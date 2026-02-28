> 生活娛樂 > 三麗鷗攜手MASH全新品牌「Sanrio House」新宿1號店開幕，服飾、美妝、餅乾罐一次購足。

三麗鷗攜手MASH全新品牌「Sanrio House」新宿1號店開幕，服飾、美妝、餅乾罐一次購足。

tiger Walker 玩樂季三麗鷗新宿購物京都旅遊
2026-02-28 08:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社マッシュホールディングス
特派員 Trish

特派員 Trish

三麗鷗可愛角色又出招，攜手服飾品牌開啟三麗鷗之家，除了維持一慣的可愛外，還推出從穿的時尚品到用的居家商品。

日本知名服飾集團MASH與三麗鷗攜手打造的全新品牌舖「Sanrio House三麗鷗之家」，將於2026年3月6日在東京新宿LUMINE 2開設一號店。這不只是一間普通的三麗鷗商品店，而是由三麗鷗監修、MASH集團負責創意設計的全新概念店，從時尚單品、美妝保養到居家用品與食品，要用全方位的可愛商品攻佔消費者的心。

雙強聯手打造的可愛王國

「三麗鷗之家」以「Kawaii²與你永遠在一起」為核心概念，結合三麗鷗長年累積的角色魅力與MASH集團在時尚領域的創意實力，從嶄新視角詮釋Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等經典角色。除了推出原創商品，未來還計畫與MASH集團旗下的Gelato Pique等既有品牌，以及藝術家們展開聯名合作，持續帶來驚喜。品牌也宣布將以新宿一號店為起點，預計五年內陸續拓展更多店舖。

▲三麗鷗長年累積的角色魅力與MASH集團在時尚領域的創意實力，從嶄新視角詮釋Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等經典角色。
▲三麗鷗長年累積的角色魅力與MASH集團在時尚領域的創意實力，從嶄新視角詮釋Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等經典角色。

只有這裡買得到的時尚單品

最令人期待的就是「三麗鷗之家」獨家販售的服飾配件系列。從印有美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿等角色圖案的原創T恤、棒球帽到襪子，每一件都融入MASH集團擅長的時尚設計巧思，讓可愛不只是可愛，更能穿出個人風格。

▲獨家販售的服飾配件系列。從原創T恤、棒球帽到襪子，每件都融入MASH集團擅長的時尚設計巧思，
▲獨家販售的服飾配件系列。從原創T恤、棒球帽到襪子，每件都融入MASH集團擅長的時尚設計巧思，

像是Hello Kitty貼布繡襯衫，就將三麗鷗標誌性的「可愛」精神完美呈現。襯衫上點綴著蝴蝶結與蘋果圖案，搭配Kitty的貼布繡設計，甜美卻不幼稚，無論搭配牛仔褲或裙裝都很適合。配件方面也不馬虎，清爽的淺藍色棒球帽上散落著小巧的蝴蝶結鉚釘裝飾，低調又有細節。另外還有以Hello Kitty臉型為靈感的鍊條包、蝴蝶結造型矽膠包，甚至連高防曬係數的晴雨傘都在規劃中，讓粉絲們從頭到腳都能被可愛包圍。▲將三麗鷗標誌性的「可愛」精神完美呈現。
▲將三麗鷗標誌性的「可愛」精神完美呈現。

包裝與品質兼具的美妝系列

MASH集團旗下擁有Cosme Kitchen、Celvoke、SNIDEL BEAUTY等知名美妝品牌，這次將多年累積的專業知識注入「三麗鷗之家」的美妝線。無論保養品或彩妝都有完整產品線，不僅包裝設計讓人一看就想收藏，在色彩選擇、質地觸感、成分配方上也絲毫不妥協，要讓消費者既能滿足蒐集慾，又能真正用得開心、用得安心。 

▲將多年累積的專業知識注入「三麗鷗之家」的美妝線。無論保養品或彩妝都有完整產品線。
▲將多年累積的專業知識注入「三麗鷗之家」的美妝線。無論保養品或彩妝都有完整產品線。

融入日常的居家雜貨

居家用品系列同樣充滿巧思，馬克杯、毛巾、擺飾公仔、花瓶等生活雜貨，都在保留三麗鷗角色世界觀的同時，設計成能自然融入居家空間的樣貌，不會顯得突兀或過於卡通化。首波推出的公仔與玩偶特別強調「大人小孩都喜歡」的設計方向。Hello Kitty、帕恰狗、布丁狗的玩偶採用毛茸茸的柔軟材質，搭配溫柔的眼神刺繡，並運用淡雅的色調，呈現出令人想緊緊擁抱的療癒氛圍。這些玩偶不只適合孩子，放在大人的臥室或客廳沙發上也毫無違和感，甚至能為空間增添幾分溫暖氣息。 ▲居家用品系列同樣充滿巧思，馬克杯、毛巾、擺飾公仔、花瓶等生活雜貨都保留三麗鷗角色世界觀。
▲居家用品系列同樣充滿巧思，馬克杯、毛巾、擺飾公仔、花瓶等生活雜貨都保留三麗鷗角色世界觀。

▲這些玩偶不只適合孩子，放在大人的臥室或客廳沙發上也毫無違和感，甚至能為空間增添幾分溫暖氣息。
▲這些玩偶不只適合孩子，放在大人的臥室或客廳沙發上也毫無違和感，甚至能為空間增添幾分溫暖氣息。

新宿一號店將成為這個可愛王國的起點，無論你是從小看三麗鷗角色長大的忠實粉絲，或是單純喜歡可愛事物的人，都值得親自走一趟，看看這個結合三麗鷗經典魅力與MASH集團時尚品味的全新空間，究竟會帶來什麼樣的驚喜。

sanrio house(

開幕日：2026年3月6日
會場：新宿LUMINE 2 2樓
地址：東京都新宿区新宿3-38-2

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
222貓之日新品上市，日本人氣巧克力專賣店推出「貓咪巧克力師」禮盒與原創周邊，品牌新角色超療癒。
222貓之日新品上市，日本人氣巧克力專賣店推出「貓咪巧克力師」禮盒與原創周邊，品牌新角色超療癒。
特派員 Trish
名古屋伴手禮新開幕！吉伊卡哇燒3/17進駐名古屋PARCO，限定草莓口味、17款周邊必收。
名古屋伴手禮新開幕！吉伊卡哇燒3/17進駐名古屋PARCO，限定草莓口味、17款周邊必收。
記者 蕭芷琳
大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。
大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。
特派員 Trish
單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。
單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。
編輯 李維唐
桃園大江購物中心驚喜大爆發！打卡、優惠、新品牌一網打盡！讓你一進去就逛到不想出來。
桃園大江購物中心驚喜大爆發！打卡、優惠、新品牌一網打盡！讓你一進去就逛到不想出來。
小珊珊
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊