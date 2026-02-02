鳥取站前物產館免稅伴手禮，穿山鼠聯名、限定木製神社扭蛋機。

鳥取站前「鳥取市物產館」集結在地名產與工藝品。外國遊客免稅，必扭限定木製神社扭蛋，還有超萌穿山鼠聯名商品。

來到鳥取旅遊，想要在離開前一次買齊所有在地特產，位於 JR 鳥取站對面、步行僅需 5 分鐘的「鳥取市ふるさと物産館」絕對是最佳選擇。這裡不僅是提供豐富資訊的國際旅遊產品中心，更是鳥取東部名產的大本營。舉凡鳥取砂丘著名的「辣韮漬」、當季鮮甜多汁的梨子、傳統和菓子、民間工藝品以及在地釀造的地酒等應有盡有。最棒的是，館內提供外國遊客免稅服務（Tax-free），並設有超齊全的寶可夢穿山鼠聯名專區與獨家限定扭蛋機，讓你買得開心又划算。

鳥取站前五分鐘，在地名產一次齊

商店地理位置極佳，就在 JR 鳥取車站對面，過個馬路走一下就到。館內商品琳瑯滿目，除了知名的零食餅乾外，還能挖掘到許多獨特好物。例如包裝成復古煙草造型的日本茶，以及趣味十足的螃蟹面膜等天然保養品，送禮自用兩相宜。此外，這裡也是旅客的補給站，現場免費提供觀光地圖與導覽手冊索取，並提供日本國內宅配服務，讓你輕鬆旅遊不用大包小包。

寶可夢穿山鼠大使，聯名商品超萌

寶可夢粉絲千萬別錯過！自 2018 年起，「穿山鼠」與「阿羅拉穿山鼠」被任命為鳥取故鄉大使，館內特別規劃了聯名商品專區。這裡匯集了突破 20 款以上的可愛周邊，從絨毛玩偶、文具用品到各式生活小物通通都有，品項之齊全在其他地方相當少見。看著一整排萌度破表的穿山鼠商品，絕對會讓粉絲們失心瘋，是來鳥取旅遊必訪的朝聖熱點。

全鳥取唯一限定，木製神社扭蛋機

這裡藏有一台全鳥取只有這裡才有的「限定扭蛋機」，絕對值得一試！這是由智頭町在地品牌「ASNAARO」設計，使用國產智頭杉並採精細的雷射雕刻技術製作。扭蛋內容物包含精緻的「木製御守立架」和「月兔吊飾」。其中神社立架共有春夏秋冬四款不同造型，充滿檜木香氣且需自己動手組裝，不僅是有溫度的工藝品，更是最具鳥取回憶的收藏。

外國遊客免稅優惠，人孔蓋卡免費

為了友善國際旅客，館內購物享有外國遊客免稅服務，讓大家在掃貨時能更精打細算。此外，這裡也是鳥取限定「人孔蓋卡片」的免費發放點，卡片設計以鳥取市特色的「鳥取傘舞祭（しゃんしゃん祭）」雨傘圖案為主題，每人限領一張且需親自到場。逢年過節時，館內還會推出內容豐富的過年福袋，運氣好的話或許能用超值價格帶回滿滿的驚喜。