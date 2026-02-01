鳥取站前昭和喫茶店Chaplin，早餐600日圓高CP值懷舊推薦。

鳥取站前「Chaplin Cafe」是開業 48年的昭和老店。特製早餐組合含咖啡只要 600 日圓，還有復古聖代與 500 多本留言簿。

想要像個在地人一樣深度遊玩鳥取市，絕對不能錯過這家位於鳥取站前商店街 B1 的「Chaplin Cafe」。這間從 1978 年開業至今的老字號喫茶店，由一對老夫妻經營，乘載了老闆從 19 歲至今的青春歲月。店內維持著昭和時期的懷舊氛圍，最令人驚豔的是價格超級佛心，豐盛的早餐組合搭配咖啡竟然只要 600 日圓，連復古聖代也只要五百多日圓。這裡是當地居民與學生共同的回憶，也是旅人感受鳥取溫度的最佳角落。

鳥取站前地下室四，十八年老店

Chaplin Cafe 地理位置極佳，就位於鳥取站北側 Sunroad 商店街的 B1，從車站步行僅需 3 分鐘即可抵達。這家店已有 48 年歷史，外觀充滿濃濃的懷舊感。據老闆說，店名取為「Chaplin」（チャップリン）是因為當地迷信名字結尾有「ん」會帶來好運。曾經這條商店街上開了不少喫茶店，但隨著時代變遷，如今只剩下這一間屹立不搖，由老夫妻共同守護著這份經典的味道。

昭和懷舊氛圍，手寫留言簿溫馨

走進位於半地下室的店內，彷彿穿越時空回到了昭和時代。空間雖然不大，但保留了當年的裝潢模樣，充滿了復古的溫馨感。店內最特別的傳統就是「留言簿」，40 多年來已經累積了驚人的 587 本！在等候餐點的空檔，不妨隨手翻閱或寫下旅遊的心情。這種手寫的溫度與人情味，是在現代連鎖咖啡店難以體驗到的感動，讓人感覺不只是來吃早餐，更是來與這座城市對話。

特製早餐600日圓，營養又均衡

這裡的早餐供應時間相當早，平日從 7 點到 11 點，非常適合晨型的旅人。菜單簡單卻營養均衡，價格更是親切得不可思議。最豪華的「特製早餐組合」（Special Morning）包含培根蛋、奇異果優格、吐司、沙拉及飲料，竟然只要 600 日圓！其他如自家製吐司套餐、熱狗套餐或鬆餅套餐，價格也都在 550 至 600 日圓之間。餐點口味就像媽媽親手做的一樣溫暖樸實，配上一杯香醇咖啡，補足一整天的旅行能量。

復古聖代必點，咖啡香醇融入日常

除了超值的早餐，這裡的冰品與甜點也是不容錯過的亮點。聖代走的是經典的昭和復古風格，價格同樣佛心，只要五百多日圓就能享用。店內的咖啡杯設計也相當有特色，坐在復古的沙發上，一邊品嚐著咖啡，一邊看著周遭的熟客閒話家常，感覺自己已經完全融入了鳥取人的日常生活中。如果在鳥取市想找個安靜、便宜又充滿故事的地方吃早餐，Chaplin Cafe 絕對是你的首選。

Chaplin Cafe(チャップリン喫茶)

地址： 鳥取県鳥取市栄町 719（鳥取站徒步 3 分鐘）

電話：+81857235756

時間：07:00–19:00｜每週四公休

備註：位於鳥取站前北側サンロード商店街裡面的B1

