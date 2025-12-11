▲東京聖誕節必買伴手禮！吉伊卡哇烘焙坊 聖誕節限定麵包超Q，年底來日本別錯過。

東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」聖誕節限定麵包超Q！台灣旅客年底來日本別錯過，超可愛聖誕限定麵包與熱飲，粉絲絕對必收。

東京聖誕節必買伴手禮！位在東京表參道的「吉伊卡哇烘焙坊」，今年聖誕節推出超狂新品，超可愛的聖誕主題限定麵包，讓角色再次變成年末旅遊的甜蜜亮點。從角色造型麵包到獨家熱飲、果醬與紅茶禮盒，整家店被節慶氛圍包圍，讓台灣旅客來到東京時能收集到一份只屬於冬季的暖心記憶。今年12月12日起限定販售，正好搭上年底旅遊潮，成為許多人計劃行程時會特意安排的療癒景點。

▲位在東京表參道的「吉伊卡哇烘焙坊」，今年聖誕節推出超狂新品（吉伊卡哇烘焙坊 提供）



▲東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」還有限定特典別錯過（吉伊卡哇烘焙坊 提供）

東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」推出限定麵包！

「吉伊卡哇烘焙坊」店面位於表參道東急廣場三樓，店內空間充滿角色細節，彷彿走入吉伊卡哇世界的角落日常。這裡採用網路預約進場制度，需要有日本電話才能預約。而今年冬季推出的三款聖誕造型麵包，全部換上灑雪聖誕帽，角色粉一定會忍不住拍照珍藏。「吉伊卡哇麵包（聖誕版）」內含濃厚蘑菇奶油燉湯，是冬季限定的鹹食款。

▲東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」聖誕版麵包（吉伊卡哇、小八、兔兔款）650円（含稅）（吉伊卡哇烘焙坊 提供）



而「小八麵包（聖誕版）」則以草莓牛奶餡呈現柔和甜味；「兔兔麵包（聖誕版）」填入滑順起司奶油，是起司控無法抗拒的組合。三款皆為台灣旅客最常購買的季節限定品。此外，即日起也提供冬季限定熱飲，包含熱拿鐵、抹茶拿鐵與角色拉花，可愛程度讓不少旅客特別前來打卡。伴手禮選擇也更豐富，像是角色玻璃瓶果醬，包括吉伊卡哇草莓奶油、小八藍莓奶油與兔兔地瓜奶油，自用送禮都十分受歡迎。



▲東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」今年冬季推出的三款聖誕造型麵包，全部換上灑雪聖誕帽（吉伊卡哇烘焙坊 提供）



當東京街區開始亮起聖誕燈飾，「吉伊卡哇烘焙坊」的限定商品也同步為冬季增添一份溫柔與節慶氣息。如果你正計畫年底前往東京，不妨將這家烘焙坊安排進表參道散步行程，無論是品嘗季節限定麵包、收藏限定拉花熱飲，或是挑選伴手禮，都能讓旅程多一份專屬冬季的珍貴記憶。今年的表參道聖誕，就交給吉伊卡哇與夥伴們陪你一起完整收藏。



▲東京聖誕節必買伴手禮「吉伊卡哇烘焙坊」還有限定拉花熱飲（吉伊卡哇烘焙坊 提供）



▲當東京街區開始亮起聖誕燈飾，「吉伊卡哇烘焙坊」的限定商品也同步為冬季增添一份溫柔與節慶氣息（吉伊卡哇烘焙坊 提供）

東京聖誕節必買伴手禮 吉伊卡哇烘焙坊

地址：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表參道「オモカド」3樓

營業時間：11:00–20:00（麵包店需預約）預約方式：僅限網路事前預約（含 1,000 日圓含稅購物券）

販售資訊：

聖誕限定麵包（12/12 起販售）：吉伊卡哇麵包（聖誕版）650円（含稅）、小八麵包（聖誕版）650円（含稅）、兔兔麵包（聖誕版）650円（含稅）

冬季限定熱飲（即日起至12/28）：熱咖啡590円（含稅）、熱紅茶590円（含稅）、熱拿鐵690円（含稅）、熱抹茶拿鐵720円（含稅）、可選三款角色拉花（含原創拉花特典）熱巧克力790円（含稅）、蛤蠣巧達濃湯790円（含稅）

購物特典：即日起至12/28，每購買滿3,300円（含稅），贈送1張「聖誕吊飾風貼紙」（全3種）。每位最多可領3張，贈完為止。

