東京車站丸之內北圓頂咖啡廳新開幕，重要文化財建築裡的時光饗宴，限定甜點、藝廊聯名冰品必吃。

在充滿歷史氛圍的文化空間用餐格外有意思，各種精選鹹甜美味保證能滿足旅客的味蕾，伴手禮和特色午茶絕對要體驗。

時光流轉，百年前的起點成了今日的歇腳處，JR東日本Cross Station Foods Company於4月21日，在東京車站丸之內北圓頂正式開設「TOKYO STATION CAFE -THE NORTHDOME-」。這裡曾是1914年東京車站竣工時，無數旅人等待親友抵達或在啟程前沉浸於旅行餘韻的「候車室」。如今，咖啡廳承襲「品味時光、享受文化」的核心理念，將這份懷舊的空間氛圍延續至今，邀請您在繁華的現代車站中，啜飲一口揉合了百年歷史的優雅時光。

重要文化財空間中的特色甜點

在重要文化財結構紅磚牆環繞的空間中，提供以東京車站丸之內站舍北圓頂為靈感的限定蛋糕「TOKYOSTATIONCAFE原創圓頂蛋糕」及能享受四季甜點與鹹食的「下午茶拼盤」，妝點特別的午茶時光。伴手禮部分則販售限定包裝的「東京車站紅磚磅蛋糕」，滿足東京車站多元使用情境。



▲重要文化財結構紅磚牆環繞的空間中，提供以東京車站丸之內站舍北圓頂為靈感的限定蛋糕。





原創圓頂蛋糕

以「大量水果」表現圓頂內熙來攘往的人群，用「濃郁卡士達」呈現天花板圓頂，隨季節更迭享受當季水果的美好相遇。 。售價1800日圓含稅。



▲以大量水果表現圓頂內熙來攘往的人群，用卡士達呈現天花板圓頂。





下午茶拼盤含飲品

14：00起供應。優雅單盤同時享受甜點與鹹食，輕盈詮釋英國傳統下午茶。甜點包含兩種季節水果三明治、開心果巧克力迷你聖代;鹹食有黑毛和牛烤牛肉沙拉、彩色果乾甜點風、彩蔬義式烘蛋 。售價3200日圓含稅。



▲優雅單盤同時享受甜點與鹹食，輕盈詮釋英國傳統下午茶。





東京車站藝廊聯名聖代

與鄰接的東京車站藝廊展覽「瑞士繪畫異才卡爾·瓦爾澤世紀末昏暗殘照」聯名推出藝術華麗限定聖代。以展覽形象色綠色為靈感，用抹茶馬卡龍與開心果醬呈現，搭配濃郁巧克力冰淇淋與水果。藝術鑑賞餘韻中，透過視覺與味覺體感藝術的此刻限定奢華滋味。販售期間為2026年4月21日至6月21日展覽結束日。 售價1800日圓含稅。



▲藝廊展覽「瑞士繪畫異才卡爾·瓦爾澤世紀末昏暗殘照」聯名推出藝術華麗限定聖代。





原創調配茶與精選咖啡、原創調配紅茶

以印度大吉嶺與阿薩姆為基底，調配溫和甜味的和紅茶，散發麝香葡萄與水蜜桃香氣，宛如水果聖代般的紅茶。售價1200日圓含稅。





大吉嶺銀針Okaiti茶園

僅使用銀色絨毛新芽的大吉嶺白茶，溫柔細膩口感中，蘭花般華麗與蜂蜜淡雅甜味。2400日圓含稅。





吉力馬札羅

坦尚尼亞北部農園指定採購，清爽酸味特色。1200日圓含稅。





藍山No.1

牙買加藍山山脈限定區域栽培，酸味苦味香醇香氣平衡、口感溫和，採虹吸式萃取。 1400日圓含稅。



▲精選各類茶也相當有水準。





開幕限定贈禮

來店顧客將獲贈限定包裝的東京車站紅磚磅蛋糕作為紀念品，先到先得限量1500份，送完為止。東京車站紅磚磅蛋糕，為重現重要文化財紅磚質感，使用專用模具烤出紮實綿密口感，鹹焦糖濃郁風味與沙沙粗砂糖口感交織，呈現濕潤滋味。提供整條（2200日圓含稅），或個別包裝（6入2200日圓含稅）。▲來店顧客將獲贈限定包裝的東京車站紅磚磅蛋糕作為紀念品。

其他精選餐點

餐點選擇豐富多元，綜合水果塔、芒果葡萄塔等以當季水果搭配濃郁奶油呈現經典滋味。11：00起供應的正餐如：燉煮漢堡排、傳承日本經典風味的特製燴飯等多樣品項。

▲綜合水果塔以當季水果搭配濃郁奶油呈現經典滋味。

▲11：00起供應的正餐，燉煮漢堡排、經典風味的特製燴飯等多樣品項。



TOKYO STATION CAFE在重要文化財空間中，提供融合東京車站歷史、藝術展覽與精緻餐飲的獨特體驗，無論品茶用餐或選購伴手禮，都能感受東京車站的多元文化魅力。





店舖資訊

地點：JR東京駅 丸の内北口改札外（東京ステーションギャラリー隣接）

營業時間：09：00～22：00、日＆國定假日09：00～21：00





文化古蹟大變身

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