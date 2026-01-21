> 美食 > 日本7-11共23款草莓甜點新品一次登場，草莓牛奶布丁、整顆草莓大福等讓草莓控失控。

日本7-11共23款草莓甜點新品一次登場，草莓牛奶布丁、整顆草莓大福等讓草莓控失控。

2026-01-21 16:40文字：特派員 Trish 
草莓控近期到日本旅遊就可以吃到滿滿的草莓甜點，7-11也不錯過這一波草莓季，一次推出23種草莓甜點，酸酸甜甜超滿足。

日本7-11推出「超級幸福！奢華草莓時光」企劃，一口氣推出23款草莓系列商品！從和菓子、西式甜點、麵包到冰淇淋通通換上粉紅草莓裝，連續三週，讓你天天都能吃到不同的草莓新品。

必吃主打商品

布丁蛋糕聖代

這次的人氣王絕對是「布丁蛋糕聖代草莓牛奶」，以滑嫩的牛奶布丁為基底，上面堆疊各種草莓口味的配料，有草莓果醬、草莓鮮奶油、草莓果凍，還有新鮮草莓裝飾。一口挖下去，布丁的綿密、鮮奶油的輕盈、果醬的酸甜全部在嘴裡交織，層次豐富到每一口都有驚喜。這種華麗的視覺加上多重口感，拍照上傳IG保證讚數爆棚。

▲布丁蛋糕聖代草莓牛奶以滑嫩的牛奶布丁為基底，堆疊各種草莓口味的配料和新鮮草莓裝飾。
雙層泡芙

「草莓雙層泡芙」把草莓風味完全鎖進泡芙裡！泡芙皮本身就帶有草莓香氣，內餡更是雙重享受，一層是帶有草莓果肉顆粒的酸甜草莓醬，另一層是蓬鬆輕盈的草莓鮮奶油。咬下去的瞬間，酥脆的泡芙皮和爆漿的雙層內餡，那種滿足感真的會讓人幸福到想轉圈圈。

▲泡芙皮本身帶有草莓香氣，搭配帶果肉的草莓果醬和草莓鮮奶油內餡更是雙重享受。
草莓紅豆和風聖代

喜歡和菓子的人一定要試試「草莓紅豆和風聖代」，最底層是草莓葛粉布丁，上面疊著紅豆泥和牛奶慕斯，最頂端鋪滿紅豆泥、草莓紅豆鮮奶油、草莓醬、糯米糰子、鮮奶油，還有草莓脆片糖果做裝飾。草莓的清爽酸甜中和了紅豆的甜膩，糯米糰子增加Q彈口感，每一層都有不同驚喜。

▲底層是草莓葛粉布丁，上面疊著紅豆泥和牛奶慕斯，最頂端鋪滿紅豆泥、草莓紅豆鮮奶油、糯米糰子等配料。
整顆草莓大福

「整顆草莓大福」光名字就很霸氣！裡面真的包了一整顆新鮮草莓，搭配濃郁的牛奶餡，外層用柔軟的麻糬皮包起來。這款大福不會太甜，草莓的酸度剛好平衡整體甜度，很適合不愛太甜甜點的人。

▲新鮮草莓搭配牛奶餡，外層用柔軟的麻糬皮包起來軟糯美味。
麵包類也草莓化

草莓法式甜甜圈

「草莓法式甜甜圈」外層裹著粉紅色的草莓糖霜，甜甜圈本體口感輕盈蓬鬆，帶著淡淡草莓香氣。糖霜不會太厚，甜度適中，當早餐或下午茶點心都很適合。

▲外層裹著粉紅色的草莓糖霜，本體口感輕盈蓬鬆帶著淡淡草莓香氣。
草莓丹麥麵包

7-11自有品牌推出的「草莓扭結丹麥麵包」把草莓風味奶油折疊進麵團裡，烤出來層次分明，每一層都有草莓香氣，搭配丹麥麵包特有的酥脆口感，越嚼越香。

▲草莓風味奶油折疊進麵團裡，烤出來層次分明，每層都有草莓香氣。
冰品系列

草莓巧克力棒冰淇淋

「巧克力棒草莓冰淇淋」把大量草莓果肉混進香濃的草莓牛奶冰淇淋裡，外層裹著巧克力脆皮，一口咬下，巧克力的微苦、冰淇淋的香甜、草莓果肉的酸爽，三種味道層層推進，吃完超級滿足。

▲大量草莓果肉混進香濃的草莓牛奶冰淇淋裡，外層裹著巧克力脆皮，吃完超級滿足。
對於喜歡草莓的人來說，這段期間的日本7-11根本就是天堂，每天去都能發現新品，而且從甜點到麵包到冰品，想吃什麼形式的草莓都有，千萬別錯過這波草莓盛宴，便利商店就能吃到這麼多變化的草莓甜點，CP值超高又方便。

日本的草莓季開跑了

