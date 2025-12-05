福岡打卡新地標！日本飾品品牌CENE開了一家絕美café，1樓喝咖啡、2樓逛和風配飾。

流行時尚精品也要跨足餐飲，福岡知名飾品品牌開了一間複合式咖啡廳，一樓喝咖啡、二樓買飾品，真的好有幸福感。

到福岡血拚千萬不能錯過這間新開的飾品咖啡店，日本飾品品牌CENE開設了品牌首家結合咖啡廳的分店，喝完下午茶還能入手日式飾品，這行程人人都適合！

醫療級不鏽鋼計

CENE最大的特色，在於堅持使用「醫療級不鏽鋼」（Surgical Stainless Steel）。這種材質不僅抗水、抗汗、不易生鏽，更能降低變色與變形的機率。對於敏感肌膚或有金屬過敏困擾的人來說，CENE的配飾也能安心配戴。

▲CENE最大的特色，在於堅持使用「醫療級不鏽鋼」。





1樓咖啡廳

走進CENE福岡店，首先就能感受到用心的裝潢。同時，1樓也有陳設部分商品。在等待餐點的空檔就能隨意地瀏覽。

▲有陳設部分商品。在等待餐點的空檔就能隨意地瀏覽。





2樓和風配飾

2樓以「和」為設計核心，將日本傳統文化與美學以現代手法重新詮釋，營造出沉靜的環境。和一樓不同，2樓是主要的展售空間，你可以看到CENE的所有配飾，擺放的方式也很別出心裁，就像在逛藝廊一樣。

▲以「和」為設計核心，將日本傳統文化與美學以現代手法重新詮釋。





CENE 飲品

▲推出多種特色飲品，讓新開店更具話題。





福岡限定商品

為慶祝福岡店開幕，CENE推出了兩款限定商品：CROSS CONNECT FINGER RING（3,000日圓）與PLUMP RECTANGLE CHAIN NECKLACE（2,800日圓）。其中，CROSS CONNECT FINGER RING的造型較為特別，其他店面沒有販售，如果喜歡就下手吧！

▲慶祝福岡店開幕，CENE推出了兩款限定商品。





滿額贈

此外，還有超值的滿額贈活動：購滿12,000日圓即可獲得福岡限定贈品「附戒圍測量功能的不鏽鋼鏡面吊飾」，可測量9號、11號、13號三種尺寸；購滿5,000日圓則贈送「開幕限定提袋」，尺寸適中，方便攜帶。

▲「開幕限定提袋」，尺寸適中，方便攜帶。

▲還有超值的滿額贈活動：購滿12,000日圓即可獲得福岡限定贈品「附戒圍測量功能的不鏽鋼鏡面吊飾」。





店舖資訊

地址：福岡市中央區今泉2丁目1-60

交通方式：福岡地下鐵機場線天神站徒步14分鐘

營業時間：11：00～19：00

官方網站







時尚跨足咖啡廳

