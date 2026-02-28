三麗鷗攜手MASH全新品牌「Sanrio House」新宿1號店開幕，服飾、美妝、餅乾罐一次購足。

三麗鷗可愛角色又出招，攜手服飾品牌開啟三麗鷗之家，除了維持一慣的可愛外，還推出從穿的時尚品到用的居家商品。

日本知名服飾集團MASH與三麗鷗攜手打造的全新品牌舖「Sanrio House三麗鷗之家」，將於2026年3月6日在東京新宿LUMINE 2開設一號店。這不只是一間普通的三麗鷗商品店，而是由三麗鷗監修、MASH集團負責創意設計的全新概念店，從時尚單品、美妝保養到居家用品與食品，要用全方位的可愛商品攻佔消費者的心。

雙強聯手打造的可愛王國

「三麗鷗之家」以「Kawaii²與你永遠在一起」為核心概念，結合三麗鷗長年累積的角色魅力與MASH集團在時尚領域的創意實力，從嶄新視角詮釋Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等經典角色。除了推出原創商品，未來還計畫與MASH集團旗下的Gelato Pique等既有品牌，以及藝術家們展開聯名合作，持續帶來驚喜。品牌也宣布將以新宿一號店為起點，預計五年內陸續拓展更多店舖。

▲三麗鷗長年累積的角色魅力與MASH集團在時尚領域的創意實力，從嶄新視角詮釋Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等經典角色。





只有這裡買得到的時尚單品

最令人期待的就是「三麗鷗之家」獨家販售的服飾配件系列。從印有美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等角色圖案的原創T恤、棒球帽到襪子，每一件都融入MASH集團擅長的時尚設計巧思，讓可愛不只是可愛，更能穿出個人風格。

▲獨家販售的服飾配件系列。從原創T恤、棒球帽到襪子，每件都融入MASH集團擅長的時尚設計巧思，



像是Hello Kitty貼布繡襯衫，就將三麗鷗標誌性的「可愛」精神完美呈現。襯衫上點綴著蝴蝶結與蘋果圖案，搭配Kitty的貼布繡設計，甜美卻不幼稚，無論搭配牛仔褲或裙裝都很適合。配件方面也不馬虎，清爽的淺藍色棒球帽上散落著小巧的蝴蝶結鉚釘裝飾，低調又有細節。另外還有以Hello Kitty臉型為靈感的鍊條包、蝴蝶結造型矽膠包，甚至連高防曬係數的晴雨傘都在規劃中，讓粉絲們從頭到腳都能被可愛包圍。

▲將三麗鷗標誌性的「可愛」精神完美呈現。





包裝與品質兼具的美妝系列

MASH集團旗下擁有Cosme Kitchen、Celvoke、SNIDEL BEAUTY等知名美妝品牌，這次將多年累積的專業知識注入「三麗鷗之家」的美妝線。無論保養品或彩妝都有完整產品線，不僅包裝設計讓人一看就想收藏，在色彩選擇、質地觸感、成分配方上也絲毫不妥協，要讓消費者既能滿足蒐集慾，又能真正用得開心、用得安心。

▲將多年累積的專業知識注入「三麗鷗之家」的美妝線。無論保養品或彩妝都有完整產品線。





融入日常的居家雜貨

居家用品系列同樣充滿巧思，馬克杯、毛巾、擺飾公仔、花瓶等生活雜貨，都在保留三麗鷗角色世界觀的同時，設計成能自然融入居家空間的樣貌，不會顯得突兀或過於卡通化。首波推出的公仔與玩偶特別強調「大人小孩都喜歡」的設計方向。Hello Kitty、帕恰狗、布丁狗的玩偶採用毛茸茸的柔軟材質，搭配溫柔的眼神刺繡，並運用淡雅的色調，呈現出令人想緊緊擁抱的療癒氛圍。這些玩偶不只適合孩子，放在大人的臥室或客廳沙發上也毫無違和感，甚至能為空間增添幾分溫暖氣息。

▲居家用品系列同樣充滿巧思，馬克杯、毛巾、擺飾公仔、花瓶等生活雜貨都保留三麗鷗角色世界觀。

▲這些玩偶不只適合孩子，放在大人的臥室或客廳沙發上也毫無違和感，甚至能為空間增添幾分溫暖氣息。



新宿一號店將成為這個可愛王國的起點，無論你是從小看三麗鷗角色長大的忠實粉絲，或是單純喜歡可愛事物的人，都值得親自走一趟，看看這個結合三麗鷗經典魅力與MASH集團時尚品味的全新空間，究竟會帶來什麼樣的驚喜。





sanrio house(

開幕日：2026年3月6日

會場：新宿LUMINE 2 2樓

地址：東京都新宿区新宿3-38-2