日本美妝品牌與皮卡丘跨界聯名，束口袋護髮組超可愛、還提供客製化刻字的梳子很有收藏價值。

皮卡丘這次大舉入侵美髮市場，日本知名有機保養品牌攜手寶可夢，推出一系列黃澄澄的皮卡丘系列，實用又值得收藏。
有機保養品牌John Masters Organics要讓寶可夢粉絲失心瘋了！2026年1月8日起推出皮卡丘特別設計系列，從護髮洗髮精、護唇膏到梳子通通換上皮卡丘的可愛模樣，而且不只是單純印個臉這麼簡單，還有精靈球、樹果等寶可夢世界的經典元素融入設計，每個商品都萌到讓人捨不得用!特別是附贈皮卡丘束口袋的護髮組和可以刻字的專屬梳子，根本就是為送禮量身打造的夢幻組合。
附皮卡丘束口袋的護髮組實用又可愛
這次最大亮點絕對是「皮卡丘特別設計護髮組」！組合包含品牌王牌商品「C&G洗髮精」和「C&G護髮乳」，洗髮精號稱是品牌史上泡沫最綿密的產品，護髮乳則能讓頭髮呈現空氣感的自然光澤，本來就是John Masters的人氣明星商品。
盒裝護唇膏送禮最佳選擇
John Masters的「Lip Calm護唇膏」是品牌的長銷明星商品，不分男女老少都愛用，滋潤度好又不黏膩。這次推出的是經典的柑橘香味版本，但換上皮卡丘特別設計包裝，而且還附專屬禮盒！護唇膏上印著可愛的皮卡丘，盒子設計也超用心，拿來送人完全不用再另外包裝，直接就很有儀式感。
可刻字的專屬梳子獨一無二的紀念品
「Combo Paddle氣墊按摩梳」也推出皮卡丘版本了！梳子背面印著笑咪咪的皮卡丘，光這樣就夠萌了，但更酷的是中間區域可以客製化刻字!想刻自己的名字、紀念日期、喜歡的話，打造出全世界獨一無二的專屬梳子。這種客製化服務超適合買來送給重要的人，或是當作自己的生日禮物犒賞一下。
護髮油也換新裝黃澄澄超顯眼
「L&P護髮油」這次穿上鮮豔的黃色皮卡丘標籤，放在浴室或梳妝台上超級顯眼，光看顏色就讓人心情好。這瓶護髮油功能超強大，可以保護頭髮免受吹風機、電棒捲的高溫傷害，也能對抗乾燥和靜電，冬天用特別有感。
販售資訊
商品名稱：John Masters Organics「皮卡丘」特別設計款（ジョンマスターオーガニック「ピカチュウ」スペシャルデザインアイテム）
販售地點：日本John Masters Organics店舖
官方網站