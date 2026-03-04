大稻埕免費看布袋戲！青年戲曲藝術節6大表演登場，大稻埕碼頭布袋戲免費看。

大稻埕碼頭免費布袋戲！青年戲曲藝術節今年推出6大傳統戲曲節目，大稻埕戶外布袋戲必看。

大稻埕布袋戲免費看！第十二屆青年戲曲藝術節即將於3/14至4/26在大稻埕戲苑登場，本屆以「十二時辰的三時四季」為策展主題，從時間流轉與節令更迭出發，推出歌仔戲、說唱戲曲節目，更有2場免費戶外布袋戲在大稻埕碼頭登場，現在就先記好上演時間準時衝大稻埕看免費布袋戲。



▲第十二屆青年戲曲藝術節在大稻埕登場，6大表演節目、戶外免費布袋戲資訊一次看。





青年戲曲藝術節在大稻埕登場

第十二屆青年戲曲藝術節主題為「十二時辰的三時四季」，十二象徵圓滿、三十四季象徵時間循環，隱喻在人生不同階段的歷程與淬煉，鼓勵新生代演員、創作團隊以創新語彙重新詮釋經典劇目，青年戲曲創作者在深厚傳統底蘊之上，以當代表演語彙與敘事觀點回應時代，使戲曲在歷史延續中展現新的節奏與樣貌。



▲青藝節策展主題「十二時辰的三時四季」象徵藝術生生不息，帶來6場劇場與戶外節目。





大稻埕碼頭免費布袋戲

本屆青藝節推出6大戲曲創作節目，其中4/3、4/4週末兩天在大稻埕碼頭推出2場「免費戶外布袋戲」，邀請人間國寶陳錫煌領軍的陳錫煌傳統掌中劇團，演出傳統掌中劇團演出《三世龍虎鬥》，而金光布袋戲則由黃鳳儀主唱改編經典《雲州大儒俠－決戰時刻》，呈現當代金光布袋戲的磅礴氣勢，讓你清明兒童連假來大稻埕碼頭看夕陽，順路看免費布袋戲。



▲大稻埕碼頭免費看布袋戲！4/3、4/4將有《三世龍虎鬥》、《雲州大儒俠－決戰時刻》戶外布袋戲演出。





2026年青藝節節目搶先看

2026年青藝節精彩節目還包含喜劇團《京鴻一PAIR》，融合京劇身段與相聲節奏展現戲曲跨界可能，明華園天字團《劍影孤戀》鋪陳俠義與情感交織的戲劇張力，一心戲劇團《雙身》透過人與傀儡，探討師承與自我追尋的議題，臺北海鷗劇場《女鬼回家》則以陰陽交錯的敘事結構，開展對生死與記憶的深刻思索，這些作品展示了青年藝術家如何運用戲曲身段與現代劇本，將傳統技藝轉化為觸動現代人心的劇場藝術。



▲2026年青年戲曲藝術節！心戲劇團《雙身》歌仔戲將於/11 - 4/12上演。





第十二屆青年戲曲藝術節 免費戶外節目

陳錫煌傳統掌中劇團《三世龍虎鬥》｜掌中戲

展演時間： 2026/4/3 (五) 19:00

地點：大稻埕碼頭5號水門廣場



金光布袋戲《雲州大儒俠－決戰時刻》｜掌中戲

展演時間：2026/4/4 (六) 19:00

地點：大稻埕碼頭5號水門廣場



注意事項：戶外演出地點若有異動，將隨時更新於粉專。





第十二屆青年戲曲藝術節 活動資訊

喜劇團《京鴻一PAIR》｜說唱曲藝

展演時間：2026/3/14 (六) - 3/15 (日) 14:30

售票系統：OPENTIX 兩廳院文化生活



明華園天字戲劇團《劍影孤戀》｜歌仔戲

展演時間：2026/3/28 (六) - 3/29 (日) 14:30

售票系統：OPENTIX 兩廳院文化生活



一心戲劇團《雙身》｜歌仔戲

展演時間：2026/4/11 (六) - 4/12 (日) 14:30

售票系統：OPENTIX 兩廳院文化生活



臺北海鷗劇場《女鬼回家》｜歌仔戲

展演時間：2026/4/25 (六) - 4/26 (日) 14:30

售票系統：OPENTIX 兩廳院文化生活

