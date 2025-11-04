機場伴手禮新選擇，名古屋中部機場「空中御朱印」限定款「御翔印」登場，金鯱設計超吸睛。 

御守空荷包又要失守，這次不是神社推出新御守，是機場出招，推出機場御守「御翔印」，絕對是機場最新伴手禮選擇。

喜歡收集旅行紀念品的朋友注意了！名古屋中部國際機場（中部國際空港 Centrair）正式加入JTB推出的「御翔印」計畫，在第一航廈4樓的機場官方商店「SORA MONO」推出限定版的「御翔印」。「空中御朱印」絕對是機場伴手禮的新選擇。

什麼是「御翔印」？

「御翔印」是日本老牌旅行社JTB推出的創新商品，將傳統寺廟神社的御朱印文化延伸到航空旅遊領域。就像收集各地神社的御朱印一樣，旅客可以在不同機場收集專屬的「御翔印」，為每一段旅程留下獨特的印記。而中部機場這次推出的版本，更是充滿了濃濃的在地特色。





滿滿的名古屋元素

中部機場的「御翔印」設計可說是誠意滿滿！設計中融入了機場的象徵地標——天空甲板（Sky Deck）和管制塔，搭配機場原創吉祥物，以及最具代表性的愛知名古屋象徵——金鯱。整體設計採用名古屋特有的金色為主色調，讓人一眼就能感受到濃厚的在地氣息。這款「御翔印」售價僅需451日圓（含稅），價格可說是相當親民。不過要注意的是，這款御翔印僅在第一航廈4樓的「SORA MONO」官方商店獨家販售，想要入手的話可別跑錯地方了！



SORA MONO：航空迷的天堂

既然來到中部機場，當然不能錯過「SORA MONO」這間官方商店。店內除了販售機場原創角色「Centrair Friends」系列商品，還有SORA MONO原創周邊、各大航空公司的限定商品等，商品種類相當豐富，絕對能滿足航空迷和收藏控的需求。



店舖資訊

營業時間：08：00～21：00（營業時間可能臨時調整，請以現場公告為主）

地點：第一航廈4樓 Sky Town

店舖詳情







