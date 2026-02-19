箱根溫泉旅宿與美術館聯名，輕鬆享受食旅觀光附票券方案開賣，泡湯和藝術一次滿足。

入住溫泉飯店也可以很有藝術感，箱根知名連鎖飯店與美術館聯名，推出結合結合住宿與藝術的行程，美食、美景和泡湯一次享受。

計畫箱根之旅卻不知道從何開始嗎？日本連鎖飯店集團Relo Hotels & Resorts旗下位於箱根地區的六間旅宿，推出超值聯名企劃，與知名的「箱根拉利克美術館」攜手合作，推出結合住宿、美術館門票與餐點的套裝行程。無論是任何時節造訪箱根，這個全年度販售的方案都能讓旅客輕鬆享受溫泉與藝術的雙重饗宴。

▲日本連鎖飯店集團於箱根地區的六間旅宿與知名的箱根拉利克美術館合作，推出結合住宿、美術館門票與餐點的套裝行程。





六間風格旅宿任你挑選

這次參與聯名企劃的六間旅館各有特色，價位從平實到奢華都有選擇，滿足不同預算與需求的旅客。

#01

Merveille箱根強羅的套裝方案一泊二食加上美術館門票與午餐券，每人20,900日圓起，是預算有限又想兼顧住宿品質的好選擇。

▲一泊二食加上美術館門票與午餐券每人20,900日圓起。





#02

天翠茶寮則提供住宿方案搭配美術館套票，每人18,700日圓起，適合想自由安排用餐的旅客。

▲天翠茶寮則提供住宿方案搭配美術館套票，每人18,700日圓起。





#03

別邸今宵以精緻的月之雫懷石料理聞名，一泊二食加套票每人24,200日圓起，喜愛日式料理的饕客絕對不能錯過。

▲別邸今宵以精緻的月之雫懷石料理聞名，一泊二食加套票每人24,200日圓起。





#04

Fourtreat箱根仙石原主打養生藥膳鍋，含晚餐的方案每人15,400日圓起，讓你白天在美術館用完午餐後，晚上回到旅館繼續享用特色料理。

▲Fourtreat箱根仙石原主打養生藥膳鍋，含晚餐的方案每人15,400日圓起。





#05

Blisstia箱根仙石原則是定位較高的精品旅宿，一泊二食加套票每人35,200日圓起，提供高規格的極致住宿體驗。

▲Blisstia箱根仙石原則是定位較高的精品旅宿，一泊二食加套票每人35,200日圓起。





#06

箱根風雅則搭配優雅的咖啡廳時光取代午餐，一泊二食方案每人24,200日圓起，適合想在美術館悠閒度過下午茶時光的旅客。

▲箱根風雅則搭配優雅的咖啡廳時光取代午餐，一泊二食方案每人24,200日圓起。





拉利克美術館的藝術與美食時光