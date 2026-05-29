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臥鋪火車「日出快車」夏季限定方案開賣，從出雲市一覺醒來就到東京，附預約方法與時刻表。

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2026-05-29 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:JR西日本
特派員 Trish

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今年夏天日本旅遊又有新玩法。JR西日本推出「日出快車」，邊睡覺邊旅遊也別有趣味，日出出雲號和日出瀨戶號兩條路線可以體驗看看喔～

想體驗日本的臥鋪火車嗎？JR西日本推出「日出快車」的夏季限定方案。透過這方案，你可以比正常的預購日期早一個月入手車票。這方案由tabiwa旅遊平台銷售，你可以在傍晚的時候從出雲市出發、清晨抵達東京，還附贈許多實用的周邊哦。

日出快車夏季臥鋪火車方案是什麼

此次開賣的臥鋪火車方案，共涵蓋兩條路線。
1. 日出出雲號：從出雲市站出發，搭乘時間為傍晚18：57。抵達東京站的時間為隔天早上7：08。一覺醒來，就已身在東京。
2. 日出瀨戶號：從高松站出發，搭乘時間為21：26。同樣在隔天早上7：08抵達東京站。
兩條路線均為前往東京方向。東京出發方向不在此方案範圍。

▲臥鋪火車方案共涵蓋兩條路線。
▲臥鋪火車方案共涵蓋兩條路線。

臥鋪火車有哪些席種可以選

此次方案提供四種席種。分別是單人豪華包廂（シングルデラックス）、雙人單用包廂（シングルツイン）、單人包廂（シングル），以及單人艙位（ソロ）。全部均為一人使用。

臥鋪火車的搭乘期間是哪些日期

此臥鋪火車夏季限定方案出發日期為7月至9月。開放班次為每週五六日出發。另外，7月20日、8月13日及9月21日至23日的出發班次也在方案範圍內。

臥鋪火車「日出快車」夏季方案怎麼預約

預約方式為網路申請，透過tabiwa旅遊「鐵道迷的寶箱」頁面進行。不受理電話預約。可於出發日前31天截止前完成申請。參加資格為成人（國中生以上）。小學生以下（含幼兒）不得參加。
預約網站

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