丹後黑松號讓你在火車上吃Omakase，和牛、螃蟹都有，完全是鐵道旅行美食天花板。

在觀光列車上品嚐美食超幸福，以道地丹後美食為主打的餐廳列車「丹後黑松號」，2026年新菜色出爐。

想在列車上享用頂級料理嗎？京都丹後鐵道的餐廳列車「丹後黑松號」推出2026年春夏新菜單！從早餐到午餐，三種主題套餐帶你品嚐丹後最高級的美食饗宴。

丹後黑松號2026春夏三大套餐登場

丹後黑松號將於2026年4月到9月推出全新春夏套餐。包含早餐套餐、午餐套餐、酒吧套餐三種選擇。每個套餐都融入丹後當地食材與沿線風景，讓你深度體驗丹後的魅力。運行日期為2026年4月到9月的週五、週六、週日及國定假日。每組套餐限定24人。預約於運行日3個月前同日上午10點開放。可透過WILLER官網預約系統訂位。





丹後黑松號早餐套餐

早餐套餐「古代美食」售價7000日圓。從福知山10點08分左右出發，抵達天橋立11點51分左右，車程約1小時40分鐘。這是丹後鐵道與近江鐵道的特別合作企劃。套餐以丹後地區曾經存在的丹後王國與近江國歷史連結為主題。第一道菜呈現丹後王國意象料理，包含日本馬鈴薯三明治、螺貝壺燒古代風、古代米南瓜湯。第二道則是近江國甜點盤，有丹後水果天瀧柚子果汁盆、朝宮茶起司舒芙蕾塔、核桃銅鏡佛羅倫汀、冰上牛奶滑順布丁，再搭配朝宮茶葉以及丹鐵咖啡。沿途可欣賞從綠意盎然的「森之京都」到日本三景「天橋立」的景色變化。

▲套餐以丹後地區曾經存在的丹後王國與近江國歷史連結為主題。





丹後黑松號午餐套餐

午餐套餐「旅行午餐」售價15000日圓。從天橋立12點50分左右出發，抵達西舞鶴14點50分左右，車程約2小時。這是丹後黑松號最豪華的全餐套餐。每道菜都以丹後名勝為主題。菜單包含新洋蔥白乳酪凍「舟屋海風」、地魚香住蟹長芋醃菜捲「京丹後花田」、米粉麵包全麥麵包章魚油封「京丹後米香田園」、丹後土魠魚蛤蜊潮汁「夕日浦夕景」、琥珀和牛「高原恩惠」、抹茶起司蛋糕「天橋立綠景」以及丹鐵咖啡。列車行經海岸路線，預計在「奈具海岸」停車約15分鐘。通過距離水面僅6公尺的「由良川橋梁」時，列車會減速行駛，讓你充分欣賞日本海的美景。

▲丹後黑松號最豪華的全餐套餐，每道菜都以丹後名勝為主題。





丹後黑松號酒吧套餐

酒吧套餐「海濱酒吧」售價6000日圓。從天橋立16點05分左右出發，抵達西舞鶴18點05分左右，車程約2小時。套餐提供舞鶴漁港現撈地魚料理。包含地魚生魚片、槍烏賊番茄韓式拌菜風、章魚萬願寺辣椒油漬搭配法國麵包、海鮮炸物、紫蘇漬塔塔醬。另贈送2杯飲料，可從三得利角瓶威士忌蘇打、高級啤酒、烏龍茶等5種選項中自由抉擇。第3杯起需另外付費。建議行程是前一天或當天在天橋立、夕日浦木津溫泉等地住宿觀光，傍晚再搭乘酒吧套餐返回京都。

▲套餐提供舞鶴漁港現撈地魚料理，包含地魚生魚片、槍烏賊番茄韓式拌菜風、章魚萬願寺辣椒油漬搭配法國麵包等。





■丹後黑松號預約連結