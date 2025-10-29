全家「汪汪嘉年華」萌犬甜點與零食登場，柴犬臉饅頭領軍，狗狗控荷包又要失守。 

狗狗愛好者有福了！日本全家便利商店搭配狗狗日推出好多小零食，讓愛狗人士可以盡情享受，也有超可愛周邊雜貨喔。

日本全家便利商店從10月21日起舉辦期間限定的「全家汪汪嘉年華」活動，配合11月1日的「狗狗日」推出5款以狗狗為主題的甜點和零食。這次活動特別與人氣微笑柴犬角色「shibanban（しばんばん）」和「muchicorobanban（むちころばんばん）」合作，推出一系列適合工作或唸書休息時間享用的可愛小點心。狗狗一直是最受歡迎的寵物之一，牠們可愛的模樣總能療癒人心。全家便利商店看準這股「萌經濟」，特別在狗狗日前夕推出這個主題活動，讓喜愛狗狗的消費者能夠透過美食表達對毛孩的喜愛。從造型饅頭到軟糖零食，每一款商品都充滿巧思，不僅美味更是超級上相。





汪汪嘉年華商品陣容

shibanban牛奶餡饅頭

這款與人氣角色「shibanban」聯名的造型饅頭，將柴犬可愛的臉龐完整重現在饅頭上。內餡使用溫和甜美的牛奶餡，甜而不膩的滋味搭配鬆軟的饅頭皮，每一口都充滿幸福感。拿在手上就像抱著一隻小柴犬一樣療癒。



shibanban角色麻糬

同樣是shibanban系列的另一款商品，使用Q彈的麻糬外皮包裹香滑的卡士達奶油內餡。麻糬的彈牙口感搭配綿密的奶油，創造出層次豐富的味覺體驗，是下午茶時光的完美選擇。



muchicorobanban軟糖

以「muchicorobanban」角色為靈感設計的方塊造型軟糖，忠實呈現角色圓滾滾的可愛模樣。軟糖採用Q彈有嚼勁的質地，提供三種清爽的汽水風味：薑汁汽水、橘子汽水和可樂，每一種都帶來不同的味覺驚喜，讓人一顆接一顆停不下來。





Wandemina硬式軟糖

人氣硬質軟糖品牌「Candemina」這次特別推出狗狗造型版本「Wandemina」。軟糖以各種狗狗姿態為造型，共有11種不同的設計，從坐著、趴著到玩耍的姿勢應有盡有，收集不同造型也成為品嚐的樂趣之一。口味選用葡萄與麝香葡萄的雙重水果風味，酸甜清爽的滋味搭配硬質軟糖的嚼勁，讓人越嚼越有味道。



八公醬汁仙貝

這款商品使用從昭和21年（1946年）就開始製作的澀谷名物「八公醬汁」調味。八公醬汁帶有水果般的清新風味，將醬汁的鮮味完全滲入仙貝中，創造出濕潤而不乾硬的獨特口感。每一片仙貝都吸飽了醬汁的精華，鹹甜適中的滋味讓人回味無窮。





療癒周邊商品一次網羅

除了美味的食品外，全家便利商店還推出shibanban的原創周邊商品。拼圖碎片造型的壓克力鑰匙圈設計巧妙，可以隨身攜帶柴犬的可愛陪伴。環保購物袋則是實用性十足的選擇，輕巧好收納的特性讓它能輕鬆放進包包中，隨時都能派上用場，同時也為環保盡一份心力。



這次的汪汪嘉年華不只是單純的商品販售活動，更是全家便利商店獻給所有愛狗人士的特別企劃。無論是自己享用還是送給同樣喜愛狗狗的朋友，這些可愛的商品都能為日常生活增添更多療癒和歡樂。