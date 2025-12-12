> 旅遊 > 關西跨年這樣玩！阪神電車推出超值初詣套票，阪神+近鐵一日券1700円，可造訪伊勢、鳥羽和志摩，還加贈生肖擺飾。

關西跨年這樣玩！阪神電車推出超值初詣套票，阪神+近鐵一日券1700円，可造訪伊勢、鳥羽和志摩，還加贈生肖擺飾。

2025-12-12 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:阪神電気鉄道株式会社

特派員 Trish

關西又有新的交通票券了！新年款全新套票，讓你更方便慢遊伊勢神宮、奈良、西宮神社、春日大社等景點。

計劃到關西跨年的人有福了！阪神電車與近畿鐵道聯手推出超值初詣套票，讓你輕鬆暢遊伊勢神宮、奈良等知名景點。

伊勢神宮初詣套票

第一款是「阪神版伊勢神宮初詣折扣套票」，售價6300日圓，有效期間為連續三天。這張套票包含阪神全線自由搭乘（不含神戶高速線）、大阪難波站往返近鐵線自由區間（松阪站至賢島站）的乘車券與特急券，以及自由區間內的特急券兌換券兩張。最棒的是，還附贈伊勢神宮參拜紀念品兌換券，可以換取生肖擺飾！
參拜完伊勢神宮後，你還能利用套票繼續前往松阪、鳥羽、志摩等地觀光。出示套票即可享有式年遷宮紀念仙宮館、鳥羽水族館、志摩西班牙村等主要觀光設施的折扣優惠。以神戶三宮站往返伊勢市站為例，一般票價含特急費用需7860日圓，若前往賢島更要9660日圓，相較之下這張套票真的非常划算！
套票販售期間為即日起至12月31日，使用期間則是2025年12月30日至2026年1月31日。可在阪神線大阪梅田、尼崎、甲子園、御影、神戶三宮各站站長室，以及近畿日本旅行社和日本旅行的部分分店購買。

▲「阪神版伊勢神宮初詣折扣套票」，售價6300日圓，有效期間為連續三天。
阪神近鐵新春一日券：1700円暢遊雙線

第二款是「阪神・近鐵新春1day券」，售價僅1700日圓，讓你在一天內無限次搭乘阪神全線（含神戶高速線）與近鐵奈良線（大阪難波站至近鐵奈良站）、生駒纜車（鳥居前站至生駒山上站），非常適合想在新年期間走訪多間神社的旅客。
這張套票還附贈兩張兌換券：第一張可在西宮神社（西宮戎神社）、生田神社、湊川神社、長田神社四間神社中任選一間兌換祈念品；第二張則可在春日大社、生駒聖天（寶山寺）、石切劍箭神社、枚岡神社四間社寺中任選一間抽籤。這些都是關西地區香火鼎盛的知名神社，新年參拜氣氛濃厚，非常值得造訪。
套票販售期間為即日起至2026年1月11日，使用期間則是2026年1月1日至1月11日之間任選一天。特別要注意的是，近鐵線將實施跨年夜通宵運行，從2025年12月31日晚上11點30分就能開始使用；阪神線則從2026年1月1日首班車開始提供服務，不實施通宵運行。
這張套票限量發售3000張，售完為止。可在阪神線大阪梅田、尼崎、甲子園、御影、神戶三宮、新開地各站站長室及改札口，以及近鐵線大阪難波、大阪上本町、鶴橋、布施、東花園、生駒、學園前、大和西大寺、近鐵奈良各站窗口購買。
趁著假期，不妨利用這些超值套票，展開一場難忘的新年參拜之旅吧！


遊日本多種交通工具與套票更方便

推薦閱讀：限量150人2月立刻出發！JR西日本熊貓列車遊覽熊野古道、那智瀑布、和歌山南紀勝浦溫泉。

推薦閱讀：日本頂級餐廳列車2026秋季開跑，名古屋到伊勢志摩，G7峰會主廚監製，伊勢龍蝦、和牛法餐必吃。

推薦閱讀：日本最夢幻列車回歸，京都嵯峨野小火車變身銀河列車，1000盞燈光照亮整片紅葉林。

