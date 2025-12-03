> 旅遊 > 大阪梅田新開飯店提供10,000本漫畫免費看到飽，梅田站7分鐘就到，官網訂房再給8折優惠。

大阪梅田新開飯店提供10,000本漫畫免費看到飽，梅田站7分鐘就到，官網訂房再給8折優惠。

這間全新飯店除舒適、交通便利等優點外，最大亮點就是飯店內收藏10,000冊漫畫，入住都可以免費看，這樣誰想走出飯店啊！

大阪旅遊的高CP值飯店再加一！2025年12月23日大阪梅田的全新飯店「QUINTESSA大阪梅田 Comic&Books」即將正式開幕！

交通便利

飯店位於大阪市北區，從阪急電車大阪梅田站步行約7分鐘即可抵達，JR大阪站步行11分鐘，地下鐵御堂筋線梅田站步行10分鐘，無論是要在大阪市內玩還是要去神戶、京都都相當方便。除此之外，最大的亮點莫過於「MANGA Library」漫畫圖書館，館內收藏約10,000冊漫畫作品，從最新話題作品到經典名作應有盡有。入住期間完全免費閱讀！

▲最大的亮點莫過於「MANGA Library」漫畫圖書館，館內收藏約10,000冊漫畫作品。
客房

飯店共有134間客房，提供多元房型，包含：豪華雙床房（24㎡）、雙床房（16.5㎡）、雙人房（12㎡），以及無障礙客房（24㎡）1間。其中最多的就是雙人房，但客房坪數較小，比較適合一人入住。

▲適合單人入住的房型。
雙人房

▲提供多元房型，其中最多的就是雙人房，但客房坪數較小。
豪華雙床房

▲較大的空間入住起來相當舒適，清潔度也滿分。
超值開幕優惠方案

為慶祝開幕，飯店推出多項優惠住宿方案，目前最吸引人的要屬「官方網站優惠活動」！
1.透過官方網站預訂可享通常價格10%折扣
2.註冊tripla會員再贈送10%點數（可於下次住宿使用）
3.每月抽選10組贈送集團飯店全日本通用住宿券
4.免費提供1小時延遲退房服務
5.每人贈送1瓶礦泉水
活動期間為即日起至2026年3月31日，透過官方網站預訂並入住的旅客將自動參加抽獎喔！

飯店資訊

飯店名稱：QUINTESSA大阪梅田 Comic&Books
地址：大阪府大阪市北區鶴野町2-15
交通方式：阪急電車大阪梅田站步行約7分鐘；JR大阪站步行11分鐘；地下鐵御堂筋線梅田站步行10分鐘
價格：一人一晚每房1,673台幣起
官方網站


