明治經典零食攜手甜點品牌，讓熱銷的竹筍巧克力有機會復刻再上市。

因為過去超熱銷，所以大家敲碗希望能在推出，明治和人氣甜點品牌一起推出的「竹筍巧克力」，可愛又美味，今年白色請人節搶一波吧。
過去情人節期間初登場就瞬間完售，讓無數人扼腕的那款夢幻聯名巧克力再度強勢回歸。日本甜點品牌Chez Shibata與明治經典零食「竹筍村」攜手打造的Ultimate Takenoko終極竹筍巧克力，在消費者熱烈敲碗下決定限量再版，不過品牌已經明確宣告，這是最後一次生產販售，之後不會再有任何製作計畫，想要收藏或品嚐的人，這次絕對不能再錯過。
從日本國民零食到頂級巧克力的華麗轉身
由O'Délice de Shibata株式會社營運的「Chez Shibata」，主廚柴田以「究極」為概念，將明治熱銷商品「竹筍村」徹底重新詮釋，蛻變成專為成人味蕾設計的精品級酒心巧克力。
主廚從世界各地嚴選不同產地的頂級可可豆，搭配香料、酒類與岩鹽等元素，創造出三種層次豐富的巧克力球。每一顆都展現出成熟優雅的大人味道。
三種極致風味各有千秋
草莓香料款使用來自多明尼加的可可豆，這種可可帶著辛香與花香調性，搭配甘王草莓與香檳，創造華麗感十足的甜蜜巧克力。
販售資訊
販售日期： 2026年3月1日〜(售完為止)
售價： 2,592日圓（含稅）
販售地點：多治見店、名古屋店、名古屋栄三越店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、西武池袋店、阪神梅田本店 催事会場（3月11日〜 3月17日）
期間限定的人氣巧克力
推薦閱讀：222貓之日新品上市，日本人氣巧克力專賣店推出「貓咪巧克力師」禮盒與原創周邊，品牌新角色超療癒。
推薦閱讀：迪士尼商店ＸGODIVA首度聯名原創巧克力，巧克力師傅米奇造型情人節系列陸續開賣。