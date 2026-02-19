箱根溫泉旅宿與美術館聯名，輕鬆享受食旅觀光附票券方案開賣，泡湯和藝術一次滿足。

入住溫泉飯店也可以很有藝術感，箱根知名連鎖飯店與美術館聯名，推出結合結合住宿與藝術的行程，美食、美景和泡湯一次享受。
計畫箱根之旅卻不知道從何開始嗎？日本連鎖飯店集團Relo Hotels & Resorts旗下位於箱根地區的六間旅宿，推出超值聯名企劃，與知名的「箱根拉利克美術館」攜手合作，推出結合住宿、美術館門票與餐點的套裝行程。無論是任何時節造訪箱根，這個全年度販售的方案都能讓旅客輕鬆享受溫泉與藝術的雙重饗宴。
六間風格旅宿任你挑選
這次參與聯名企劃的六間旅館各有特色，價位從平實到奢華都有選擇，滿足不同預算與需求的旅客。
#01
Merveille箱根強羅的套裝方案一泊二食加上美術館門票與午餐券，每人20,900日圓起，是預算有限又想兼顧住宿品質的好選擇。
官方網站
這裡預約
▲一泊二食加上美術館門票與午餐券每人20,900日圓起。
#02
天翠茶寮則提供住宿方案搭配美術館套票，每人18,700日圓起，適合想自由安排用餐的旅客。
官方網站
這裡預約
#03
別邸今宵以精緻的月之雫懷石料理聞名，一泊二食加套票每人24,200日圓起，喜愛日式料理的饕客絕對不能錯過。
官方網站
這裡預約
#05
Blisstia箱根仙石原則是定位較高的精品旅宿，一泊二食加套票每人35,200日圓起，提供高規格的極致住宿體驗。
官方網站
這裡預約
#06
箱根風雅則搭配優雅的咖啡廳時光取代午餐，一泊二食方案每人24,200日圓起，適合想在美術館悠閒度過下午茶時光的旅客。
官方網站
這裡預約
拉利克美術館的藝術與美食時光
套裝方案的核心體驗之一就是造訪箱根拉利克美術館。這座美術館專門展示法國裝飾藝術大師勒內拉利克的作品，從精緻的玻璃工藝到優雅的珠寶設計，每一件展品都散發著二十世紀初新藝術運動的華麗氣息。美術館建築本身就像一件藝術品，大片落地窗引入箱根的自然光線，讓參觀體驗更加舒適愉悅。
官方網站