> 美食 > 東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。

東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。

tiger Walker 玩樂季日本japanwalker吉伊卡哇吉伊卡哇烘焙坊
2025-12-11 22:00文字：記者 蕭芷琳 圖片提供:吉伊卡哇烘焙坊

記者 蕭芷琳

東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」聖誕節限定麵包超Q！台灣旅客年底來日本別錯過，超可愛聖誕限定麵包與熱飲，粉絲絕對必收。

東京聖誕節必買伴手禮！位在東京表參道的「吉伊卡哇烘焙坊」，今年聖誕節推出超狂新品，超可愛的聖誕主題限定麵包，讓角色再次變成年末旅遊的甜蜜亮點。從角色造型麵包到獨家熱飲、果醬與紅茶禮盒，整家店被節慶氛圍包圍，讓台灣旅客來到東京時能收集到一份只屬於冬季的暖心記憶。今年12月12日起限定販售，正好搭上年底旅遊潮，成為許多人計劃行程時會特意安排的療癒景點。

▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
位在東京表參道的「吉伊卡哇烘焙坊」，今年聖誕節推出超狂新品吉伊卡哇烘焙坊 提供
▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
▲東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」還有限定特典別錯過吉伊卡哇烘焙坊 提供

東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」推出限定麵包！

「吉伊卡哇烘焙坊」店面位於表參道東急廣場三樓，店內空間充滿角色細節，彷彿走入吉伊卡哇世界的角落日常。這裡採用網路預約進場制度，需要有日本電話才能預約。而今年冬季推出的三款聖誕造型麵包，全部換上灑雪聖誕帽，角色粉一定會忍不住拍照珍藏。「吉伊卡哇麵包（聖誕版）」內含濃厚蘑菇奶油燉湯，是冬季限定的鹹食款。

▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」聖誕版麵包（吉伊卡哇、小八、兔兔款）650円（含稅）（吉伊卡哇烘焙坊 提供

而「小八麵包（聖誕版）」則以草莓牛奶餡呈現柔和甜味；「兔兔麵包（聖誕版）」填入滑順起司奶油，是起司控無法抗拒的組合。三款皆為台灣旅客最常購買的季節限定品。此外，即日起也提供冬季限定熱飲，包含熱拿鐵、抹茶拿鐵與角色拉花，可愛程度讓不少旅客特別前來打卡。伴手禮選擇也更豐富，像是角色玻璃瓶果醬，包括吉伊卡哇草莓奶油、小八藍莓奶油與兔兔地瓜奶油，自用送禮都十分受歡迎。
▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」今年冬季推出的三款聖誕造型麵包，全部換上灑雪聖誕帽吉伊卡哇烘焙坊 提供

當東京街區開始亮起聖誕燈飾，「吉伊卡哇烘焙坊」的限定商品也同步為冬季增添一份溫柔與節慶氣息。如果你正計畫年底前往東京，不妨將這家烘焙坊安排進表參道散步行程，無論是品嘗季節限定麵包、收藏限定拉花熱飲，或是挑選伴手禮，都能讓旅程多一份專屬冬季的珍貴記憶。今年的表參道聖誕，就交給吉伊卡哇與夥伴們陪你一起完整收藏。
▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
▲東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」還有限定拉花熱飲（吉伊卡哇烘焙坊 提供）
▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。
當東京街區開始亮起聖誕燈飾，「吉伊卡哇烘焙坊」的限定商品也同步為冬季增添一份溫柔與節慶氣息（吉伊卡哇烘焙坊 提供）

東京聖誕節必買伴手禮 吉伊卡哇烘焙坊

地址：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表參道「オモカド」3樓
營業時間：11:00–20:00（麵包店需預約）預約方式：僅限網路事前預約（含 1,000 日圓含稅購物券）
販售資訊：
聖誕限定麵包（12/12 起販售）：吉伊卡哇麵包（聖誕版）650円（含稅）、小八麵包（聖誕版）650円（含稅）、兔兔麵包（聖誕版）650円（含稅）
冬季限定熱飲（即日起至12/28）：熱咖啡590円（含稅）、熱紅茶590円（含稅）、熱拿鐵690円（含稅）、熱抹茶拿鐵720円（含稅）、可選三款角色拉花（含原創拉花特典）熱巧克力790円（含稅）、蛤蠣巧達濃湯790円（含稅）
購物特典：即日起至12/28，每購買滿3,300円（含稅），贈送1張「聖誕吊飾風貼紙」（全3種）。每位最多可領3張，贈完為止。

更多羽田機場必買伴手禮推薦一次看

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！AUDREY 草莓甜點專賣店，草莓貓舌餅乾必買。

推薦閱讀：東京必買伴手禮！赤福水羊羹 羽田機場也能買，日本百年和菓子名店快閃。

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！巴黎餅乾專賣店 Le Biscuit Alain Ducasse 新開幕，限定霜淇淋必吃。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
東京必買伴手禮推薦！鹽瀨總本家 Kitty饅頭必吃，三麗鷗聯名登場，東京車站就買得到。
記者 蕭芷琳
桃園中壢｜愛威鐵盒餅乾(華泰名品城快閃櫃)．聖誕交換禮物伴手禮超夯排隊鐵盒曲奇餅，聖誕節限定鐵盒必收藏！
Panda's Paradise
【台北◍•ᴗ•◍聖誕節攻略】總整理✯2014台北10大有名聖誕節燈飾場所懶人包｜聖誕節要去哪裡玩？推薦充滿聖誕氣氛的聖誕景點
槑槑
2021新風潮！聖誕吃布丁，池袋古早味布丁聖地「プリンに恋して」推出「草莓×開心果」聖誕節限定新品！
特派員 Trish
四月南風2023新年禮盒：春節伴手禮兔年限定買一送一，集合傳統糕餅、法式甜點和手工餅乾
水星人的怪咖時代
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊