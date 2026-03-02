夏季箱根限定！開放式無窗纜車 ROPESTER就連兒童也能搭乘，預計2026年5月開放。

今年初夏箱根有新玩法，開放式無窗纜車預計5月啟動，年滿六歲就可以搭乘，現在起可以開放預約，並採先到先得制。

箱根纜車推出期間限定的開放式無窗纜車ROPESTER！2026年5月11日到6月7日開放，6歲以上兒童也可以搭乘。

箱根開放式纜車ROPESTER回歸

箱根纜車2025年為慶祝全線開通65週年，推出首創的無窗開放式纜車「ROPESTER」。2026年5月將再次運行。ROPESTER拆除了車窗玻璃，你可以直接感受夏日的微風。運行區間從桃源台站經姥子站到大涌谷站。途中不可下車。運行期間為2026年5月11日到6月7日，只有28天，感興趣的人請把握機會。



▲無窗開放式纜車ROPESTER2026年5月將再次運行。





箱根ROPESTER兒童也能搭乘

2026年做了多項改良，最大變化是開放兒童搭乘。過去僅限成人，現在只要滿6歲即可。但是要注意的是，想要搭乘的話必須事先預約。每次最多預約8人，兒童（小學生）搭乘時需要同人數以上的成人（中學生以上）同行。票價也更親民，成人4000日圓，兒童2000日圓。如果你有箱根周遊券，只需1000日圓！超級划算！預約已經從2月18日下午4點開始，採先到先得制。集合時間為10點、11點、14點、15點，每天共4場次。

■預約網站

▲過去僅限成人，現在只要滿6歲也能搭乘，但是想要搭乘的話必須事先預約，每次最多預約8人。





箱根纜車與大涌谷美景

箱根纜車連結早雲山到桃源台，全長約4公里。途經大涌谷，可欣賞多種美景。早雲山到大涌谷區間，可俯瞰大涌谷谷底的景色。往桃源台方向則能眺望富士山與蘆之湖的美景。大涌谷2025年4月開設了新展望區「地球之谷」。展望區有「風之輪平台」、「氣息甲板」、「大空之濱」等三個特色展望台，另有「谷之市集」提供輕食！

▲全長約4公里，途經大涌谷可欣賞多種美景。





箱根ROPESTER搭乘注意事項

出發前，有幾項重要限制提醒大家！5歲以下（未上小學）無法搭乘。孕婦、受酒精或藥物影響者不得搭乘。無法繫安全帶者（腰圍130公分以上）也無法搭乘。除此之外，箱根纜車ROPESTER的行李需寄放置物櫃（付費制），當天也需填寫ROPESTER搭乘誓約書。為確保安全，兒童座位採指定制。如果家中小朋友年齡不到6歲，或是還在懷孕，這景點可能就不適合你們！祝福大家都能在安全的狀況下，親身體驗無窗纜車的震撼，飽覽途中的美景。