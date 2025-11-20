冬天也能賞櫻，2026年1、2月一起去沖繩看櫻花吧，沖繩Yanbaru推世界遺產+夜櫻燈光秀住宿方案。

2025年還沒過完就要開始規劃2026年賞櫻！沖繩是日本最早櫻花綻放的地區，在地渡假村推出明年春季賞櫻企劃，快提早準備吧。

冬天就能提早賞櫻，不用等到春天！也沒有熊！沖繩北部Yanbaru地區的寒緋櫻是日本最早綻放的櫻花，每年1月下旬至2月中旬進入最佳觀賞期。TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN渡假村特別推出「Yanbaru Sakura Journey 2026」春季賞櫻住宿企劃，讓你在提早展開浪漫的櫻花之旅。

日本最早櫻花！沖繩三大寒緋櫻名勝

沖繩北部Yanbaru地區匯集了三大知名賞櫻景點，與本島常見的染井吉野櫻不同，這裡的寒緋櫻呈現濃郁的桃紅色，花朵下垂如鈴鐺，配上碧海藍天與亞熱帶森林，一樣美不勝收。TWIN-LINE HOTEL位於沖繩自動車道最北端的「許田交流道」附近，車程約5分鐘。

名護市｜名護城公園

●車程：距離TWIN-LINE HOTEL約20分鐘

●特色：可俯瞰名護市街與海景的高台，1月下旬櫻花盛開時整座山頭被桃紅色覆蓋

●活動：名護櫻花祭（2026年1月31日～2月1日）

今歸仁村｜世界遺產 今歸仁城跡

●車程：距離TWIN-LINE HOTEL約40分鐘

●特色：世界遺產城跡與櫻花並木交織出夢幻景致，夜櫻燈光秀更是人氣焦點

●活動：今歸仁城櫻花祭（2026年1月31日～2月8日）

本部町｜八重岳櫻之森公園

●車程：距離TWIN-LINE HOTEL約40分鐘

●特色：約7000棵寒緋櫻盛放於山間，日本舉辦時間最的早櫻花祭

●活動：本部八重岳櫻花祭（例年1月下旬～2月上旬）

▲與本島常見的染井吉野櫻不同，這裡的寒緋櫻呈現濃郁的桃紅色，花朵下垂如鈴鐺，美不勝收。





Yanbaru Sakura Journey 2026 活動內容

TWIN-LINE HOTEL為住宿推出了一系列賞櫻的專屬服務。大廳提供「櫻花特調雞尾酒＆無酒精飲品」。飯店內設有四個不同風格的交誼廳與戶外花園，提供暢飲服務。活動期間除了常規飲品外，更特別推出粉櫻色調的「Sakura Cocktails & Mocktails－櫻花雞尾酒＆無酒精特調」，讓你在交誼廳中舒適地小酌。除此之外，飯店也推出多項官網專屬優惠方案，只要在官網訂房，就贈送原創小禮物、花草茶2包、館內設施折扣券1,000日圓（每房每晚），更包含含早餐・交誼廳暢飲服務。2026年冬天，何不前往溫暖的沖繩Yanbaru地區，提前感受春天的到來？

▲大廳提供「櫻花特調雞尾酒＆無酒精飲品」。



▲除了常規飲品外，更特別推出粉櫻色調的「Sakura Cocktails & Mocktails－櫻花雞尾酒＆無酒精特調」。





飯店資訊

飯店名稱：TWIN-LINE HOTEL YANBARU OKINAWA JAPAN

地址：沖繩縣名護市幸喜108號

交通方式：

1.從那霸機場出發，搭乘「Yanbaru急行巴士」約1小時30分鐘→道之驛許田站

2.轉乘「20/120系統 路線巴士」→幸喜巴士站

3.步行約5分鐘抵達飯店

停車場：108個車位

附設設施：餐廳・交誼廳・戶外交誼廳・花園區・多功能廳・商店・備品吧・投幣式洗衣機・自動販賣機

價格：2人一間每房每晚8,400日圓起

官方網站







提早準備日本賞櫻吧

推薦閱讀：日本秋田賞櫻攻略！角館武家屋敷、檜木內川堤櫻並木 秋田必訪10大賞櫻全解析。

推薦閱讀：宮崎縣小林市春季旅行攻略！櫻花隧道、金色花海與必吃甜點全收錄。

推薦閱讀：福島10大賞櫻景點美翻天，「吉利蛋櫻花公園、鶴之城迷幻夜櫻、3公里櫻花步道」寶可夢迷帶頭先朝聖。

推薦閱讀：鳥取賞櫻名所「法勝寺城山公園・法勝寺川」5.3公里河堤畔的櫻花隧道，真是浪漫極嚕。

推薦閱讀：東北5大「秋田賞櫻私房景點」手刀先筆記，田澤湖畔「古神社櫻花」、櫻花名所百選「角館枝垂櫻」4月最佳賞期別錯過。



