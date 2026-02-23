日本鳥取車站阿部鳥取堂百年老舖，必買限量鬼太郎丼便當附田燒碗。

造訪日本鳥取車站，不可錯過百年老舖「阿部鳥取堂」。每日限量販售的鬼太郎丼便當，極具紀念價值。

創立於明治四十三年（一九一零年）的「阿部鳥取堂」，是鳥取當地歷史最悠久的鐵路便當老舖。該店不僅是首創將鳥取蟹入菜的先驅，至今仍不斷推陳出新，研發出各具特色的造型便當。位於鳥取車站南口附近的賣店，每天早上十點開賣的超人氣商品「鬼太郎丼便當」，憑藉著豐富的在地食材與極具收藏價值的有田燒容器，成為國內外旅客爭相搶購的熱門伴手禮。由於每日限量僅約五碗，強烈建議旅客提早前往或透過官網事前預約，確保能順利入手這份兼具美味與文化意義的鐵道美食，為旅程留下難忘回憶。

悠久老字號，知名鐵路餐

阿部鳥取堂至今已走過一百多年的歲月，是鳥取車站內最具代表性的美食地標。店鋪位於交通便利的 JR 鳥取站南口附近，營業時間從早晨七點半持續至傍晚。這裡不僅保留了百年傳承的製作工藝，更致力於結合鳥取在地的動漫與物產文化，設計出多款造型獨特、風味絕佳的特色鐵路便當。無論是準備搭乘列車展開下一段旅程的過客，或是特地前來尋覓美食的觀光客，都能在這裡找到充滿驚喜的在地餐點，是一窺鳥取飲食文化的重要窗口。

限量鬼太郎，精緻有田燒

店內最具話題性的超人氣商品，非第十三彈的「鬼太郎丼便當」莫屬。這款便當不僅外包裝設計得生動逗趣，完美展現了鳥取的動漫文化特色，最令人驚喜的是其容器採用了原創設計的高級「有田燒」陶器。隨著旅客一口口品嚐完美味的內容物，碗底便會漸漸浮現出鬼太郎與眼珠老爹的經典搭檔圖案。享用完餐點後，只需將茶碗清洗乾淨，就能直接帶回家作為珍貴的旅遊紀念品，完美結合了實用性與收藏價值，深受大眾喜愛。

豐富好食材，經典冷便當

雖然日本的鐵路便當多以冷食為主，但這款鬼太郎丼便當的口感與風味卻絲毫不打折扣。底層鋪滿了使用日本國產米精心炊煮的香Ｑ茶飯，上方則覆蓋著鹹香下飯的時雨煮風醬燉牛肉與牛蒡絲甘辛煮。搭配上錦絲蛋、醋漬黃瓜、在地特色的炸豆腐竹輪、醬煮紅蘿蔔、梅泥以及芝麻等豐富配菜，整體吃起來層次分明且清爽解膩。多樣化的食材組合不僅兼顧了視覺上的繽紛色彩，更帶來了令人滿足的豐富味覺享受，展現了日本便當的精緻工藝。

專屬預約網，便捷取貨點

想要順利買到這款超人氣的鬼太郎便當，事前的準備規劃絕對不能少。由於有田燒茶碗的製作成本較高且供貨有限，鳥取車站南口賣店每天大約只會準備五碗的數量，並固定於早上十點左右開始販售。為了避免撲空抱憾，強烈建議旅客事先透過阿部鳥取堂的官方網站進行網路預約。只需進入專屬表單，以日文填寫預計取貨的日期與時間，就能確保在旅途中順利入手這份兼具美味與紀念價值的夢幻鐵路便當，讓鳥取之行更加圓滿。