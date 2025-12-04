聖誕節必訪夢幻景點！三麗鷗彩虹樂園Kiki ＆ Lala燈光秀「Twinkle Gift Night」沉浸式體驗期間限定登場。

今年聖誕節三麗鷗彩虹樂園也推出夢幻燈是活動，以人氣角色雙子星Kiki & Lala為主角，打造結合光影的打卡區和紀念商品。

喜愛三麗鷗的粉絲們注意了！東京多摩市的三麗鷗彩虹樂園(Sanrio Puroland)，於即日起至12月25日期間，推出以人氣角色「雙子星Kiki & Lala」為主角的夢幻燈飾活動「Twinkle Gift Night 閃耀禮物之夜」。這場慶祝雙子星50週年的特別企劃，絕對是今年冬天最不能錯過的少女系聖誕體驗！

沉浸式光影藝術由日本創意團隊NAKED操刀

本次燈飾活動由日本知名創意公司NAKED精心打造，結合光影、映像與空間演出，創造出充滿互動性的沉浸式裝置藝術。走進活動現場，彷彿真的進入了雙子星的故鄉「夢星雲」，被無數閃爍的星光包圍，體驗如夢似幻的星空世界。



▲結合光影、映像與空間演出，創造出充滿互動性的沉浸式裝置藝術。



活動主要場地設在樂園內的人氣設施「Kiki & Lala Twinkling Studio（雙子星閃亮工作室）」。這個常設景點本身就充滿魅力——穿過佈滿星塵的萬花筒走廊，眼前就會展開一個「夢卡哇伊」（ゆめかわいい）的粉色世界，是樂園內最受歡迎的拍照景點之一。





今冬限定！被星座包圍的夢幻場景

聖誕期間，雙子星閃亮工作室將化身為更加夢幻的燈飾仙境。整個空間宛如被璀璨星座包圍，到處都是令人驚喜的拍照角度！



▲雙子星閃亮工作室將化身為更加夢幻的燈飾仙境。



月亮船與發光噴泉 -經典的月亮小船在燈光映照下更顯浪漫，搭配會發光的夢幻噴泉，每個角落都是IG打卡熱點。 緞帶裝飾的夢幻小屋 - 可愛的小房子綴滿粉色緞帶與星星裝飾，彷彿真的走進童話故事場景。 互動光影體驗 - 除了靜態的視覺享受，現場還有聲光互動裝置，讓你不只是看，更能 「玩」燈飾！可以帶著雙子星玩偶一起拍照，創造專屬於你的夢幻回憶。

整個空間營造出被星光溫柔擁抱的感覺，無論是獨自前往、與閨蜜同行，或是帶著孩子一起，都能在這裡度過特別的時光。

▲每個角落都是IG打卡熱點。





50週年紀念限定商品必收藏

配合燈飾活動，樂園同步推出雙子星50週年紀念限定商品，每一款都可愛到讓人失心瘋！像是蕾絲緞帶星星吊飾 ，精緻的蕾絲緞帶搭配閃亮星星，還有Kiki & Lala的可愛造型，適合掛在包包或手機上。還有描繪雙子星在星空中甜睡的模樣的星空世界迷你毛巾，實用又療癒，以及使用蓬鬆的薄紗材質裝飾邊緣「夢幻薄紗抱枕」，抱起來超舒服，也是房間擺飾的好選擇。這些限定商品只在活動期間販售，想收藏的粉絲千萬別錯過！



▲樂園同步推出雙子星50週年紀念限定商品，每一款都可愛到讓人失心瘋。



在這裡，不只能遇見穿著聖誕裝的Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗等人氣角色，還能在夢幻的燈飾中與他們合照，留下珍貴的聖誕回憶。今年冬天，讓我們跟著Kiki & Lala一起，在閃爍的星光中度過最夢幻的聖誕節吧！

▲在夢幻的燈飾中與他們合照，留下珍貴的聖誕回憶。





活動資訊

活動名稱：Twinkle Gift Night 閃耀禮物之夜

活動期間：即日起~12月25日

地點：三麗鷗彩虹樂園「Kiki & Lala Twinkling Studio」

地址：東京都多摩市落合1-31

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ







