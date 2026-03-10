東京春天玩「花筏」才高級，70分鐘遊船賞4公里櫻花，吸引許多攝影師搶著來取絕美景色。

今年試試看換個賞櫻玩法吧！人氣賞櫻景點目黑川將推出賞櫻船，換個角度用70分鐘欣賞目黑川兩側盛開的櫻花超夢幻。

在東京可以坐船賞櫻，目黑川露天賞櫻船服務全長約4公里，沿途共有800棵櫻花樹，時間為70分鐘，如果運氣好，你還能見到鋪滿水面的櫻花紅毯，這項服務從2026年3月20日起，只到4月16日！

目黑川櫻花遊船

東京目黑川的賞櫻船每年有超過2萬人搭乘，你可以直接從水面仰望兩岸垂落的櫻花，不必在街道上人擠人，也不必自己徒步。航程約70分鐘，全長約4公里，可以一次見到800棵櫻花樹，品種包含染井吉野櫻、八重櫻。由於東京的花季約持續3週，運航期間從3月20日起，只到4月16日。乘船地點位於品川天王洲的天王洲Yamatsu碼頭。1人也可以預約哦，獨旅友善。

▲賞櫻船每年有超過2萬人搭乘，可以直接從水面仰望兩岸垂落的櫻花，不必在街道上人擠人。





目黑川的花筏是什麼

花筏指的其實不是賞花船，而是櫻花花瓣飄落水面，如粉色地毯般鋪滿河川的景象。東京最知名的景點就是目黑川。通常最早開的是染井吉野櫻，在它開花約10天後，大崎和五反田一帶的八重櫻也會接力綻放。Hotel雅敘園東京前方的枝垂櫻，也會在此時盛開。票價依搭乘日期分為兩階段。旺季（3月23日至4月12日）：大人5,000日圓、兒童4,000日圓。非旺季（3月20日至22日、4月13日至16日）：大人4,000日圓、兒童3,000日圓。預約方式為官網線上訂位。船上設有資深導覽員隨行，將沿途解說歷史悠久的橋梁與櫻花看點。雖然只有日文版的導覽，但聽不懂也沒關係，欣賞風景也能值回票價。最貼心的是，雨天也會照常出航，建議攜帶雨衣，要注意的是，船上禁止使用雨傘。惡劣天候則停航，前一天傍晚前會以電話或電子郵件通知。因為航程很長，也可自行攜帶輕食上船。

▲花筏是指櫻花花瓣飄落水面，如粉色地毯般鋪滿河川的景象。





目黑川賞花遊船行程資訊

運航期間：2026年3月20日～4月16日

運航時間：約70分鐘

乘船地點：天王洲Yamatsu碼頭（品川・天王洲Isle）

最大搭載人數：44名

官方網站







