> 美食 > 抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。

抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。

抹茶祇園辻利Mister Donut日本美食
2026-03-22 15:00文字：記者 蕭芷琳 圖片提供:ダスキン
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

抹茶控快衝！日本 Mister Donut 聯手「祇園辻利」，於 3 月 25 日推出 5 款期間限定新品，這次更首創「銅鑼燒風」甜甜圈，打造春季最強午茶盛宴。

抹茶控的年度盛事來了！日本 Mister Donut 宣布自 3 月 25 日起，再度攜手京都百年老字號「祇園辻利」，推出眾所期待的宇治抹茶甜甜圈系列。今年除了經典回歸的「波堤宇治抹茶」外，最大亮點莫過於以銅鑼燒為靈感開發的全新生地，主打蓬鬆 Q 彈的驚喜口感，將宇治抹茶的優雅苦韻與和風內餡完美結合。

▲抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。
▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈系列 3/25 限時開賣（日本 Mister Donut 提供）
▲抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。
▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」使用祇園辻利宇治抹茶打造濃郁日式風味（日本 Mister Donut 提供）

日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈登場！

「Mister Donut」長年深耕日本甜甜圈市場，此次再度攜手百年抹茶品牌「祇園辻利」，以宇治抹茶的香氣、苦韻與旨味為核心，打造兼具口感與層次的甜點系列。今年最大亮點為全新「銅鑼燒風甜甜圈」生地，主打蓬鬆Q彈口感，突破傳統甜甜圈結構。本次「宇治抹茶甜甜圈系列」共推出5款商品，包含「抹茶銅鑼燒甜甜圈」系列，經典升級款「波堤宇治抹茶」系列等，抹茶濃度堆疊。

▲抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。
▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」抹茶銅鑼燒甜甜圈 紅豆抹茶鮮奶油（日本 Mister Donut 提供）
▲抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶紅豆蕨餅波堤（日本 Mister Donut 提供）

「Mister Donut」此次推出的宇治抹茶甜甜圈系列，不僅延續每年人氣商品，更以創新銅鑼燒造型與多層次口感刷新甜甜圈想像。從濃郁抹茶到和風配料的交織，預期將成為春季甜點市場焦點。本系列預計販售至5月下旬，採期間限定形式，對抹茶控而言，無疑是一場不容錯過的季節盛宴。
▲抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。
▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈系列預計販售至5月下旬（日本 Mister Donut 提供）
▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈系列預計販售至5月下旬（日本 Mister Donut 提供）
▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」期間限定甜點吸引抹茶控搶先朝聖打卡（日本 Mister Donut 提供）

日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈

販售時間：3/25起開賣

更多日本草莓甜點必買伴手禮一次看

推薦閱讀：日本草莓吃到飽！名古屋希爾頓酒店 超過14種草莓甜點、新鮮草莓無限暢吃。

推薦閱讀：草莓可麗餅必吃！日本 gelato pique cafe 聖誕節新品來了，草莓聖誕熊可麗餅超可愛。

推薦閱讀：博多車站售完沒關係！福岡必買伴手禮 AMANBERRY 機場也能買到，草莓奶油夾心餅乾必買。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
IKEA抹茶季！5款抹茶甜點最便宜才18元，抹茶霜淇淋 抹茶蒙布朗都有。
IKEA抹茶季！5款抹茶甜點最便宜才18元，抹茶霜淇淋 抹茶蒙布朗都有。
編輯 鄭雅之
全家抹茶季14款新品！抹茶霜淇淋濃度升級，抹茶生甜甜圈 蒙布朗布丁都要吃。
全家抹茶季14款新品！抹茶霜淇淋濃度升級，抹茶生甜甜圈 蒙布朗布丁都要吃。
編輯 鄭雅之
亞尼克生乳捲不用買整條！亞尼克京都宇治茶季，切片抹茶生乳捲 抹茶蕨餅獨享開吃。
亞尼克生乳捲不用買整條！亞尼克京都宇治茶季，切片抹茶生乳捲 抹茶蕨餅獨享開吃。
編輯 張人尹
抹茶控吃！辻利茶舗「抹茶櫻花祭四宮格」，抹櫻巴斯克、莓果霜淇淋一次享有。
抹茶控吃！辻利茶舗「抹茶櫻花祭四宮格」，抹櫻巴斯克、莓果霜淇淋一次享有。
編輯 鄭雅之
7-11 艾絲樂小兔聯名甜點！日本限定、8款新品，草莓提拉米蘇、櫻花泡芙必吃。
7-11 艾絲樂小兔聯名甜點！日本限定、8款新品，草莓提拉米蘇、櫻花泡芙必吃。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊