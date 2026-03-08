鳥取夜櫻名所鹿野城跡公園！城下町散策，必吃四季限定大福。

位於鳥取市的「鹿野城跡公園」是當地著名的賞櫻秘境與夜櫻名所。漫步於古色古香的街道中，還能發掘充滿童趣的手工陶土人偶與特色小店。

鳥取市的「鹿野城跡公園」原為戰國時代鹿野藩主龜井玆矩的居城遺址。如今城跡雖僅存石垣與斷垣殘壁，卻種植了約 500 株染井吉野櫻，成為春季極具代表性的賞櫻勝地。特別是晚間 18 點 30 分至 21 點 30 分的夜櫻點燈活動，更是吸引無數旅客朝聖。除了欣賞壯觀的櫻花美景，緊鄰公園的鹿野城下町同樣值得深度探索。這座為了防禦而設計了眾多 T 字與 L 字路口的古老城鎮，至今仍保留著帶有京都格子窗的傳統町屋。旅客能在此悠閒散策，尋覓隱藏於街角的可愛陶土小人偶，感受充滿歷史底蘊與在地人情味的純樸風光。

交流館童里夢站，免費自行車租借

來到鹿野城下町，強烈推薦將「鹿野往來交流館童里夢」作為散策的完美起點。這座結合了觀光案內所功能的交流館，不僅提供詳盡的旅遊資訊，更展售了豐富的在地特產與精緻手工藝品。館內貼心提供的免費自行車租借服務，讓旅客能以最省力且愜意的方式，穿梭於古色古香的歷史街道中。騎乘單車暢遊這座為了增加防禦難度而設計的古城鎮，細細品味沿途的傳統日式町屋建築，絕對是體驗鹿野在地生活步調與悠久歷史氛圍的最佳方式。

城下町悠閒漫步，尋找素燒小人偶

在漫步或騎乘單車探索城下町的過程中，旅客會驚喜地發現在地居民極具巧思的可愛佈置。街道的各個角落、神社周邊與公園內，錯落著許多名為「ウマモナド」的小人偶。這些由當地人以素燒陶土純手工捏製而成的作品，造型雖然奇特卻充滿了逗趣的童心，宛如默默守護著這座古城的森林小精靈。將尋找這些陶土人偶視為一場充滿趣味的街頭尋寶遊戲，不僅為靜謐的歷史城鎮增添了幾分活潑氣息，更成為旅客在旅途中最獨特且難忘的美好記憶。

復古箱庭雜貨店，在地郵局買卡片

城下町內隱藏著許多值得細細品味的特色小店。其中極具獨特風格的「箱庭雜貨店」，是一處完美融合了懷舊復古雜貨、在地美食與咖啡吧的複合式空間。旅客能在這裡挖掘到許多充滿年代感的精美小物，並在充滿溫度的環境中享受悠閒的休憩時光。此外，街道上小巧精緻的在地郵便局也是不可錯過的順遊景點。雖然規模不大，但旅客可以在此選購幾張設計可愛的特色明信片或卡片，寫下滿載祝福的文字寄給親友，為這趟鳥取之旅留下充滿溫度的實體紀念。

平吾菓子百年店，四季限定鮮大福

來到歷史悠久的城下町，自然不能錯過傳統的日式甜點。當地唯一一家經營傳統日式糕點的老字號名店「平吾菓子舖」，堅持嚴選鳥取在地的高品質食材，製作出令人回味無窮的經典和菓子。店內最受歡迎的招牌莫過於依據季節更迭推出的限定大福系列。春季有使用鳥取在地糯米製作的鹿野溫泉草莓大福；夏季提供結合當地農園新鮮果實的里仁藍莓大福；秋季則主打氣高町產的連皮可食瀨戶巨峰葡萄大福；冬季更能品嚐到暖心的茲矩生薑湯。四季分明的細膩甜點，完美展現了日本職人對食材的極致講究。