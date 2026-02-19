> 旅遊 > 箱根溫泉旅宿與美術館聯名，輕鬆享受食旅觀光附票券方案開賣，泡湯和藝術一次滿足。

箱根溫泉旅宿與美術館聯名，輕鬆享受食旅觀光附票券方案開賣，泡湯和藝術一次滿足。

2026-02-19 06:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社リロバケーションズ
入住溫泉飯店也可以很有藝術感，箱根知名連鎖飯店與美術館聯名，推出結合結合住宿與藝術的行程，美食、美景和泡湯一次享受。

計畫箱根之旅卻不知道從何開始嗎？日本連鎖飯店集團Relo Hotels & Resorts旗下位於箱根地區的六間旅宿，推出超值聯名企劃，與知名的「箱根拉利克美術館」攜手合作，推出結合住宿、美術館門票與餐點的套裝行程。無論是任何時節造訪箱根，這個全年度販售的方案都能讓旅客輕鬆享受溫泉與藝術的雙重饗宴。

▲日本連鎖飯店集團於箱根地區的六間旅宿與知名的箱根拉利克美術館合作，推出結合住宿、美術館門票與餐點的套裝行程。
六間風格旅宿任你挑選

這次參與聯名企劃的六間旅館各有特色，價位從平實到奢華都有選擇，滿足不同預算與需求的旅客。

#01
Merveille箱根強羅的套裝方案一泊二食加上美術館門票與午餐券，每人20,900日圓起，是預算有限又想兼顧住宿品質的好選擇。
▲一泊二食加上美術館門票與午餐券每人20,900日圓起。
#02
天翠茶寮則提供住宿方案搭配美術館套票，每人18,700日圓起，適合想自由安排用餐的旅客。
▲天翠茶寮則提供住宿方案搭配美術館套票，每人18,700日圓起。
#03
別邸今宵以精緻的月之雫懷石料理聞名，一泊二食加套票每人24,200日圓起，喜愛日式料理的饕客絕對不能錯過。 
▲別邸今宵以精緻的月之雫懷石料理聞名,一泊二食加套票每人24,200日圓起。
#04
Fourtreat箱根仙石原主打養生藥膳鍋，含晚餐的方案每人15,400日圓起，讓你白天在美術館用完午餐後，晚上回到旅館繼續享用特色料理。
#05
Blisstia箱根仙石原則是定位較高的精品旅宿，一泊二食加套票每人35,200日圓起，提供高規格的極致住宿體驗。
▲Blisstia箱根仙石原則是定位較高的精品旅宿,一泊二食加套票每人35,200日圓起。
#06
箱根風雅則搭配優雅的咖啡廳時光取代午餐，一泊二食方案每人24,200日圓起，適合想在美術館悠閒度過下午茶時光的旅客。
▲箱根風雅則搭配優雅的咖啡廳時光取代午餐,一泊二食方案每人24,200日圓起。
拉利克美術館的藝術與美食時光

套裝方案的核心體驗之一就是造訪箱根拉利克美術館。這座美術館專門展示法國裝飾藝術大師勒內拉利克的作品，從精緻的玻璃工藝到優雅的珠寶設計，每一件展品都散發著二十世紀初新藝術運動的華麗氣息。美術館建築本身就像一件藝術品，大片落地窗引入箱根的自然光線，讓參觀體驗更加舒適愉悅。
官方網站

▲美術館展示法國裝飾藝術大師勒內拉利克的作品,從精緻的玻璃工藝到優雅的珠寶設計,每一件展品都散發著二十世紀初新藝術運動的華麗氣息。
看完展覽後，別忘了使用套票附贈的餐券。大部分旅館方案都包含美術館內「Emoa Terrace」餐廳的午餐券，可以選擇主菜搭配麵包、沙拉與湯品的完整套餐。坐在景觀餐廳裡，一邊回味剛才欣賞的藝術作品，一邊品嚐精心烹調的料理，這種結合視覺與味覺的雙重享受，正是這個聯名方案最迷人之處。若選擇箱根風雅的方案，則可在美術館咖啡廳享用蛋糕與飲品，度過悠閒的下午茶時光。▲美術館內「Emoa Terrace」餐廳的午餐券，可以選擇主菜搭配麵包、沙拉與湯品的完整套餐。
箱根一直是東京近郊最受歡迎的溫泉勝地，但景點眾多往往讓人不知如何取捨。這次Relo Hotels & Resorts與箱根拉利克美術館的聯名合作，為旅客提供了一個兼具溫泉放鬆、藝術薰陶與美食享受的完整方案，既能體驗箱根的經典魅力，又不會因為行程過滿而感到疲累。下次計畫箱根之旅時，不妨考慮這個讓旅行變得更輕鬆愉快的好選擇。

