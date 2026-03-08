▲麥當勞草莓蛋糕派 登場！日本限定、三層口感超過癮，期間限定3/11開賣。

日本麥當勞推出春季限定甜點「草莓蛋糕派」，以草莓蛋糕為靈感打造。酥脆派皮包裹草莓內餡、牛奶奶油與蛋糕生地三層口感，3月11日起於日本全國門市期間限定開賣。

每年春天，日本麥當勞都會推出季節限定的商品，而今年適逢30週年，日本麥當勞特別推出全新甜點「草莓蛋糕派」，以草莓蛋糕為靈感打造，預計自2026年3月11日起於日本全國麥當勞門市期間限定販售。酥脆派皮包裹酸甜草莓內餡與滑順奶油，打造如同蛋糕般的甜點層次，也為春季限定菜單再添亮點。



▲2026年3月11日起，日本麥當勞全國門市期間限定販售草莓蛋糕派（日本麥當勞 提供）



▲日本麥當勞「草莓蛋糕派」新品售價約220日圓起，販售時間為2026年3月11日至4月上旬（日本麥當勞 提供）

麥當勞春季新品登場！草莓蛋糕派 全新亮相

「てりたま系列」自推出以來便是日本麥當勞春季招牌商品。此次推出的「草莓短蛋糕派」以經典草莓蛋糕為概念，將甜點元素濃縮進酥脆派皮中。經由反覆調整奶油與草莓餡比例，最終成功打造出「像蛋糕又像派」的甜點口感。內餡採用三層結構設計，包括酸甜草莓內餡、滑順香甜的牛奶奶油，以及鬆軟的蛋糕生地，透過油炸派皮包裹後形成外酥內柔的多層次口感。最近準備去日本的朋友，可別錯過這次的新品囉。



▲日本麥當勞「草莓蛋糕派」三層草莓奶油派打造蛋糕口感（日本麥當勞 提供）

日本麥當勞 春季新品 草莓蛋糕派

販售時間：3/11起全日本皆有販售

販售價錢：售價220日圓

