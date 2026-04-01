抹茶狂粉必衝！日本大師級甜點名店Criollo年度人氣「抹茶祭」推出多款限定抹茶甜點。

抹茶的季節也即將到來，日本超人氣的甜點店每年都舉辦的抹茶季，今年提早到4/1開始，為時兩個月讓你把最愛的抹茶吃好吃滿。

▲人氣甜點名店在本店、中目黑店與麻布台之丘店舉辦吃受歡迎的抹茶季。





人氣甜點名店Criollo從2026年4月1日起在本店、中目黑店與麻布台之丘店舉辦「抹茶季」。這個每年5月舉辦的人氣活動，2026年擴大規模延長至兩個月，從4月持續到5月底。全系列使用深綠色澤與優雅香氣著稱的愛知縣「西尾抹茶」，多款抹茶風味甜點讓顧客享受期間限定風味。

經典抹茶單品華麗亮相

抹茶栗子蛋糕

結合和栗、抹茶、黑糖蜜三種和風食材，呈現細膩風味。杏仁香氣的抹茶海綿蛋糕層疊和栗抹茶奶油與黑糖蜜慕斯，外層包覆含杏仁的抹茶巧克力。四月限定販售！



▲結合和栗、抹茶、黑糖蜜三種和風食材，呈現細膩風味。





抹茶泡芙

酥脆餅乾皮烤得香脆，填入滿滿內餡。鮮奶油與卡士達奶油都使用西尾抹茶，香氣豐富。簡單正因如此更能品味抹茶本身風味。



▲鮮奶油與卡士達奶油都使用西尾抹茶，香氣豐富。





抹茶瑞士捲

濕潤蓬鬆的抹茶海綿蛋糕捲入香氣高雅的抹茶奶油與自製黑糖蕨餅。蕨餅特有的Q彈口感讓人上癮，甜度適中，能充分享受抹茶深邃香氣。

▲抹茶海綿蛋糕捲入香氣高雅的抹茶奶油與自製黑糖蕨餅。

抹茶餅乾

酥脆鬆散的口感伴隨抹茶優雅香氣在口中擴散。奶油芳醇風味與甜味中，能品嚐到抹茶適度的微苦，每一口都感受到抹茶的層次深度。



▲奶油芳醇風味與甜味中能品嚐到抹茶適度的微苦。





夢幻起司蛋糕抹茶版

Criollo人氣第一的「夢幻起司蛋糕」推出抹茶版。輕盈綿密、入口即化的質感搭配絕妙平衡的起司濃郁與抹茶清新香氣，留下溫柔餘韻。線上商店也將同步販售。



▲人氣第一的「夢幻起司蛋糕」推出抹茶版。





五月限定！茶道與黑蜜主題甜點登場

CHA茶

外觀與風味都表現「茶道」的和風蛋糕。抹茶巧克力製成的茶碗中，裝入抹茶奶油、焙茶果凍、抹茶海綿蛋糕、柚子麻糬與抹茶泡沫，附上巧克力茶筅，充滿趣味巧思。



▲抹茶巧克力製成的茶碗中，裝入抹茶奶油、焙茶果凍等配料，附上巧克力茶筅，充滿趣味巧思。





黑蜜抹茶布丁

濃郁黑蜜布丁搭配抹茶奶油、抹茶麻糬與海綿蛋糕。布丁滑順入口，甜點師傅細心揉製的抹茶麻糬Q彈口感成為亮點，黑蜜與抹茶交織出深厚風味。



▲黑蜜布丁搭配抹茶奶油、抹茶麻糬與海綿蛋糕。｜





店舖限定！麻布台布朗尼抹茶版

麻布台之丘店限定商品「麻布台布朗尼」的抹茶口味期間限定復刻，香氣濃郁的抹茶與巧克力甜味完美結合，呈現濃厚風味，胡桃增添口感層次。



▲麻布台之丘店限定商品香氣濃郁的抹茶與巧克力甜味完美結合。



Criollo這波抹茶季從4月1日持續兩個月，無論喜愛抹茶或想嚐鮮的甜點愛好者，都能在東京三間店鋪找到心儀的抹茶甜點。





販售資訊

販售店舗：Criollo（本店、中目黒店、麻布台ヒルズ店）

販售期間：2026年4月1日～5月31日

官方網站









抹茶控的抹茶口袋名單

推薦閱讀：抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。