你想要的蕾絲手環御守在這裡！阿佐谷神明宮櫻花、繡球花、天河星星款，每季節都有新設計。

超美的蕾絲御守除了招福祈福外，也有不少人選擇買來收藏。蕾絲御守的發源地阿佐谷神明宮定時會推出符合節氣的款式，既美又時髦。

你喜歡造型特別的御守嗎？阿佐谷神明宮的蕾絲手環御守在社群媒體上大受歡迎！JR阿佐谷站步行僅2分鐘，御守設計融入四季主題，甚至有櫻花、繡球花、天河星星款。入手方法全都告訴你！

阿佐谷神明宮蕾絲手環御守的發祥地

阿佐谷神明宮位在東京都杉並區，從JR阿佐谷站步行僅需2分鐘，交通非常便利。境內約3000坪，寬闊清幽。這座神社創建於鎌倉時代。以驅邪、祈禱而聞名遠近，近年更吸引許多遠地的參拜者特地造訪。神社中間供奉「天照大御神」，右側則供奉月之神「月読命」，左側則供奉海之神「須佐之男命」。

▲阿佐谷神明宮交通非常便利，佔地約3000坪，寬闊清幽。





SNS熱話！蕾絲手環御守的魅力

蕾絲手環御守2015年起開始販售，一開始只有6種款式，後續種類逐漸增加。所有製作過程都由神社的巫女親手完成。配戴的方式非常多元自由，可以戴在手腕上，掛在包包或手提包上。也有人當作手機吊飾，各種搭配都可以。

▲蕾絲手環御守2015年起開始販售，後續種類逐漸增加，所有製作過程都由神社的巫女親手完成。





設計融入四季花卉與節慶主題

四季皆有專屬款式。春季有優雅的櫻花款，初夏會推出清新的繡球花款，七夕期間以天河為意象，推出閃爍的星星款。中秋時節則有可愛的月兔款，限定款式每個季節都不同，保證讓你想要再三拜訪。初穗料（御守費用）每件1,200日圓。阿佐谷神明宮的交通易達性非常高，建議你可以在東京自助的時候安排前往哦！

▲四季皆有專屬款式，春季有櫻花款，初夏推出繡球花款，七夕期間推出閃爍的星星款，中秋時節則有可愛的月兔款。





阿佐谷神明宮資訊

地址： 東京都杉並區阿佐谷北1-25-5

營業時間：08：30～17：00

交通： JR阿佐谷站步行約2分鐘





改運祈福好幫手

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