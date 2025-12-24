埼玉龍泉寺出2款冬季神級御朱印，3D雪景球和銀色全息雪花美爆。

想收集日本美美的御守或御朱印嗎？日本三大開運寺廟埼玉縣龍泉寺今年冬季推出兩款超美御守，這裡也是全日本切繪御朱印的創始地喔。

埼玉知名的龍泉寺，即日起開始販售2款冬季限定的切繪御朱印「Real Snow Dome」與「雪月光」。龍泉寺為切繪御朱印的發源寺院，同時也是日本三大開運寺院之一喔。

日本首創透明藝術御朱印

龍泉寺推出的是日本第一款透明藝術御朱印，結合切繪御朱印、透明壓克力板與雷射箔材質，創造出全新型態的御朱印。透明壓克力材質呈現出「透光效果」，全息箔材則展現「結晶般的光澤」，兩者結合，將過去切繪御朱印難以表現的景深、透明感與光彩變化封存於單張御朱印中。御朱印描繪的主題為水晶球，非常別緻。



Real Snow Dome

雪月光

雪月光這款御朱印呈現出冬季夜空中，雪花在月光照射下飄落的景象。特殊珠光紙上又疊加了銀色的雷射箔，打造出閃爍效果。同時，這款御朱印也包含了象徵日本冬季景色的南天與梅花，十分風雅。

販售資訊

販售期間：即日起～2026/2/28

數量限定，售完為止

新年大祈願祭期間（1月1日至12日）僅提供新年限定御朱印



關於龍泉寺

龍泉寺擁有1200年歷史，為關東地區唯一同時具有避邪與開運效果的「日本厄除開運本山」。寺內供奉日本唯一同時祭祀的兩尊大師像——金色厄除大師與開運大師，十分靈驗。龍泉寺與門戶厄神東光寺（兵庫）、大本山大聖院（廣島）並列為「日本三大厄除開運寺院」，新年期間更吸引全國各地參拜者前來祈願。2026年2月底前都來得及參拜，順便入手御朱印喔！

