去京都必朝聖！日本最強高湯品牌茅乃舎在祇園開旗艦店，店內所有料理一次看。

京都最近新店陸續開幕，日本高湯品牌也在京都開設旗艦店，邀請建築師隈研吾監修店內裝潢，可以重視程度；料理更是充滿濃濃京都風情。一樓主要販售商品，二樓則是餐廳，想認識日本高湯風味絕不能錯過。

京都祇園又有一間話題名店進駐，日本高湯名牌「茅乃舎」旗艦店「京都祇園 茅乃舎」預計在6月11日盛大開幕，一樓匯集京都限定的商品，二樓設有全國第一間可內用的分店「御料理 茅乃舎 京都分店」，午間提供烏龍麵、夜間販售十穀鍋，讓你體驗日本高湯的魅力，絕對不能錯過。

京都祇園「茅乃舎」一樓限定好物

京都祇園 茅乃舎旗艦店整棟建築佔地88坪。店舖外觀採用傳統京都町家風格，保留窗格、一文字瓦、駒寄等建築元素。內部設計由建築師隈研吾監修，以茅、木、石等天然素材打造具有質感的空間。一樓主要用來販售精選商品。在所有京都限定的商品中，最受矚目的有四款。一樓營業時間11：00～19：00。



▲店舖外觀採用傳統京都町家風格，保內部設計由建築師隈研吾監修。





京都祇園茅乃舎限定 だし茶漬けしば漬け

使用「京漬物 西利」的柴漬，帶出高湯與醃漬物的絕妙滋味，一包有2份，1,296日圓（含稅）。



▲京漬物 西利帶出高湯與醃漬物的絕妙滋味。





京都限定 湯葉にゅうめん

這款高湯以京都限定高湯為基底，搭配滑嫩湯葉（豆皮），清雅鮮美，一包1份，1,080日圓（含稅）。



▲這款高湯以京都限定高湯為基底。





京都限定 和風だしスープ宇治抹茶

這款高湯將宇治抹茶與和風高湯完美結合，是極具京都風情的伴手禮，一包8份，1,296日圓（含稅）。如果以上商品你想要一次買齊，建議選擇「京都限定 心ばかり」禮盒，內含京都限定高湯、茅乃舎高湯與蔬菜高湯各5包，價格1,782日圓（含稅）。



▲將宇治抹茶與和風高湯完美結合，是極具京都風情的伴手禮。





今右衛門窯的彩繪小碟

餐具方面同樣精彩。其中最推薦的是「今右衛門窯」的彩繪小碟，今右衛門窯是日本政府認證的重要無形文化財，非常有收藏價值。價格約8,800至11,000日圓（含稅）。除此之外還有國際知名陶藝家「鹿兒島 睦」親手製作的祇園店限定小皿，每件11,000日圓（含稅）。如果你追求高貴和儀式感，則推薦你日本皇室宮內廳御用達窯元「深川製磁」以傳統登窯燒製的飯碗與丼，8,800至15,400日圓（含稅）。



▲餐具最推薦的是「今右衛門窯」的彩繪小碟，是日本政府認證的重要無形文化財。





京都祇園「茅乃舎」二樓有什麼餐點

二樓是御料理 茅乃舎 京都分店，這是「御料理 茅乃舎」在全日本的一號店。午餐以烏龍麵為主角，使用獨家調配的高湯，搭配京都在地食材。餐點包含：

● 「刻みきつねと九条ねぎ」：九條蔥與油豆腐組合的京風烏龍麵，1,300日圓（含稅）。

● 「甘きつね」：油豆腐以甜醬燉煮入味，1,400日圓（含稅）。

● 「和牛と葱の出汁炊き」：和牛與蔥以高湯甜辛燉煮，1,900日圓（含稅）。

▲午餐以烏龍麵為主角，使用獨家調配的高湯，搭配京都在地食材。





午餐配菜

午餐的配菜另有季節京野菜天婦羅5種（1,000日圓含稅）及京はいからごはん（たぬき飯）（600日圓含稅），可搭配烏龍麵享用。

▲午餐配菜另有季節京野菜天婦羅5種。





晚餐

晚餐則提供招牌「京 十穀鍋」。以精選昆布高湯與鰹節慢慢熬製，加入黑豆、九條蔥等京都食材，別具風味。牛肉1人份9,000日圓，豬肉1人份6,500日圓（均含稅）。

京都分店限定的「十穀発酵鍋」同步登場，附2種發酵沾醬，牛肉10,000日圓、豬肉7,500日圓（均含稅）。

▲以精選昆布高湯與鰹節慢慢熬製，加入黑豆、九條蔥等京都食材。





店舖資訊

店名：京都祇園 茅乃舎

地址：京都市東山区祇園町南側570

開幕日期：2026年6月11日（週四）

一樓（物販）：11：00～19：00

二樓（飲食）午餐：11：30～16：00（L.O. 15：30）

二樓（飲食）晚餐：17：00～21：30（L.O. 20：00）

交通方式：祇園四条站徒步6分鐘

官方網站

▲讓人超期待的京都新開店，一定要去朝聖。









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