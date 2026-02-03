廣島冬季旅遊攻略！必吃日本第1檸檬鍋、牡蠣6吃與世羅百年和牛饗宴。

廣島冬季旅遊指南。盤點日本第1檸檬鍋、必吃6吃牡蠣與元就和牛壽喜燒。體驗三原神明市集熱鬧氣氛，享受廿日市草莓採果樂趣。

即便進入2月份的日本仍處於低溫嚴寒，廣島縣卻以全日本產量冠軍的檸檬與牡蠣，為旅人打造出一場溫暖身心的滋補饗宴 。這座位於瀨戶內海旁的縣市，在寒冬中化身療癒聖地，從華麗的視覺系鍋物到熱鬧的露天市集，廣島的冬日旬味正等待著老饕們深入探索 。

▲黃澄澄的檸檬片鋪滿表面的「檸檬鍋」，讓人胃口大開、食指大動。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供；窩客島整理



生口島黃金傳說：在島波海道品嚐維他命C滿載的檸檬鍋

身為日本檸檬產量首位，廣島生口島與高根島的檸檬向來是高品質的代名詞 。冬季最受矚目的視覺系美食莫過於「檸檬鍋」，這道料理以瀨戶內海新鮮魚類及在地時蔬為基底，表面舖滿黃澄澄的檸檬切片，視覺效果極其震撼 。酸爽的檸檬香氣不僅能凸顯魚肉鮮甜，豐富的維他命C更具備美容養顏功效，是愛美女性的冬日首選 。若想體驗正宗風味，生口島老字號餐廳「御食事処 味は愛 ちどり」與「お食事処 わかば」皆提供這份清香甘醇的暖心滋味 。

▲生口島有兩家老字號餐廳提供充滿檸檬清香及豐富維他命C的清爽「檸檬鍋」。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供；窩客島整理

牡蠣之都的華麗變身：從吳市樂園到多樣化6種吃法

廣島牡蠣產量佔日本全國50%以上，11月至隔年3月正是最肥美的盛產期 。在廣島，牡蠣被賦予了無窮的料理變化：鮮撈帶殼的「生牡蠣」淋上檸檬汁即可品味原始滑順；「烤牡蠣」則能吸吮濃縮的鮮美湯汁；還有外酥內軟、宛如鮮奶油般多汁的「炸牡蠣」 。此外，加入味噌熬煮的「土手鍋」被譽為西日本三大鍋物，而將精華鎖進米飯的「牡蠣飯」與創新的「炒牡蠣」也各具特色 。特別值得一提的是吳市，當地集結63家業者推出期間限定的「吳市牡蠣樂園」，自1月9日起至3月29日，旅人能在此體驗桶烤牡蠣，並搭配吳市產檸檬水或在地日本酒，感受最接地氣的海味風情 。

▲來到日本國內牡蠣生產量奪冠的廣島，新鮮肥美的牡蠣是國內外旅客來訪的必吃美食。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供；窩客島整理



世羅町百年老舖手藝：廣島元就和牛與河豚的雙重奏

追求極致餐飲體驗的旅人，不能錯過位於世羅町、創業於1927年的料理旅館「玉乃家」 。這裡提供肉質等級3以上的廣島頂級和牛「元就」壽喜燒，油脂入口即化且肉質甜美，與秘傳醬汁完美融合 。此外，冬季當令的河豚套餐包含生魚片、河豚鍋以及珍貴的白子，搭配店家自製柚子醋，展現彈牙肉質與柑橘香氣的平衡 。若想挑戰滋補極限，富含膠質、深受女性青睞的鱉肉套餐也是玉乃家的招牌手藝 。

▲壽喜燒套餐的牛肉使用了廣島和牛「元就」，肉質鮮嫩柔軟，油脂分布恰到好處，絕對值得前來品嘗。 圖／料理旅館玉乃家提供；窩客島整理

▲冬季當令美味的河豚套餐是在台灣難得一見的珍饈。 圖／料理旅館玉乃家提供；窩客島整理

三原市的美食馬拉松：神明露天市集與在地布丁節

每年的2月6日至2月8日，JR三原站周邊會舉行盛大的「三原神明市」，吸引全國超過500間攤商進駐 。這裡不僅能吃到傳統的章魚飯、章魚天婦羅與神明雞唐揚，還能親眼見到日本第一大的「大達摩」不倒翁 。活動期間，站前廣場更舉辦「三原神麵市集」，集結超過30家麵食攤位；南側則有「在地布丁節」，選用當地食材製作精緻甜點，讓旅人在三原市展開一場驚喜不斷的美食馬拉松 。

▲能祈求闔家平安及開運的達摩不倒翁是三原市的傳統工藝品。而在神明市集也可以看到日本第一大的「大達摩」。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供；窩客島整理

廿日市市紅艷驚喜：長達80年的草莓採果歷史

冬季的甜點之王非草莓莫屬。廿日市市擁有80年的草莓栽種歷史，各家農園培育出甜度與酸度各異的多元品種 。旅人可以在舒適的農園中體驗採果樂趣，尋找自己心目中完美的草莓風味 。結束採果行程後，還能前往鄰近滑雪場活動筋骨，讓採果與滑雪這兩項最具代表性的冬季活動，為這趟廣島之旅畫下精彩句點 。

▲廿日市市內有提供採果體驗的觀光果園，很適合冬季闔家一同前來體驗。 圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供；窩客島整理



三原神明市集

活動時間：2026年2月6日至2月8日

活動內容：集結全國超過500間攤販，販售章魚料理、神明雞唐揚，並展示日本第一大的「大達摩」 。同步舉辦「三原神麵市集」與「在地布丁節」 。

吳市牡蠣樂園（Kure Oyster Land）

活動時間：2026年1月9日至3月29日

活動內容：提供桶烤牡蠣、牡蠣釜飯、炸牡蠣及吳市產檸檬飲品與日本酒試飲 。

