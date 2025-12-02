> 旅遊 > 大阪天王寺公園聖誕市集即將開跑，「大阪聖誕市集in てんしば 2025」點燈儀式和玩法攻略完整公開，夢幻時刻別錯過。

大阪天王寺公園聖誕市集即將開跑，「大阪聖誕市集in てんしば 2025」點燈儀式和玩法攻略完整公開，夢幻時刻別錯過。

大阪聖誕節熱鬧，美麗的的點燈儀式後為聖誕揭開序幕，現場定時有聖誕老人陪伴大家，還有美味的聖誕餐點提供，熱鬧滾滾不可錯過。

準備好迎接充滿歐洲風情的聖誕節了嗎？即日起至12月25日大阪天王寺公園「てんしば」(tenshiba)及「てんしばi:na」將舉辦年度盛事「大阪天王寺聖誕市集2025」。這個大阪冬季最受歡迎的活動，今年將以更豐富的內容、更夢幻的氛圍，為遊客帶來難忘的聖誕回憶。

開幕點燈儀式不容錯過

點燈儀式將邀請特別嘉賓——來自大阪府的大胃王偶像もえのあずき擔任開場嘉賓，為活動揭開華麗序幕。當璀璨的聖誕燈飾瞬間點亮整個公園，那份感動絕對值得親臨現場感受。

除此之外，今年てんしば首次迎來聖誕老人，聖誕老公公將在特定日期出現在會場中，究竟會在哪裡現身呢?這就是當天的驚喜了!現場還將舉辦拍照會，讓大人小孩都能與聖誕老人留下珍貴合影。
聖誕老人登場日期:
手作體驗工作坊：創造獨一無二的聖誕回憶

活動期間，會場將設置兩個工作坊區域，提供多種聖誕主題的手作體驗。無論是想製作聖誕裝飾、特色小物，或是親手打造專屬禮物，這裡都能滿足你的創作慾望。所有工作坊採網路預約制，建議提早上網預訂。

悠揚福音歌聲＆精彩舞台表演華麗登場

延續去年廣受好評的福音音樂演出，今年的特別舞台節目內容更加豐富多元。在聖誕樹下，伴隨著溫暖感人的歌聲，讓整個會場瀰漫著濃濃的節慶氛圍。這些免費的表演活動，絕對是聖誕市集中不可錯過的亮點之一。

道地德國美食讓你暖胃又暖心

來到聖誕市集，怎能不品嚐經典的德國美食，會場準備了豐富多樣的餐飲選擇，如必喝暖心飲品 「香料熱紅酒(glühwein)」是聖誕市集的靈魂飲品，今年特別使用「大阪聖誕市集限定原創馬克杯」盛裝，杯子本身就是最棒的紀念品！熱呼呼的香料紅酒搭配可愛的杯子，無論自用或送禮都超適合。

餐點的部分則有份量十足的德國香腸、烤肉料理及視覺華麗的聖誕甜點等，每一道都讓人食指大動。在冬夜中，手捧熱騰騰的美食，欣賞著閃爍的燈飾，這就是てんしば聖誕市集獨有的幸福滋味。
夢幻燈飾與聖誕樹營造浪漫氛圍

整個會場將被璀璨的燈飾與高聳的聖誕樹包圍，打造出如童話般的冬季仙境。無論是情侶約會、家庭出遊，或是與朋友相聚，在這裡都能拍出美麗的照片，留下溫馨的回憶。天王寺公園開闊的空間，讓你可以從不同角度欣賞燈飾之美，不用擔心人擠人。

今年冬天，讓我們在大阪てんしば，與親朋好友一起度過溫暖且難忘的聖誕夜吧！

活動資訊

活動名稱：大阪聖誕市集in てんしば 2025
活動日期：即日起～12月25日
營業時間：11：00～21：00（L.O.20：30）
地點：天王寺公園「てんしば」「てんしばi:na」


