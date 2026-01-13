日本美妝品牌與皮卡丘跨界聯名，束口袋護髮組超可愛、還提供客製化刻字的梳子很有收藏價值。

皮卡丘這次大舉入侵美髮市場，日本知名有機保養品牌攜手寶可夢，推出一系列黃澄澄的皮卡丘系列，實用又值得收藏。

有機保養品牌John Masters Organics要讓寶可夢粉絲失心瘋了！2026年1月8日起推出皮卡丘特別設計系列，從護髮洗髮精、護唇膏到梳子通通換上皮卡丘的可愛模樣，而且不只是單純印個臉這麼簡單，還有精靈球、樹果等寶可夢世界的經典元素融入設計，每個商品都萌到讓人捨不得用!特別是附贈皮卡丘束口袋的護髮組和可以刻字的專屬梳子，根本就是為送禮量身打造的夢幻組合。



▲有機保養品牌John Masters Organics要讓寶可夢粉絲失心瘋了，2026年1月8日起推出皮卡丘特別設計系列。





附皮卡丘束口袋的護髮組實用又可愛

這次最大亮點絕對是「皮卡丘特別設計護髮組」！組合包含品牌王牌商品「C&G洗髮精」和「C&G護髮乳」，洗髮精號稱是品牌史上泡沫最綿密的產品，護髮乳則能讓頭髮呈現空氣感的自然光澤，本來就是John Masters的人氣明星商品。



▲組合包含品牌王牌商品「C&G洗髮精」和「C&G護髮乳」。



附贈的束口袋超可愛！黃色束口袋上印滿各種表情的皮卡丘，有開心的、驚訝的、調皮的，每隻皮卡丘都超有戲，光看就覺得心情變好。可以拿來裝化妝品、充電線或小物，完全不會浪費。就連洗髮精和護髮乳的瓶身上也藏著小小的皮卡丘圖案，處處充滿驚喜！





盒裝護唇膏送禮最佳選擇

John Masters的「Lip Calm護唇膏」是品牌的長銷明星商品，不分男女老少都愛用，滋潤度好又不黏膩。這次推出的是經典的柑橘香味版本，但換上皮卡丘特別設計包裝，而且還附專屬禮盒！護唇膏上印著可愛的皮卡丘，盒子設計也超用心，拿來送人完全不用再另外包裝，直接就很有儀式感。



▲Lip Calm護唇膏是品牌的長銷明星商品，不分男女老少都適用，滋潤度好又不黏膩。





可刻字的專屬梳子獨一無二的紀念品

「Combo Paddle氣墊按摩梳」也推出皮卡丘版本了！梳子背面印著笑咪咪的皮卡丘，光這樣就夠萌了，但更酷的是中間區域可以客製化刻字!想刻自己的名字、紀念日期、喜歡的話，打造出全世界獨一無二的專屬梳子。這種客製化服務超適合買來送給重要的人，或是當作自己的生日禮物犒賞一下。



▲Combo Paddle氣墊按摩客製化刻字服務，想刻自己的名字、紀念日期都沒問題，可以打造出全世界獨一無二的專屬梳子。



梳子有兩種尺寸，標準版和隨身攜帶的迷你版都有皮卡丘設計，迷你版可以直接丟在包包裡，隨時想梳頭髮就拿出來用，超方便。梳子本身品質也很好，氣墊設計梳起來很舒服，不會拉扯頭髮，每天用還能順便按摩頭皮，實用度滿分。





護髮油也換新裝黃澄澄超顯眼

「L&P護髮油」這次穿上鮮豔的黃色皮卡丘標籤，放在浴室或梳妝台上超級顯眼，光看顏色就讓人心情好。這瓶護髮油功能超強大，可以保護頭髮免受吹風機、電棒捲的高溫傷害，也能對抗乾燥和靜電，冬天用特別有感。

▲L&P護髮油這次穿上鮮豔的黃色皮卡丘標籤。





販售資訊

商品名稱：John Masters Organics「皮卡丘」特別設計款（ジョンマスターオーガニック「ピカチュウ」スペシャルデザインアイテム）

販售地點：日本John Masters Organics店舖

官方網站







