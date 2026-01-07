祇園辻利2026情人節巧克力登場，抹茶、京都日本酒與柚子共同打造和風奢華風味「CHOCOLAT IVRE」。

才剛迎接新的一年，就馬上要開始為情人節暖身了，京都老字號祇園辻利早早就推出情人節限定巧克力，抹茶、柚子、日本酒的風味超迷人。

京都百年抹茶老舖「祇園辻利」推出情人節限定巧克力「CHOCOLAT IVRE微醺巧克力」，數量限定發售。這次以品牌招牌的濃郁抹茶為基底，搭配京都在地素材，推出清酒與柚子兩種口味，展現京都獨有的優雅風味。

法式浪漫遇見京都美學

「CHOCOLAT IVRE」這個名字來自法文的「ivre」，意思是「微醺」或「陶醉其中」。光聽名字就充滿浪漫氛圍，而實際品嚐時，抹茶的香氣與鮮味搭配京都素材的完美結合，確實會讓人陶醉在這股優雅的風味中無法自拔。這次推出的禮盒裝共六顆，「抹茶×京都清酒」和「抹茶×京都柚子」各三顆，兩種風格讓你一次體驗。

▲「CHOCOLAT IVRE」這個名字來自法文的「ivre」，意思是微醺或陶醉其中，光聽名字就充滿浪漫氛圍。





風味01：抹茶×京都清酒

「抹茶×京都清酒」這款巧克力使用嚴選抹茶製作出濃郁的抹茶巧克力外殼與甘納許內餡，搭配來自京都伏見的純米大吟釀清酒。伏見可是日本數一數二的清酒產地，這裡釀造的清酒以細緻優雅著稱。輕咬一口，首先感受到的是抹茶特有的微苦與鮮味，緊接著清酒的華麗香氣在口中綻放，那種清爽俐落的尾韻讓整體風味更有層次感。抹茶的厚實感搭配清酒的輕盈，一濃一淡之間達到完美平衡，每一口都能感受到京都職人的細膩巧思。

▲這款巧克力使用嚴選抹茶製作出濃郁的抹茶巧克力外殼與甘納許內餡，搭配來自京都伏見的純米大吟釀清酒。





風味02：抹茶×京都柚子

如果你不喝酒或是想送給不喝酒的人，「抹茶×京都柚子」就是最佳選擇！這款無酒精版本使用來自京都水尾的實生柚子，水尾地區的柚子以香氣清新、酸度優雅聞名，是京都料理中常用的高級食材。巧克力保有抹茶本身濃郁的鮮味與醇厚口感，融入柚子後，清爽的柑橘香氣立刻提亮了整體風味，優雅的酸味讓抹茶的甜不會過於沉重，反而帶出一種清新脫俗的感覺。

▲無酒精版本使用來自京都水尾的實生柚子，水尾地區的柚子以香氣清新、酸度優雅聞名，是京都料理中常見的風味。



這次情人節限定巧克力直接京都的精髓完整鎖進巧克力中。不管是伏見的清酒，還是水尾的柚子，都是京都引以為傲的在地特產，搭配祇園辻利堅持的高品質抹茶，每一顆巧克力都是京都文化的縮影。

▲情人節限定巧克力直接京都的精髓完整鎖進巧克力中。





CHOCOLAT IVRE販售資訊

內容：抹茶×京都日本酒、抹茶×京都柚子 (各3個)

售價：3,240日圓

賞味期限：2026年4月18日

販售地點：祇園辻利・茶寮都路里 直営店、祇園辻利官方網路商店





