▲抹茶控暴動！Mister Donut x 祇園辻利 5款宇治抹茶甜甜圈，日本限定必吃。

抹茶控快衝！日本 Mister Donut 聯手「祇園辻利」，於 3 月 25 日推出 5 款期間限定新品，這次更首創「銅鑼燒風」甜甜圈，打造春季最強午茶盛宴。

抹茶控的年度盛事來了！日本 Mister Donut 宣布自 3 月 25 日起，再度攜手京都百年老字號「祇園辻利」，推出眾所期待的宇治抹茶甜甜圈系列。今年除了經典回歸的「波堤宇治抹茶」外，最大亮點莫過於以銅鑼燒為靈感開發的全新生地，主打蓬鬆 Q 彈的驚喜口感，將宇治抹茶的優雅苦韻與和風內餡完美結合。

▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈系列 3/25 限時開賣（日本 Mister Donut 提供）

▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」使用祇園辻利宇治抹茶打造濃郁日式風味（日本 Mister Donut 提供）

日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈登場！

「Mister Donut」長年深耕日本甜甜圈市場，此次再度攜手百年抹茶品牌「祇園辻利」，以宇治抹茶的香氣、苦韻與旨味為核心，打造兼具口感與層次的甜點系列。今年最大亮點為全新「銅鑼燒風甜甜圈」生地，主打蓬鬆Q彈口感，突破傳統甜甜圈結構。本次「宇治抹茶甜甜圈系列」共推出5款商品，包含「抹茶銅鑼燒甜甜圈」系列，經典升級款「波堤宇治抹茶」系列等，抹茶濃度堆疊。

▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」抹茶銅鑼燒甜甜圈 紅豆抹茶鮮奶油（日本 Mister Donut 提供）

▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶紅豆蕨餅波堤（日本 Mister Donut 提供）



「Mister Donut」此次推出的宇治抹茶甜甜圈系列，不僅延續每年人氣商品，更以創新銅鑼燒造型與多層次口感刷新甜甜圈想像。從濃郁抹茶到和風配料的交織，預期將成為春季甜點市場焦點。本系列預計販售至5月下旬，採期間限定形式，對抹茶控而言，無疑是一場不容錯過的季節盛宴。



▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈系列預計販售至5月下旬（日本 Mister Donut 提供）



▲日本「Mister Donut x 祇園辻利」期間限定甜點吸引抹茶控搶先朝聖打卡（日本 Mister Donut 提供）

日本「Mister Donut x 祇園辻利」宇治抹茶甜甜圈

販售時間：3/25起開賣

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