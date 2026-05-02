東京車站丸之內北圓頂咖啡廳新開幕，重要文化財建築裡的時光饗宴，限定甜點、藝廊聯名冰品必吃。

在充滿歷史氛圍的文化空間用餐格外有意思，各種精選鹹甜美味保證能滿足旅客的味蕾，伴手禮和特色午茶絕對要體驗。
時光流轉，百年前的起點成了今日的歇腳處，JR東日本Cross Station Foods Company於4月21日，在東京車站丸之內北圓頂正式開設「TOKYO STATION CAFE -THE NORTHDOME-」。這裡曾是1914年東京車站竣工時，無數旅人等待親友抵達或在啟程前沉浸於旅行餘韻的「候車室」。如今，咖啡廳承襲「品味時光、享受文化」的核心理念，將這份懷舊的空間氛圍延續至今，邀請您在繁華的現代車站中，啜飲一口揉合了百年歷史的優雅時光。
重要文化財空間中的特色甜點
在重要文化財結構紅磚牆環繞的空間中，提供以東京車站丸之內站舍北圓頂為靈感的限定蛋糕「TOKYOSTATIONCAFE原創圓頂蛋糕」及能享受四季甜點與鹹食的「下午茶拼盤」，妝點特別的午茶時光。伴手禮部分則販售限定包裝的「東京車站紅磚磅蛋糕」，滿足東京車站多元使用情境。
原創圓頂蛋糕
以「大量水果」表現圓頂內熙來攘往的人群，用「濃郁卡士達」呈現天花板圓頂，隨季節更迭享受當季水果的美好相遇。 。售價1800日圓含稅。
下午茶拼盤含飲品
14：00起供應。優雅單盤同時享受甜點與鹹食，輕盈詮釋英國傳統下午茶。甜點包含兩種季節水果三明治、開心果巧克力迷你聖代;鹹食有黑毛和牛烤牛肉沙拉、彩色果乾甜點風、彩蔬義式烘蛋 。售價3200日圓含稅。
東京車站藝廊聯名聖代
與鄰接的東京車站藝廊展覽「瑞士繪畫異才卡爾·瓦爾澤世紀末昏暗殘照」聯名推出藝術華麗限定聖代。以展覽形象色綠色為靈感，用抹茶馬卡龍與開心果醬呈現，搭配濃郁巧克力冰淇淋與水果。藝術鑑賞餘韻中，透過視覺與味覺體感藝術的此刻限定奢華滋味。販售期間為2026年4月21日至6月21日展覽結束日。 售價1800日圓含稅。
原創調配茶與精選咖啡、原創調配紅茶
以印度大吉嶺與阿薩姆為基底，調配溫和甜味的和紅茶，散發麝香葡萄與水蜜桃香氣，宛如水果聖代般的紅茶。售價1200日圓含稅。
大吉嶺銀針Okaiti茶園
僅使用銀色絨毛新芽的大吉嶺白茶，溫柔細膩口感中，蘭花般華麗與蜂蜜淡雅甜味。2400日圓含稅。
吉力馬札羅
坦尚尼亞北部農園指定採購，清爽酸味特色。1200日圓含稅。
藍山No.1
牙買加藍山山脈限定區域栽培，酸味苦味香醇香氣平衡、口感溫和，採虹吸式萃取。 1400日圓含稅。
開幕限定贈禮來店顧客將獲贈限定包裝的東京車站紅磚磅蛋糕作為紀念品，先到先得限量1500份，送完為止。東京車站紅磚磅蛋糕，為重現重要文化財紅磚質感，使用專用模具烤出紮實綿密口感，鹹焦糖濃郁風味與沙沙粗砂糖口感交織，呈現濕潤滋味。提供整條（2200日圓含稅），或個別包裝（6入2200日圓含稅）。 ▲來店顧客將獲贈限定包裝的東京車站紅磚磅蛋糕作為紀念品。
其他精選餐點
餐點選擇豐富多元，綜合水果塔、芒果葡萄塔等以當季水果搭配濃郁奶油呈現經典滋味。11：00起供應的正餐如：燉煮漢堡排、傳承日本經典風味的特製燴飯等多樣品項。
店舖資訊
地點：JR東京駅 丸の内北口改札外（東京ステーションギャラリー隣接）
營業時間：09：00～22：00、日＆國定假日09：00～21：00
文化古蹟大變身
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