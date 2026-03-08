明治經典零食攜手甜點品牌，讓熱銷的竹筍巧克力有機會復刻再上市。

因為過去超熱銷，所以大家敲碗希望能在推出，明治和人氣甜點品牌一起推出的「竹筍巧克力」，可愛又美味，今年白色請人節搶一波吧。

過去情人節期間初登場就瞬間完售，讓無數人扼腕的那款夢幻聯名巧克力再度強勢回歸。日本甜點品牌Chez Shibata與明治經典零食「竹筍村」攜手打造的Ultimate Takenoko終極竹筍巧克力，在消費者熱烈敲碗下決定限量再版，不過品牌已經明確宣告，這是最後一次生產販售，之後不會再有任何製作計畫，想要收藏或品嚐的人，這次絕對不能再錯過。

從日本國民零食到頂級巧克力的華麗轉身

由O'Délice de Shibata株式會社營運的「Chez Shibata」，主廚柴田以「究極」為概念，將明治熱銷商品「竹筍村」徹底重新詮釋，蛻變成專為成人味蕾設計的精品級酒心巧克力。



▲主廚柴田以「究極」為概念，將明治熱銷商品竹筍村重新詮釋，設計出專為成人味蕾設計的酒心巧克力。





主廚從世界各地嚴選不同產地的頂級可可豆，搭配香料、酒類與岩鹽等元素，創造出三種層次豐富的巧克力球。每一顆都展現出成熟優雅的大人味道。



▲從世界各地嚴選頂級可可豆，搭配香料、酒類與岩鹽等元素，創造出三種層次豐富的巧克力球。





三種極致風味各有千秋

草莓香料款使用來自多明尼加的可可豆，這種可可帶著辛香與花香調性，搭配甘王草莓與香檳，創造華麗感十足的甜蜜巧克力。



▲草莓香料搭配甘王草莓與香檳，創造華麗感十足巧克力。



黑巧克力款選用稀有的墨西哥產白可可豆，搭配龍舌蘭酒，利用酒精的銳利感帶出風味層次。

▲黑巧克力搭配龍舌蘭酒帶出多種風味層次。



鹽味抹茶款以委內瑞拉產可可豆為基底，這種可可帶有堅果般的香氣，搭配抹茶後，再用法國蓋朗德海鹽增添深度。

▲鹽味抹茶以委內瑞拉產可可豆為基底，搭配抹茶後再用法國蓋朗德海鹽增添深度。



今年白色情人節期間首度推出後直接搶購一空，引起很大迴響，這次再度販售，想要入手的人快把握這次機會，錯過這次就真的買不到了。





販售資訊 販售日期： 2026年3月1日〜(售完為止)

售價： 2,592日圓（含稅）

販售地點：多治見店、名古屋店、名古屋栄三越店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、西武池袋店、阪神梅田本店 催事会場（3月11日〜 3月17日）







期間限定的人氣巧克力

