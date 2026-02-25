最萌的秋田祭典！犬子祭 專為狗狗祈福的冬日祭典，愛狗人士2月秋田旅遊必衝。

距今已四百年歷史、專為狗狗祈福的「犬子祭」，活動現場以白雪打造神社與犬隻雪像，是別具特色的秋田冬日祭典之一，當地居民都會帶著愛犬前來參拜祈福。

愛狗人士必衝的秋田祭典！每年二月登場的「犬子祭」距今約四百年歷史，是湯澤市最具代表性的冬季盛事。活動會場以白雪打造神社、御堂與各式犬隻雪像，展現濃厚的地方信仰與工藝特色。入夜後則點起蠟燭，雪造建築在燈光下呈現柔和景象。

▲以狗狗為主角的「犬子祭」，為秋田冬日代表性祭典之一。（攝影：楊婷雅



▲「犬子祭」會場以白雪打造神社、御堂與各式犬隻雪像。（攝影：楊婷雅）





秋田特色祭典「犬子祭」起源

「犬子祭」為湯澤地區流傳已久的民俗慶典，根據地方文獻指出，歷史可上溯至玄和年間。起源有一支名為「白鬥」的盜匪猖獗作亂，甚至在白晝闖入民宅行竊，後來湯澤領主出兵平亂，成功肅清匪患。為祈求地方安寧、杜絕惡行再起，領主命人以米粉捏塑犬隻、仙鶴與龜等造型，並於農曆新年夜分送至民間。居民將這些供品置於門前與窗邊，寄託驅邪避凶、守護家宅的願望。此一習俗代代相傳，遂演變為今日的「犬子祭」。



▲當地居民帶著愛犬來「犬子祭」祈福。（攝影：楊婷雅）

「犬子祭」每年二月登場，以狗狗為主角的祭典

「犬子祭」每年於二月第二個星期六與星期日舉行。活動當天，當地居民會牽著愛犬前往參拜祈福，會場可見各種狗狗齊聚，其中自然是以秋田犬為大宗；孩童則會在家門外的雪神社前供奉米製犬偶、年糕與甜酒，隨後與同伴嬉戲至深夜，為延續至今的傳統習俗之一。此外，也少不了日式祭典熟悉的美食小吃與遊戲攤位，為「犬子祭」增添熱鬧氣氛。對喜愛狗狗與地方文化的旅人而言，「犬子祭」勢必是不容錯過的年度盛事。

▲「犬子祭」活動現場可見各種犬隻，並以秋田犬為大宗。（攝影：楊婷雅）

▲「犬子祭」會場各式美食小吃與遊戲攤位林立。（攝影：楊婷雅）





更多「犬子祭」照片

▲「犬子祭」活動現場可見各種犬隻，並以秋田犬為大宗。（攝影：楊婷雅）



▲「犬子祭」活動現場可見各種犬隻，並以秋田犬為大宗。（攝影：楊婷雅）

▲「犬子祭」活動現場精神抖擻的黃金獵犬。（攝影：楊婷雅）

▲堅持要主人抱著、不肯自己行走的法鬥，逗得現場眾人大笑。（攝影：楊婷雅）

▲專為狗狗設計的健康長壽御守。（攝影：楊婷雅）

▲「犬子祭」活動現場亦提供狗狗寫真攝影服務。（攝影：楊婷雅）





「犬子祭」資訊

活動日期：每年2月的第2個星期六與星期日

活動地點：秋田縣湯澤市沖鶴140（湯澤市總合體育館）

交通：JR「湯澤站」徒步約10分鍾，另提供接駁車服務。





