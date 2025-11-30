日本福井縣頂級越前蟹解禁！直達海鮮市場大啖「紅鑽石」蟹卵，2026年2月底前都有機會。

秋冬海鮮肥美，在日本頗有人氣的福井越前蟹也解禁了，為歡迎大家來品嚐，福井市加開免費接駁車，除了吃螃蟹，福井在地美食也要嚐嚐看喔。

福井冬季「越前蟹」正式解禁！今年福井市特別推出免費接駁巴士，帶你直達海鮮市場，還有機會抽中整隻越前蟹，想要大啖日本山珍海味的你，絕對不能錯過這個好機會。

越前蟹

「越前蟹」指的是在福井縣內生產的松葉蟹。福井縣的日本海是絕佳的漁場，也因為漁場距離漁港非常近，越前蟹才能保持鮮度。越前蟹根本不需要調味料，直接入口，蟹肉就會自然散發出鮮甜的滋味，蟹膏則展現松葉蟹特有的風味。福井車站周邊和片町地區有許多專門處理越前蟹的餐廳，不容錯過。除了雄蟹，千萬別錯過期間限定的「Seiko蟹」（漁期：11月6日～12月31日）！Seiko蟹指的是棲息在水深230至250公尺附近的雌性松葉蟹。外子（受精卵）擁有Q彈的口感，而內子（卵巢）呈現濃郁的橙紅色，被譽為「紅鑽石」。為了永續和生態保護，Seiko蟹只有在解禁日後的約兩個月吃得到喔！



▲福井縣的日本海是絕佳的漁場，也因為漁場距離漁港非常近，越前蟹才能保持鮮度。





新蕎麥麵

除了螃蟹，還有其他不容錯過的冬季美味。首先就是新蕎麥麵，福井擁有肥沃的土地和清澈的水源，因此盛產蕎麥麵。從十割蕎麥到二八蕎麥，福井的蕎麥麵千變萬化。秋天剛收穫的蕎麥粉打出的麵條，香氣四溢，絕對值得品嚐。



▲除了螃蟹，福井擁有肥沃的土地和清澈的水源，因此蕎麥麵絕對值得品嚐。





水羊羹

冬天到福井玩，一定要吃「水羊羹」！福井的水羊羹用紅豆沙、砂糖和寒天製成，每家店的材料和做法都略有不同，建議你多方嘗試喔。最後，推薦你搭乘 Gurubus，途經「福井車站東口」、「福井鮮市場（福井市中央批發市場內）」和「Toretas（トレタス）」，完全免費。每天有6班車次！乘客還能參加專屬的特別活動。活動期間內搭乘接駁巴士，填寫車內設置的抽獎券後投入抽獎箱，就有機會獲得越前蟹一隻，另有2名可獲得5公斤的福井米！除此之外，只要搭乘巴士就能獲得可在福井鮮市場和Toretas使用的優惠券喔。今年冬天，快去福井吃頂級越前蟹、珍貴的「紅鑽石」蟹卵吧！



▲冬天到福井玩，一定要吃「水羊羹」。





免費接駁巴士運行資訊

運行期間：即日起～2026年2月28日

運行日：每週六（11、12月另加週五運行）







