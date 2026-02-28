> 旅遊 > 大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。

大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。

2026-02-28 文字:特派員 Trish
大阪將有新地標開幕，交通便利，結合購物、美食和飯店，絕對可以馬上加入2026年商場戰局，快加入你的旅遊筆記。

大阪心齋橋全新地標，水晶大樓「QUARTZ」2026年4月25日開幕！地下鐵心齋橋站直通，為28層複合設施，結合購物、美食，以及頂級飯店THE GATE HOTEL。

大阪心齋橋最大複合設施誕生

「QUARTZ心齋橋」建築高度約132公尺，地上有28層、地下2層。「QUARTZ」源自水晶之意。商業設施部分將引進多元業態。涵蓋時尚、健康美容、生活風格、戶外運動、藝術文化、美食等豐富類別。

▲大樓名稱QUARTZ源自水晶之意，商業設施部分將引進多元業態。

大阪心齋橋地鐵直通優勢

地理位置極為優越，地址位於大阪市中央區，最大特色是和地下鐵心齋橋站直通，交通極為便利。

▲新地標最大特色是和地下鐵心齋橋站直通，交通極為便利。

大阪心齋橋頂級飯店進駐

16樓到28樓將由「THE GATE HOTEL大阪 by HULIC」進駐。這是THE GATE HOTEL品牌在關西的旗艦飯店，預定2026年6月15日開幕。飯店將擁有THE GATE HOTEL品牌最大規模的。位於地上約120公尺的最頂樓設有可一覽大阪景色的屋頂酒吧。館內另有餐廳、住客專用交誼廳、健身房等設施。訂房可透過飯店官網或電話預約。更多進駐品牌的消息請等我們進一步更新！

▲6樓到28樓由THE GATE HOTEL大阪 by HULIC進駐，共有223間客房。

QUARTZ心齋橋資訊

地址：大阪市中央區南船場3-12-14
交通資訊：地下鐵心齋橋站直通
官方網站

日本新商場大戰開打

推薦閱讀：廢棄鐵道華麗變身，車站連接複合商場「輕井澤T-SITE」2026年開幕，美食餐廳、溫泉飯店一站滿足。

推薦閱讀：東京日本橋「SOIL Nihonbashi」新開幕，平價飯店＋咖啡+酒莊+共享空間，還能吃到手工酸種披薩。

推薦閱讀：2026奈良最新打卡地！日本最美監獄「奈良監獄」變身頂級博物館，預計明年4月27日正式開館。

