三麗鷗角色變身小豬泡麵君！小豬泡麵×三麗鷗角色聯名六大聯名趣味設計商品全開賣。

日本老字號泡麵和三麗鷗聯名，許多可愛角色都變身池小豬，18種設計小物可以收藏也很實用。

日本零食大廠OYATSU COMPANY（おやつカンパニー）旗下的人氣「小豬泡麵」與三麗鷗展開夢幻聯名，小豬泡麵Ｘ三麗鷗角色聯名零食禮盒組在日本在全國三麗鷗專賣店、百貨公司三麗鷗專櫃，以及三麗鷗線上商店等通路開賣，共推出6款共18種不同商品。

超過30年的國民零食遇上三麗鷗

小豬泡麵自1993年推出至今已超過30年，以不輸正統泡麵的道地風味，加上剛好能填補小餓時刻的迷你尺寸，長年深受日本消費者喜愛。這次與三麗鷗合作，讓Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、酷洛米、酷企鵝等人氣角色全都cosplay成小豬泡麵君的模樣，推出18款原創設計商品。



▲擁有30年歷史的小豬泡與三麗鷗合作，推出18款原創設計商品。



每款商品都附贈一個小豬泡麵(豚骨口味)與一張閃亮貼紙，貼紙共有10種圖案採隨機包裝，拆封前不知道會抽到哪一款，增添收集樂趣。品牌也特別強調，這系列很適合當作白色情人節禮物或日常小禮物送人。





六大聯名新品任你挑

小豬泡麵X三麗鷗吉祥物鑰匙圈組

每個三麗鷗角色手上都拿著小豬泡麵杯與叉子，變身成小豬泡麵君的可愛模樣，可以掛在包包或鑰匙上隨身攜帶。。共五款，每款售價2,497日圓



▲三麗鷗角色變身成小豬泡麵君，可以掛在包包或鑰匙上隨身攜帶。





小豬泡麵X迷你收納包組

設計成小豬泡麵杯造型的收納包，三麗鷗角色從杯口探出頭來，杯身部分是實用的小包包，可以放耳機、唇膏等隨身小物。共五款，每款售價2,200日圓。



▲造型收納包杯身是實用的小包包，可以放耳機、唇膏等隨身小物。





小豬泡麵X杯蓋固定器組

泡麵時可以壓住杯蓋的實用小物，設計成變身小豬泡麵君的三麗鷗角色造型，不使用時還能當壓克力立牌擺飾，一物兩用。。共五款，每款售價990日圓



▲泡麵時可以壓住杯蓋的實用小物，不使用時還能當壓克力立牌擺飾。





小豬泡麵X束口袋

印有帶著小豬泡麵頭套的三麗鷗角色束口袋，尺寸適中，無論收納化妝品或小物都相當實用。售價990日圓。



▲小豬泡麵頭套的三麗鷗角色束口袋，無論收納化妝品或小物都相當實用。





小豬泡麵X美耐皿杯子

杯身印著小豬泡麵君與三麗鷗角色排成一列的可愛圖案，採用不易破裂的美耐皿材質，適合日常使用。 售價1,100日圓。



▲採用不易破裂的美耐皿材質，適合日常使用。





小豬泡麵X美耐皿迷你碗

尺寸剛好適合裝迷你杯裝小豬泡麵，同樣使用不易破裂、適合日常使用的美耐皿材質。售價1,496日圓。



▲尺寸剛好適合裝迷你杯裝小豬泡麵，非常耐用。



這波聯名商品巧妙結合了三麗鷗角色的可愛魅力與小豬泡麵的懷舊親切感，無論是送給喜歡三麗鷗的朋友、小豬泡麵愛好者，或是當作白色情人節回禮都很適合。

©ʼ26 SANRIO 著作（株）サンリオ





