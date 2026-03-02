▲7-11 艾絲樂小兔聯名甜點！日本限定、8款新品，草莓提拉米蘇、櫻花泡芙必吃。

7-11聯名艾絲樂小兔開跑！日本限定、草莓櫻花甜點8款齊發，限定貼紙隨機送，草莓提拉米蘇、櫻花泡芙必吃。

便利商店甜點戰場再升級。日本7-11宣布攜手韓國人氣角色「艾絲樂小兔 Esther Bunny」推出春季聯名企劃，3月3日起於全日本門市陸續開賣。主打草莓與櫻花風味甜點、麵包共8款，並同步推出貼紙與收納周邊，將角色世界觀完整延伸至味蕾與日常收藏，準備前往日本的朋友可別錯過囉。



▲「日本7-11 x 艾絲樂小兔」來了！3/3全國門市登場（日本7-11提供）

「日本7-11 x 艾絲樂小兔」草莓甜點、櫻花泡芙新登場！

此次聯名甜點以粉色系為主軸，從視覺到風味都緊扣春季意象。話題款「草莓提拉米蘇」以北海道馬斯卡彭打造濃郁慕斯層，底層浸潤草莓果肉醬，酸甜交織；「草莓牛奶銅鑼燒」則以Q彈白色餅皮夾入草莓牛奶鮮奶油，層次清爽。麵包類同樣吸睛。「草莓鮮奶油起司麵包」靈感來自韓國流行波紋吐司，雙色內餡呼應角色設定。

▲「日本7-11 x 艾絲樂小兔」草莓提拉米蘇與草莓牛奶銅鑼燒為本次聯名主打甜點（日本7-11提供）

「煉乳香草丹麥」外層焦糖化處理，酥香明顯；「草莓果醬起司甜麵包」與「夢幻蜜桃夾心麵包」則主打粉嫩造型與柔軟口感。壓軸甜點「櫻花草莓泡芙」與「草莓提拉米蘇蕨餅」於3月10日接力上市，前者融合微鹹櫻花奶油與草莓內餡，後者將日式蕨餅結合西式提拉米蘇，呈現和洋混搭的甜點新樣貌。

▲「日本7-11 x 艾絲樂小兔」櫻花草莓泡芙與草莓提拉米蘇蕨餅展現春季限定風味（日本7-11提供）

「日本7-11 x 艾絲樂小兔」打造春季甜點蒐藏熱潮

從包裝設計到風味設定，7-11此次聯名不只推出角色圖像商品，而是將艾絲樂小兔強調自我肯定與個性表達的精神，轉化為可入口的春季風景。草莓與櫻花交織的甜香，搭配貼紙蒐藏與周邊延伸，吸引不少粉絲們等著搶購。對於計畫赴日旅遊或關注日本流行甜點動態的消費者而言，此波聯名無疑是春季不容錯過的便利商店亮點。

▲7-11聯名艾絲樂小兔打造春季草莓甜點與貼紙蒐藏風潮（日本7-11提供）

日本7-11 x 艾絲樂小兔

活動時間：3/3起開跑

活動門市：日本全國門市同步登場

