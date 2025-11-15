日本冬季甜點必吃！gelato pique cafe 推出聖誕限定「草莓熊可麗餅」，超萌造型搭配濃厚奶香，全日本多家門市開賣，台灣旅客冬季赴日必踩點。

日本冬季甜點控注意！深受旅客喜愛的 gelato pique cafe 推出年度聖誕節限定活動「Merry Bear HOLIDAY」，以超可愛「草莓熊」為主角，打造一系列可麗餅、聖代與節慶飲品。活動自 11 月下旬起於全日本多家門市開賣，非常推薦台灣人冬季到日本旅遊時順道品嚐期間限定甜點。



▲草莓可麗餅必吃！日本 gelato pique cafe 聖誕節新品來了，草莓聖誕熊可麗餅超可愛。

聖誕限定！日本「gelato pique cafe」草莓熊可麗餅超可愛

日本人氣甜點品牌「gelato pique」此次聖誕活動於表參道店 11 月 20 日搶先開賣、其餘門市 11 月 27 日起販售至 12 月 25 日，旅客在東京、名古屋、大阪、金澤、沖繩等地的門市都能品嚐到限定款甜點，是冬季日本旅遊的必踩點之一。而這次不只有草莓聖誕熊可麗餅，還有聖誕樹聖代等4款限定甜點必吃。



日本「gelato pique cafe」推薦餐點：草莓熊可麗餅

「草莓熊奶油乳酪可麗餅 (¥1,480)」以濃厚北海道馬斯卡彭，配上奶油乳酪，搭配布蕾慕斯，製成馥郁奶香內餡。最可愛亮點是戴著「草莓帽子」的牛奶冰淇淋熊，香甜又酸甜層次明顯，是視覺與味覺兼具的聖誕必吃款。「草莓熊伯爵茶洋梨可麗餅 (¥1,480)」以焦糖巧克力冰淇淋塑造造型熊，內餡為香氣濃郁的伯爵茶奶油、洋梨蜜煮與布蕾慕斯，加上香脆全粒粉脆片，推薦喜歡茶香系甜點的旅客必點。



日本「gelato pique cafe」推薦餐點：聖誕樹聖代

「聖誕樹聖代 (¥980)」使用三款限定冰淇淋，分別是牛奶、草莓大理石、焦糖巧克力，焦糖巧克力口味以巧克力豆繪出可愛熊臉，最上層以開心果鮮奶油，打造聖誕樹造型，是拍照超吸睛的節慶甜點。而最後「聖誕麋鹿茶拿鐵 (¥890)」以焙茶為基底，帶出淡淡覆盆子香，上層以焦糖泡沫加椒鹽卷餅打造麋鹿造型，茶香、焦糖香與莓果酸甜融合，是冬季最療癒暖飲。



日本冬季旅行必訪！聖誕節別錯過這家

gelato pique cafe 每年推出的聖誕限定甜點都吸引大批旅客朝聖，今年以草莓熊為主角的「Merry Bear HOLIDAY」更是可愛度與美味度雙重升級。若你準備在 11 月至 12 月前往東京、大阪、名古屋旅行，不妨安排一趟甜點巡禮，品嚐只有冬季才吃得到的聖誕限定可麗餅與甜點。



表參道店販售期間：2025 年 11 月 20 日 ～ 12 月 25 日

全日本其他門市販售期間：2025 年 11 月 27 日 ～ 12 月 25 日

販售門市：東京、關東、關西、名古屋、仙台港、九州、沖繩皆有門市：詳情請上官網查詢。

