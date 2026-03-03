OREO甜甜圈買一送一！Krispy Kreme聯名OREO甜甜圈，兒童節加碼迷你原味糖霜小小圈。

Krispy Kreme推出Cookie Blast with OREO甜甜圈新品，4款OREO風味登場，搭配買一送一與滿額贈優惠，3.4至4.15限時開跑。

▲Krispy Kreme本季新品結合OREO餅乾與美式甜甜圈口感，從內餡到淋醬都能吃到巧酥風味。



▲購買任一顆巧酥曲奇甜甜圈，加購任一大杯飲品現折 $15。





OREO甜甜圈買一送一！Krispy Kreme這一次特別結合經典的OREO餅乾變成甜甜圈，推出「Cookie Blast with OREO」系列，一口氣帶來4款OREO風味新品。經典美式甜甜圈結合OREO巧克力餅乾，從內餡到外層淋醬都能吃到熟悉的可可香與香草夾心。這次新品更推出買一送一、買甜甜圈送OREO餅乾等優惠，挑戰全新跨界甜點話題。





四款新品口味一次看

▲Krispy Kreme「極黑可可巧酥」等4款新口味，鋪滿OREO碎粒與巧克力醬，口感濃厚。

限時贈送與多重優惠

▲Krispy Kreme 4/4兒童節單日消費滿100元贈迷你原味糖霜小小圈兩顆，還有LINE買一送一優惠。

這次Krispy Kreme OREO新品系列包含「濃雪香草巧酥、極黑可可巧酥、草莓巧酥風暴、經典巧酥重擊」共4款。經典必吃「濃雪香草巧酥」拌入OREO碎粒與白巧克力，並鑲入整塊香草OREO夾心餅乾，「極黑可可巧酥」外層裹上深黑巧克力，再鋪滿手切OREO巧克力夾心餅乾塊。此外，還有酸甜「草莓巧酥風暴」包入草莓奶油內餡，搭配草莓巧克力與迷你香草OREO，另一款「經典巧酥重擊」以白巧克力層加上滿滿OREO香草夾心餅乾與黑巧克力淋醬呈現濃郁層次。配合新品上市，Krispy Kreme推出買一送一優惠，會員3/4-3/6可享買一送一優惠。3/7至3/11期間，只要購買含任一顆新品甜甜圈的盒販商品，即贈「OREO香草口味夾心餅乾隨手包一包」。4/4當天與1位12歲以下孩童同行，門市消費滿100元，即可獲得「迷你原味糖霜小小圈兩顆」，甜點控揪團開吃。

Krispy Kreme LINE 好友新品券買一送一

Krispy Kreme巧酥曲奇套餐



Krispy Kreme「盒」你分享送 OREO 活動期間：3.7 (六) - 3.11 (三)

活動內容：購買含任選新品一顆之盒販，即贈 OREO 香草口味夾心餅乾隨手包一包





Krispy Kreme寶貝限定！迷你童樂會 活動期間：2026.4.4 (六)

活動內容：兒童節當天與一位 12 歲以下孩童同行，於門市消費滿 $100即贈「迷你原味糖霜小小圈兩顆」。









活動期間：3/4 (三) - 3/6 (五)活動內容：於 3/3 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友，即可於 3.4 獲得好友新品券，憑券購買「巧酥曲奇禮盒」（含 3 顆任選新品）贈「原味糖霜甜甜圈一盒」。活動期間：3.4 (三) - 4.15 (三)活動內容：購買任一顆巧酥曲奇甜甜圈，加購任一大杯飲品現折 $15