葡萄酒迷岡山旅遊必訪！蒜山酒莊 釀造野生山葡萄酒，結合高原美景與在地美食體驗。

岡山真庭市的「蒜山酒莊」，以野生山葡萄釀造日本少見特色葡萄酒，結合高原美景、釀酒工藝與品酒體驗，還提供在地美食與無酒精飲品， 喜愛葡萄酒的朋友，一定要來岡山品嚐。

愛好葡萄酒的朋友注意啦！位於日本岡山縣真庭市蒜山高原的「蒜山酒莊」（Hiruzen Winery），巧妙結合了高原的自然美景、地方釀酒工藝以及觀光體驗。酒莊以當地野生山葡萄作為主要原料，釀造出日本少見的特色葡萄酒；「蒜山酒莊」內設有專業釀酒區、販售商店與餐廳，旅人可以在此試飲多款葡萄酒，也提供無酒精飲品，是造訪岡山縣真庭市時不可錯過的必訪景點。

▲岡山縣真庭市蒜山高原的「蒜山酒莊」以野生山葡萄為原料。（攝影：楊婷雅）

▲「蒜山酒莊」引進多國歐洲專業釀酒設備。（攝影：楊婷雅）





「蒜山酒莊」 十年選育野生山葡萄

根據日本學者的研究，山葡萄釀製的葡萄酒對身體有益，富含鐵質，還能幫助減少水腫。全日本目前僅有4家葡萄酒品牌採用山葡萄，大多都在東北，西日本唯獨岡山的「蒜山酒莊」；據聞，50年前此處是僅有2600人的小村莊，為振興地方觀光，遂而成立釀酒廠。自1979年起，「蒜山酒莊」便開始篩選與培育葡萄品種，經過長達10年的選育，終於培育出了含糖量高、酸度低的野生山葡萄，成功進入商業化生產、販售階段。

▲「蒜山酒莊」經由10年培育野生山葡萄。（攝影：楊婷雅）

「蒜山酒莊」 精緻釀造，原料到設備皆嚴格把關

釀造方面，「蒜山酒莊」也同樣注重品質，例如從義大利進口蒸餾器、將山葡萄紅酒和玫瑰酒置入法國橡木桶中熟成，使酒體香氣更豐富，口感更圓潤細膩。此外，也特別從德國採購專屬機器，利用釀酒後剩下的葡萄皮回收再製成酒，物盡其用在釀造上，「蒜山酒莊」同樣講求品質。他們引進義大利的蒸餾設備，並將山葡萄紅酒與玫瑰酒放入法國橡木桶熟成，使酒香更濃郁、口感更加圓潤細膩。此外，酒莊還從德國引進專用機器，將釀酒後剩下的葡萄皮回收再利用，充分發揮原料價值。

▲「蒜山酒莊」提供十款葡萄酒試飲。（攝影：楊婷雅）

「蒜山酒莊」試飲葡萄酒與享用在地美食

在「蒜山酒莊」，葡萄酒愛好者可品嚐多達10款葡萄酒，部分酒款需支付約200日圓的品酒費用。對於無法飲酒的旅人，也提供無酒精的野生山葡萄原汁、體驗葡萄的原始風味，若有中意的葡萄酒風味，可於現場直接選購。其中，熱紅酒尤其受到歡迎，只需微波加熱即可享用。此外，「蒜山酒莊」還提供山葡萄冰淇淋及選用本地食材製作的餐點，非常適合作為高原午餐的選擇。

▲「蒜山酒莊」歡迎葡萄酒愛好者試飲，也有提供無酒精飲品。（攝影：楊婷雅）



▲在「蒜山酒莊」也能品嚐山葡萄冰淇淋。（攝影：楊婷雅）





「蒜山酒莊 」 資訊

營業時間：4月～ 11月10:00～17:00、12月～ 3月10:00～16:00

地址：日本岡山縣增庭市蒜山上福田1205-32

電話：0867-664424

岡山旅遊情報

推薦閱讀：日幣變成桃子形狀！桃子御守繪馬、桃太郎人物陶籤必買，桃太郎神社「吉備津彥神社」，非衝不可的岡山景點。

推薦閱讀：鐵道迷必衝岡山景點！津山鐵道教育館 日本第二大扇形車庫，重現蒸氣火車風華。

推薦閱讀：岡山三大藝術季登場，搭台灣虎航直飛超划算。