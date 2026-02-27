春遊日本賞櫻有有好康！新幹線乘客專屬福利，JR東海2天無限搭只要3900日圓，靜岡名古屋隨便玩。

日本又有便宜交通票券可以買啦！日本的交通票券百百種，今年春天JR東海推出春季乘車券，到日本賞櫻更輕鬆。

新幹線乘客專屬！JR東海推出春季乘車券，2天內無限搭乘普通列車只要3900日圓。熱海到米原全線暢遊，靜岡、名古屋玩透透。計劃春天到日本旅遊嗎？JR東海推出了超值優惠，只要購買新幹線車票，就能以3900日圓加購2天無限搭乘券。

新幹線乘客專屬優惠

JR東海推出「春季乘車券」。成人票價3900日圓，兒童票價1900日圓。旅客可在2天內無限搭乘JR東海在來線全線的普通列車和快速列車一般車廂的自由座。但是！要注意的是，這項優惠有個先決條件，你必須先在「EX服務」預約新幹線車票。到站必須是熱海到米原區間的車站。出發站則沒有限制。符合條件後，就能透過「e5489」網路預約系統購買春季乘車券。

新幹線購票後即可加購使用期間

春季乘車券的使用期間是2026年2月28日到4月6日。發售期間則是2026年2月13日到4月5日。有效期間為連續2天。購買方式很簡單。先在「EX服務」購買符合條件的新幹線車票。接著登入「EX服務」後,點選「EX旅先預約」連結進入「e5489」系統。選擇使用期間內的日期後，就會看到「JR東海☆春季乘車券」的購買選項。每張新幹線車票可購買一張春季乘車券。購買後需要到JR東海的售票處或標示「5489服務」的售票機領取實體車票。特別注意！熱海站只能在新幹線轉乘口售票處領取。甲府、國府津、辰野、鹽尻、豬谷、新宮站則無法領取。

新幹線搭配在來線適用範圍

春季乘車券可搭乘JR東海在來線全線的普通列車和快速列車的一般車廂自由座。特急列車、急行列車和臥鋪列車則不適用。如果要搭乘對號座或商務車廂，需另外購買。使用時要注意幾點：這張車票不能與其他優惠併用。領票前可在「e5489」系統變更一次乘車日期，領票後就無法變更。如果搭乘自由區間外的列車，需另外支付該區間的運費。

退票規定

未使用的車票可以退票。領票前若在有效期開始日當天「e5489」的營業時間內，可退還票價，但會被收取220日圓手續費。領票後若在有效期開始日前或有效期內未使用，可在領票站點的窗口辦理退票，同樣也會收取220日圓手續費。開始使用後就無法退票。遇到列車停駛或延誤也不提供退票。車票遺失需自行購買新車票，找到遺失車票也無法退款。想暢遊靜岡、名古屋的旅客，這張春季乘車券是絕佳選擇！



■EX服務官方網站

日本賞櫻便利交通票券

