5大岡山蒜山高原景點推薦！高原牧場散策、超美銀杏神社、蒜山酒莊一次玩透。

蒜山高原景點推薦！精選5 個高人氣岡山旅遊人氣景點，從近距離親近澤西牛的牧場體驗、最美銀杏神社，到花海星空步道與在地葡萄酒品飲，全都是想放鬆身心、享受高原風光的絕佳選擇。

想來場愜意、遠離喧囂的岡山旅遊嗎？蒜山高原以清爽氣候與遼闊自然廣為人知，是日本深受歡迎的度假勝地之一。窩客島精選 5 個蒜山高原必訪景點——從能近距離接觸澤西牛的「蒜山澤西島」、被譽為岡山最美銀杏景點的「福田神社」，到能欣賞季節花海與夜間星空的「蒜山香草花園」，以及提供在地葡萄酒品飲體驗的「蒜山酒莊」，帶你一次掌握蒜山高原的自然與人文亮點。

▲「蒜山澤西島」飼養著以「黃金牛乳」聞名的澤西牛。（蒜山澤西島提供）

▲蒜山澤西島商店部販售新鮮牛乳、甜點以及相關周邊商品。（攝影：楊婷雅）

超人氣岡山觀光牧場「蒜山澤西島」

「蒜山澤西島」（Hiruzen Jersey Land）位於岡山縣真庭市蒜山高原，這座觀光牧場飼養著以「黃金牛乳」聞名的澤西牛，旅人可在廣闊草原上近距離欣賞牛群。牧場內設有乳品加工工廠與餐廳，旅人能透過觀景窗看到牛乳與優格的生產過程，並且能在餐廳享受澤西牛牛排、濃郁的起司鍋、以及新鮮的澤西牛牛乳與甜點，體驗從牧場直達餐桌的幸福滋味。

「蒜山高原中心」超歡樂冰淇淋DIY體驗

位於岡山縣真庭市的「蒜山高原中心」是結合美食、購物與遊樂設施的綜合型休閒景點。園區會隨季節調整營業時間，春夏期間延長至傍晚，是旅人規劃蒜山高原行程時不可錯過的景點；「蒜山高原中心」販售許多當地伴手禮，其中以高原放牧牛製成的鮮奶與冰淇淋最受歡迎，並且還有DIY冰淇淋活動，讓旅人能在歡樂的氣氛下體驗自己做冰淇淋的樂趣。



▲製作冰淇淋的過程充滿笑聲，氣氛歡樂。（攝影：楊婷雅）

隈研吾迷岡山必衝打卡景點！「GREENable HIRUZEN 」

「GREENable HIRUZEN」位於岡山縣真庭市的蒜山高原，以建築大師隈研吾打造的「風之葉」聞名。園區以「人與自然共生」為核心理念，透過環境共生的建築設計、主題展覽與多樣體驗活動，邀請旅人重新思考人類與自然的關係。此外，「 GREENable HIRUZEN」對面就是「蒜山高原中心」，想挑選當地限定牛奶製品、乳酪蛋糕或蒜山名物的旅人，不妨順道前往採買伴手禮、參與冰淇淋DIY體驗，為蒜山高原旅程畫下美好的句點。



▲「GREENable HIRUZEN」以建築大師隈研吾打造的「風之葉」聞名。（攝影：楊婷雅）

▲在Cycling Center可以領取限定版的人孔蓋卡。（攝影：楊婷雅）

葡萄酒迷岡山旅遊必訪！「蒜山酒莊 」

愛好葡萄酒的朋友注意啦！位於日本岡山縣真庭市蒜山高原的「蒜山酒莊」（Hiruzen Winery），巧妙結合了高原的自然美景、地方釀酒工藝以及觀光體驗。酒莊以當地野生山葡萄作為主要原料，釀造出日本少見的特色葡萄酒；「蒜山酒莊」內設有專業釀酒區、販售商店與餐廳，旅人可以在此試飲多款葡萄酒，也提供無酒精飲品，是造訪岡山縣真庭市時不可錯過的必訪景點。



▲岡山縣真庭市蒜山高原的「蒜山酒莊」以野生山葡萄為原料。（攝影：楊婷雅）

▲「蒜山酒莊」提供十款葡萄酒試飲。（攝影：楊婷雅）

「蒜山香草花園」白天賞花、夜晚浪漫星空相伴

「蒜山香草花園」位於岡山縣蒜山高原，以遼闊闊山景與整齊雅緻的花園景觀聞名。園區沿著山坡延伸，視野遼闊，花草層層排列。春季可以欣賞到香草嫩芽與各式花卉的綻放；初夏則有大片繡球花接力綻放；盛夏的薰衣草田尤其吸引人，紫色花海延伸至山坡，形成壯觀景致。旅人走近入口時，就能察覺香草氣味隨風飄散，加上周邊環境相對安靜，使人自然放慢步調、享受高原氛圍。



▲「蒜山香草花園」擁有西日本最大的薰衣草田。（蒜山香草花園提供）

▲高原上的星空清晰可見。（蒜山香草花園提供）

