名古屋最強早餐飯店Richmond hotel，提供超過40種早餐buffet，一次吃遍鰻魚飯、手羽先、味噌豬排等名古屋招牌料理。

名古屋的早餐很有特色，所以名古屋的飯店也特別重視早餐，全新裝修開幕的飯店最大亮點就是豐盛美味的早餐。

準備到名古屋旅遊的朋友注意，Richmond Hotel名古屋納屋橋將全新改裝開幕。其中，最不容錯過的就是早餐的自助餐，超過40種料理任你吃，滿滿都是名古屋在地美食！

全新改裝Richmond Hotel

Richmond Hotel名古屋納屋橋位於納屋橋地區，附近保留著大正時代的風情，從地下鐵伏見站8號出口步行4分鐘即可抵達，從JR名古屋站步行也只要15分鐘，交通非常便利。飯店特色就是豪華自助餐。自助餐時間為早上6點30分至10點，最後點餐時間為9點30分。價格方面，住宿旅客成人2500日圓、6至12歲兒童1200日圓、學齡前兒童免費；一般客人成人2500日圓、3至12歲兒童1200日圓、3歲以下免費。



▲Richmond Hotel名古屋納屋橋位於納屋橋地區，附近保留著大正時代的風情。





名古屋在地美食

除了一般自助餐常見的菜色，飯店還特別準備了「名古屋在地限定美食」，提供店內現做的鰻魚飯、味噌豬排、手羽先炸雞翅、味噌燉煮內臟、名古屋扁麵等經典名古屋美食。特別值得一提的是鰻魚飯區更提供芥末、山椒、高湯等多種配料，讓你依照自己的喜好自由搭配。



▲除了一般自助餐常見的菜色，飯店還特別準備名古屋在地限定美食。





三款特色餐點任選

除了自助取用的料理，Royal Host還特別準備了三款「現點現做」的餐點。這三款料理分別是：小倉紅豆吐司、鬆軟歐姆蛋，以及Royal Host的人氣招牌鬆餅。小倉吐司是名古屋的靈魂早餐，厚切吐司塗上奶油，再抹上紅豆泥，鹹甜交織的滋味讓人一吃就上癮。至於鬆餅則是Royal Host的傳統人氣商品，厚實蓬鬆的口感配上楓糖漿，保證為你帶來好心情。



▲ Royal Host還特別準備了三款「現點現做」的餐點。





羽衣甘藍沙拉佐花生油醬汁

當然，除了上面提到的名古屋在地美食和現點料理，自助餐區還有豐富的招牌菜色。包括Royal Host的Cosmo焗烤飯、羽衣甘藍沙拉佐花生油醬汁，以及自家工廠製作的各式麵包等。沙拉區特別用心，提供多款店內現做的配菜，像是白蘿蔔鮪魚沙拉、雞蛋明太子沙拉、味噌田樂茄子、梅肉雞絲小黃瓜等。此外還有優格等各式選擇。



▲自助餐區還有豐富的招牌菜色。包括Royal Host的Cosmo焗烤飯、羽衣甘藍沙拉佐花生油醬汁，以及自家工廠製作的各式麵包等。





黑Ｘ黑漢堡排

Royal Host名古屋納屋橋店不只早餐厲害，午餐和晚餐時段（11：00～21：00，最後點餐20：30）的菜色也很超值。招牌的「黑×黑漢堡排250公克」是Royal Host的特製漢堡排，使用黑毛和牛7.5與國產黑豬2.5的黃金比例調配而成，將食材的優質特性發揮到極致，售價1958日圓。



▲Royal Host的特製漢堡排，使用黑毛和牛7.5與國產黑豬2.5的黃金比例調配而成。





Royal歐姆蛋飯搭配天然炸蝦與紅楚蟹奶油可樂餅

經典的Royal歐姆蛋飯搭配天然炸蝦與紅楚蟹奶油可樂餅，讓你多個願望一次滿足，售價2068日圓。



▲歐姆蛋飯搭配天然炸蝦與紅楚蟹奶油可樂餅，吃起來幸福滿滿。





軟糖聖代

這杯聖代使用比利時冰淇淋搭配高可可比例的苦甜巧克力醬，售價1133日圓。



▲比利時冰淇淋搭配高可可比例的苦甜巧克力醬。





焦糖堅果布蕾聖代

焦糖堅果布蕾則結合巧克力冰淇淋、鹹焦糖冰淇淋，表面還有香脆焦糖化的香蕉和堅果，售價913日圓。



▲巧克力冰淇淋、鹹焦糖冰淇淋，表面還有香脆焦糖化的香蕉和堅果。





高級雙床房

Richmond Hotel名古屋納屋橋共有226間客房，提供多種房型。高級雙床房共有38平方公尺，全館共有11間，非常適合家庭入住。房間與走廊之間設有拉門，提升居住品質。衛浴採三件式分離設計，並以木製格柵適度遮蔽視線，兼顧舒適與開放感。前室配有微波爐和雙門冰箱。價格方面，一人一房9500日圓起，兩人一房14500日圓起，三人一房17500日圓起。



▲高級雙床房共有38平方公尺，全館共有11間，非常適合家庭入住。





豪華雙人房

豪華雙人房房內共31平方公尺，館內共有11間，走時尚沉穩風格。寬敞空間配有沙發和大型桌子，搭配舒適的大床，適合商務客。一人一房9500日圓起，兩人一房12500日圓起。



▲時尚沉穩風格，寬敞空間配有沙發和大型桌子，搭配舒適的大床，適合商務客。





Richmond Hotel名古屋納屋橋 飯店資訊

地址：愛知縣名古屋市中區榮1-2-7

交通方式：地下鐵鶴舞線・地下鐵東山線「伏見站」8號出口步行4分鐘；JR・名鐵・近鐵「名古屋站」步行15分鐘

官方網站