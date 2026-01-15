一年只有3次的「雙重吉日」來了！日本推出「最強吉日日曆」，想要結婚、買彩券就選天赦日Ｘ一粒萬倍日，讓好運翻萬倍。

新的一年上天赦免萬物的「天赦日」和好運會翻倍的「一粒萬倍日」重疊日就時是超級強運日，只有三天，一定要把這三天牢牢記住！。

終於迎接了2026年！想要在新的一年創業、舉辦婚禮、開店或購買彩券嗎？日本傳統曆法中有兩個重要的吉日「天赦日」和「一粒萬倍日」，當這兩個吉日重疊時，就是一年中最強的開運日！2026年只有3天出現這樣的雙重吉日，想要把握好運的人千萬別錯過。日本1922年創業的日曆製造商「新日本日曆」推出「吉日」系列日曆和手帳，幫助你掌握全年的開運時機！

天赦日指的是上天赦免萬物的日子。一年只有5～6天，特別適合結婚或者挑戰新事物。2026年的天赦日在3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日和12月16日。除此之外，還有所謂的一粒萬倍日。一粒萬倍日指的是，在當天播種的稻穀和其他天種下的比起來，結實一萬倍，在該日特別適合開始新工作、開店、出資等，但相反地不建議在當天借錢或借物。2026年「一粒萬倍日」共有64天，統整如下：

● 1月：1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日

● 2月：8日、13日、20日、25日

● 3月：4日、5日、12日、17日、24日、29日

● 4月：8日、11日、20日、23日

● 5月：2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日

● 6月：12日、13日、24日、25日

● 7月：6日、7日、10日、19日、22日、31日

● 8月：3日、13日、18日、25日、30日

● 9月：6日、7日、14日、19日、26日

● 10月：1日、11日、14日、23日、26日

● 11月：4日、7日、8日、19日、20日

● 12月：1日、2日、15日、16日、27日、28日





「天赦日」和「一粒萬倍日」各自是吉日，兩者重疊的日子普遍被認為是「最強開運日」。2026年的「最強開運日」為3月5日（週四）、10月1日（週四）和12月16日（週三）。這幾天適合舉辦結婚典禮、登記結婚、開設公司、店舖開業、開始使用新錢包、購買彩券等。如果你在2026年有重大規劃，可以參考這份日曆喔！







