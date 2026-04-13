日本廉航樂桃航空大變身！2027春天全機換上新塗裝，關西機場自動行李託運也上線，再也不用排隊check-in。

樂桃航空即將換裝，飛機全新塗裝預計2027登場，新logo、新App、新櫃檯服務先起跑，期待搭上變美的樂桃航空。

日本廉航樂桃航空（Peach）品牌大翻新！2027年春天，全機將換上全新塗裝。不只如此，關西機場也將同步推出自動行李託運機，從此免排隊！

樂桃航空為何要品牌大翻新

Peach Aviation以創業15週年為契機，宣布品牌翻新。新Logo已經自2026年4月1日起，續啟用。空港標示、官方網站及App都全部同步更新，以後記得認好新的Logo。

▲創業15週年為契機，宣布品牌翻新，新Logo已經率先啟用，以後記得認好新的Logo。





2027年春天樂桃航空全機換上新塗裝

新塗裝最令人期待。新塗裝預計於2027年春天開始服役。 機身設計配色也有精心搭配。色彩以清新的粉紅色搭配米色，在華麗中加入質感。原本廣為人知的「鮮豔粉紅」，則保留在機身中央與尾翼。

▲新塗裝預計於2027年春天開始服役， 機身設計配色也有精心搭配。

樂桃航空關西機場櫃台全面升級

好消息不只有新塗裝。Peach也同步翻新了關西機場第2航廈國內線的機場櫃台，並自2026年4月1日起開始啟用。 新櫃台分為兩區，分別是「行李託運（BAGGAGE DROP）區」與「真人服務櫃台區」。最大亮點是自動行李託運機。Peach首次啟用自動行李託運機，旅客不再需要在櫃台排隊，即可順暢地完成行李託運。 真人服務櫃台區新設了無障礙設計櫃台。另外，雖然大家可能比較用不到，但第2航廈國內線區域的安全檢查區塊也導入了智慧通道。旅客無需取出筆電或液體物品，即可完成隨身行李檢查。自動行李託運機的使用步驟如下。

Step 1：透過Peach官方App或自動報到機完成報到。

Step 2：前往行李標籤發行機「Peach BAGGAGE TAG KIOSK」取得行李標籤，自行貼上行李後，前往自動行李託運機。

Step 3：依照螢幕指示，掃描登機證條碼。

Step 4：將行李逐一放置於輸送帶上。

Step 5：最後掃描行李標籤，完成託運。

使用前請注意：託運行李須事先申請。每件行李上限為20公斤，超重行李及運動器材，須前往真人服務櫃台辦理。若有2件以上行李，須逐一分開託運。



▲Peach也同步翻新了關西機場第2航廈國內線的機場櫃台，並自2026年4月1日起開始啟用。





新品牌設計周邊商品也同步登場

樂桃新的周邊商品共7款已在Peach機內及官方線上商店「PEACH SHOP ONLINE」開始販售。 商品包含行李吊牌、職人手工製作的真皮行李標籤，以及首次推出的禮物袋等。



