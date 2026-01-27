漂浮在水上的夢幻美術館，滋賀佐川美術館坐擁琵琶湖絕景，必訪獨家三大藝術家專展和多種日本國寶典藏。

休館九個月後預計今年月重新開幕的佐川美術館，在琵琶湖畔，被譽為漂浮在水上的美術館，景致優美、出展品獨特。

位於滋賀縣守山市琵琶湖畔的佐川美術館，是一座被譽為「漂浮在水上的美術館」的絕美建築。1998年由佐川急便創立40週年紀念事業建造，座落在被琵琶湖美景與自然環繞的近江守山之地。美術館最大特色就是三棟建築的大部分都建在水庭之上，從遠處看彷彿浮在水面上，這種獨特的建築設計獲得極高評價，成為日本最美美術館之一。目前美術館因設施整修從2025年9月29日休館約9個月，預計2026年6月底重新開幕，屆時將以全新面貌與大家見面。

水面上的絕美藝術殿堂

佐川美術館最令人驚艷的就是它的建築設計。三棟主要建築大部分架設在廣闊的水庭之上，建築倒影映在水面形成對稱的絕美畫面，隨著天空顏色和光線變化，整座美術館呈現出不同的表情。晴天時水面反射藍天白雲，雨天時水滴在水面漣漪擴散，黃昏時被夕陽染成金色，每個時刻都美得像一幅畫。這種「漂浮在水上的美術館」的設計理念，不僅讓建築與周遭的琵琶湖自然景觀完美融合，也創造出寧靜沉思的氛圍，讓參觀者在欣賞藝術作品前，心靈就已經被這片水景撫慰了。

▲三棟主要建築大部分架設在廣闊的水庭之上，建築倒影映在水面形成對稱的絕美畫面，整座美術館呈現出不同的表情。 ▲漂浮在水上的美術館的設計理念，讓建築與周遭的琵琶湖自然景觀完美融合。





獨家三大藝術家專展不容錯過

絲路之美的日本畫大師「平山郁夫」

日本畫家平山郁夫以描繪絲路風景和佛教題材聞名，他的作品充滿東方神秘色彩與精神性。「平山郁夫館」展出他的代表作品，從壯闊的絲路沙漠風景到莊嚴的佛教聖地，每幅畫都散發著寧靜祥和的氛圍。平山郁夫不只是畫家，更是文化財保護的推動者，透過他的作品可以感受到對東方文化的深刻熱愛。

▲日本畫家平山郁夫以描繪絲路風景和佛教題材聞名，他的作品充滿東方神秘色彩與精神性。





溫暖人性的雕塑世界「佐藤忠良」

雕塑家佐藤忠良的作品以人物雕塑為主，特別擅長捕捉人物的神態與內在情感。「佐藤忠良館」展示他各時期的雕塑作品，從少女的純真、母親的慈愛到老者的智慧，每件作品都充滿人性的溫度。他的雕塑不追求誇張的表現，而是用樸實的手法展現人物最真實的一面，讓觀者能產生共鳴。站在這些雕塑前，會感覺它們彷彿有生命，隨時要開口說話一樣。

▲佐藤忠良的作品以人物雕塑為主，特別擅長捕捉人物的神態與內在情感。





茶道美學的陶藝殿堂「樂吉左衞門」

樂家是日本最具代表性的茶碗製作世家，樂燒茶碗在茶道界享有崇高地位。樂吉左衞門的作品看似樸拙簡單，實則蘊含深刻的茶道精神，每件茶碗都是獨一無二的藝術品，展現「侘寂」美學的極致。且「樂吉左衞門館」的展館設計本身就很特別，部分展示空間設在地下，需要走下樓梯進入半地下的展廳，彷彿進入茶室般的沉靜空間。

▲樂吉左衞門的作品看似樸拙簡單，實則蘊含深刻的茶道精神，每件茶碗都是獨一無二的藝術品，展現「侘寂」美學的極致。





必訪日本國寶

比叡山的歷史見證「梵鐘」

美術館收藏一口據傳來自比叡山西塔的國寶梵鐘，這口梵鐘不僅是珍貴的文化財，更承載著日本佛教歷史。能在美術館內看到國寶級的文物，對於喜愛日本歷史文化的人來說是難得的體驗。梵鐘的莊嚴與美術館的現代建築形成有趣的對比，傳統與當代在這裡和諧共存。

▲這口梵鐘不僅是珍貴的文化財，更承載著日本佛教歷史。



佐川美術館距離京都約1小時車程，從大阪出發也很方便，很適合安排成滋賀一日遊的重點行程，在此慢慢欣賞三個專館的作品，或在水庭周圍散步拍照，細細感受藝術與自然帶來的寧靜氛圍。





佐川美術館資訊

地址：滋賀県守山市水保町北川2891

營業時間：09：30～17：00，預計2026年6月底重新開幕

官方網站