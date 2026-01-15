台北老宅咖啡廳推薦！「富富」一秒來到日系懷舊喫茶店，草莓布丁點起來。

藏身北門捷運站附近的「富富」，以復古老宅氛圍與精緻甜點聞名。正值草莓季，喜愛草莓甜點的你不妨把握機會，親自造訪一嚐春日限定滋味。

台北復古老宅咖啡廳推薦！「富富」隱身於開封街一帶的巷弄之中，因推出高度還原日劇《First Love》中經典意象的初戀草莓蛋糕而聲名大噪，而店內風格也讓人彷彿走進日本懷舊喫茶店。除了空間表現亮眼，「富富」的甜點品質同樣備受肯定，現正適逢草莓季，推出數款草莓主題甜點，如：草莓開心果戚風蛋糕、草莓布丁等，細膩風味深受日系甜點愛好者青睞。

▲「富富」是高人氣的台北復古老宅咖啡廳。（攝影：楊婷雅）

▲草莓季來臨，「富富」推出草莓布丁與草莓開心果戚風蛋糕等多款草莓甜點。（攝影：楊婷雅）





一秒來到日本懷舊喫茶店「富富」

位於北門與西門捷運站之間的「富富」，座落於一棟屋齡超過一甲子的老宅之中，店內陳設結合多件復古家具與老闆的收藏品，營造出宛如昭和時期喫茶店般的懷舊氛圍；二樓設有兩組長桌座位，亦能滿足多人聚會的需求。不過由於人氣居高不下，建議事先線上預約。

▲「富富」散發懷舊喫茶店氛圍。（攝影：楊婷雅）



草莓季不容錯過！「富富」草莓布丁

「富富」草莓甜點選項豐富，其中特別推薦草莓布丁，草莓薄片層層鋪展、如花朵般環繞著布丁綻放，頂部則點綴細緻的奶油裝飾與一顆完整草莓，外型極具吸引力；布丁口感滑順細緻、獲得ㄧ致好評，是來到「富富」不可錯過的招牌甜點；此外，草莓開心果戚風蛋糕甜度適中、不膩口，與美式咖啡搭配尤其適合。

▲「富富」草莓布丁外型吸睛，草莓薄片如花朵般圍繞著布丁綻放。（攝影：楊婷雅）





超人氣捷運北門站咖啡廳推薦！「富富」

從復古老宅的日系懷舊氛圍，到精緻細膩的草莓甜點都深得人心。若想在北門與西門捷運站之間找間舒適的台北咖啡廳度過午後時光，「富富」無疑是數一數二的好選擇。不過需注意的是，「富富」僅收現金，造訪前請先做好準備。

▲草莓開心果戚風蛋糕為「富富」人氣甜點之一。（攝影：楊婷雅）

▲「富富」設有長桌座位，多人聚會也適合。（攝影：楊婷雅）





「富富」店家資訊

營業時間：12：00～18：00

地址：台北市中正區開封街一段95巷3號

電話：02-23817944

