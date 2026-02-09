大阪排隊鬆餅名店首次插旗東京，髙木珈琲東京全新開幕，京王線直達，品嚐美食超便利。

東京是日本咖啡的一級戰區，來自大阪的人氣咖啡廳也落腳東京，將店裡人氣招牌鬆餅帶來關東，其他還有咖啡、紅茶等美味喔。

大阪的超人氣名店「高木咖啡」終於進軍東京，第一間門市於2026年2月2日正式開幕，門市落腳在聖蹟櫻丘VITAMALL SEISEKI。店內必吃的是鬆餅和獨家烘焙咖啡。

大阪人氣鬆餅咖啡廳

高木咖啡是大阪排隊名店「belle-ville pancake cafe（貝爾維爾鬆餅咖啡）」的姊妹品牌。目前高木咖啡在日本僅10間分店，海外1間分店。建議你在爆紅前先去朝聖，避免人潮！至於餐點的部分，高木咖啡的鬆餅以蓬鬆的口感聞名，一年可以賣超過100萬片，除了鬆餅與咖啡，還提供其他料理。包含千層鬆餅、現做的簡餐和嚴選的紅茶。



▲高木咖啡的鬆餅以蓬鬆的口感聞名，一年可以賣超過100萬片。





舒適空間與外帶服務

店面提供外帶，商品包括咖啡豆、濾掛咖啡、烘焙糕點等。讓你回到台灣也能享受高木咖啡的品質，如果你在店內喝完，喜歡高木咖啡偏酸的獨家咖啡，也可以買幾盒，當作伴手禮，分送給親朋好友！



▲咖啡豆、濾掛咖啡、烘焙糕點等咖啡類商品在高木咖啡都買得到。





聖蹟櫻丘VITAMALL SEISEKI

高木咖啡東京店位在聖蹟櫻丘站，聖蹟櫻丘站是京王線的主要車站之一。從新宿搭乘京王線特急約25分鐘可達。VITAMALL SEISEKI則是車站直通的購物中心，高木咖啡就位於2樓，不需出站即可抵達，交通相當便利。計劃前往多摩市，或是京王線沿線旅遊的話，不妨安排時間到高木咖啡東京店體驗

▲店面提供外帶，如果你，喜歡高木咖啡偏酸的獨家咖啡，也可以買幾盒咖啡豆當伴手禮。





高木咖啡 VITAMALL SEISEKI店資訊

地址：東京都多摩市關戶4-72 VITAMALL SEISEKI 2樓

營業時間：09：00～21：00（最後點餐20：30）

定休日：配合VITAMALL SEISEKI交通：京王線聖蹟櫻丘站西口直結







