迷聖地ヨドバシAkiba店以及池袋西口店。中部地區則由愛知縣的名古屋地下街サンロード店與名古屋セントラルパーク店擔綱。關西地區則鎖定大阪極具指標性的ホワイティうめだ店，以及購物人潮眾多的イオンモール四條畷店。

▲以高級感滿滿的可可與薄荷層次堆疊，打造出日本 beard papa 史上最爽快的夢幻逸品。圖／beard papa提供；窩客島編輯李維唐整理





beard papa薄荷巧克力泡芙限時限量販售

活動時間： 2026年6月1日（月）～ 2026年6月30日（火）予定

活動內容： 推出全新研發的「薄荷巧克力泡芙」，單顆售價320日圓（含稅），於全日本指定7家門市限量販售。

官方網站： beard papa 品牌官網

東京販售門市：

ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）

ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）

ビアードパパ 池袋西口店（東京都）

愛知販售門市：

ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）

ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）

大阪販售門市：